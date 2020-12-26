Sağlık Bakanı açıklama yaptı! 26 Aralık Koronavirüs Tablosu

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan yeni veriler kapsamında semptom gösteren 3.002 hasta dahil 15.118 yeni vaka bulunmaktadır. 253 vatandaşımız vefat etmiştir. Sağlık Bakanı, ‘’Bu güzel haberleri sürekli hale getirecek olan aşılama programı etkisini gösterene kadar mücadele’’ açıklamasında bulundu.

Bugün 178.872 test yapılmıştır. Toplam test sayısı 23 milyon 605 bin 813’ e ulaşmıştır.

253 kişi vefat etti

Toplam vaka sayısı 2 milyon 133 bin 373 olurken vefat sayısı 253 artarak 19.624 oldu.

4.501 ağır hasta

Sağlık Bakanı’ndan aşı mesajı

23.231 kişi daha iyileşerek toplam iyileşen sayısı 1 milyon 994.034 oldu. Hastalarda bulunan zatürre oranı 4.1 ve ağır hasta sayısı 4.501’dir.

Gelişmelerden güncel bir şekilde haberdar eden ve paylaşımlar yapan Koca: ‘’Bugün tespit edilen 3.002 yeni hasta bulunuyor. Vaka sayısı, aktif vaka sayısı ve hasta sayısı azalmaya devam ediyor. Ağır hasta sayımızdaki azalma da devam etmektedir. Bu güzel haberleri sürekli hale getirecek olan aşılama programı etkisini gösterene kadar mücadele.’’ İfadelerini kullandı.

Dün 256 vefat gerçekleşti

Bakanlığın 25 Aralık verilerine göre semptom gösteren 3.199 hasta dahil 17.543 yeni vaka tespit edilmişti. 256 vatandaş vefat etmiş 35.511 kişi sağlığına kavuşmuştu.