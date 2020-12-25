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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı ve mutasyona uğramış virüs hakkında açıklamalarda bulundu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca mutasyona uğramış virüs ve aşı hakkında merak edilenleri yanıtladı. Ülkemize 9 milyon kişiye uygulanacak aşı getirildiğini açıklayan Koca, mutasyona uğramış virüsün ülkemizde görülmediğini de duyurdu.

25 Aralık 2020 Cuma 00:49
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı ve mutasyona uğramış virüs hakkında açıklamalarda bulundu
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Çin’den yola çıkan korona virüs aşılarının Türkiye’ye gelmesine sayılı gün kaldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı ve virüs ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Aşının ilk olarak 9 milyon kişiye yapılacağını açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günde 1,5- 2 milyon kişiye aşı yapılma ihtimalinin bulunduğunu açıkladı. Koca ayrıca aşının koruyuculuğunun ilk başta 91,25 oranında olduğunu da duyurdu.

Mutasyona uğramış virüsle ilgili soru işaretlerine son veren Fahrettin Koca, mutasyona uğramış virüsün ülkemizde görülmediğini duyurdu. Şimdilik rastlanmayan virüsle ilgili kesin bilginin gelecek hafta verilebileceğini de sözlerine ekledi.



Son Güncelleme: 25.12.2020 00:49
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Anahtar Kelimeler:
VirüsAşıMutasyon
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