Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, canlı yayında koronavirüs aşısı oldu

Bugün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının hemen ardından önemli açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den gelen CoronaVac aşısının acil kullanım onayı aldığını duyurdu. Bu duyurunun ardından Ankara Şehir Hastanesi'nde Bakan Koca'ya aşı uygulaması yapıldı.

dauygulanan Bakan Koca, yarından itibaren kitlesel aşılamaların başlayacağını söyleyerek ilk olarak aşının sağlık çalışanlarına uygulanacağını belirtti.

KOVID-19 aşısının uygulanması sonrasında yaptığı konuşmasında herkesin aşı olması gerektiğine vurgu yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski hayatımıza dönmek için aşı uygulamasının mutlaka yapılması ve bu uygulamanın önümüzdeki günleri daha aydınlık kılacağını hepimize güzel bir gelecek vereceğini ifade etti.

Bakan Koca, aşının tüm güvenlik testlerinin tamamlandığını belirterek devlet büyüklerinin de aşı uygulamasına katılarak herkese önek teşkil edeceklerini söyledi. Aşı programının son derece şeffaf bir şekilde yürümesinin öncelikleri arasında olduğunu kaydeden Bakan Koca, vatandaşların aşılama programlarının gidişatını web sayfası üzerinden takip edebileceklerini söyledi.