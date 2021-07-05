Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Sınır kapılarında da aşılama başlıyor!

Artan önlemlerle her geçen gün azaltılmaya çalışılan salgında, aşılama miktarının artması ile bu durumun önüne geçilmeye çalışılıyor. Bu kapsamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada Türkiye'nin dört bir tarafını aşılayarak aşı ulaşmadık yer bırakmama hedefinde.

salgını nedeniyle aşı çalışmaları Türkiye'de hız kesmeden devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iki sınır kapısı ve iki hava limanında olmak üzere 5 Temmuz Pazartesi gününden itibaren aşılama işlemlerine başlanacağını duyurdu.