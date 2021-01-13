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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, canlı yayında koronavirüs aşısı oldu

Bilim Kurulu toplantısı sonrası kameralar karşısına geçerek koronavirüsü aşısıyla ilgili son bilgileri paylaşan Sağlık Bakanı Koca, canlı yayında aşı oldu.

13 Ocak 2021 Çarşamba 21:51
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, canlı yayında koronavirüs aşısı oldu
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Bugün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının hemen ardından önemli açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den gelen CoronaVac aşısının acil kullanım onayı aldığını duyurdu. Bu duyurunun ardından Ankara Şehir Hastanesi'nde Bakan Koca'ya aşı uygulaması yapıldı.

Canlı yayında koronavirüs aşısı uygulanan Bakan Koca, yarından itibaren kitlesel aşılamaların başlayacağını söyleyerek ilk olarak aşının sağlık çalışanlarına uygulanacağını belirtti.

KOVID-19 aşısının uygulanması sonrasında yaptığı konuşmasında herkesin aşı olması gerektiğine vurgu yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski hayatımıza dönmek için aşı uygulamasının mutlaka yapılması ve bu uygulamanın önümüzdeki günleri daha aydınlık kılacağını hepimize güzel bir gelecek vereceğini ifade etti.

Bakan Koca, aşının tüm güvenlik testlerinin tamamlandığını belirterek devlet büyüklerinin de aşı uygulamasına katılarak herkese önek teşkil edeceklerini söyledi. Aşı programının son derece şeffaf bir şekilde yürümesinin öncelikleri arasında olduğunu kaydeden Bakan Koca, vatandaşların aşılama programlarının gidişatını web sayfası üzerinden takip edebileceklerini söyledi.



Son Güncelleme: 13.01.2021 21:51
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Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanıFahrettin KocaCanlı YayınKoronavirüs Aşısı
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