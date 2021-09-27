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Sağlık Bakanı açıkladı! Yeni tedbirler mi alınacak?

Son dönemlerde artan vaka sayıları sonrasında vatandaş yeni tedbirler alınıp alınmayacağını merak etmeye başladı. Konuyla ilgili merak edilenleri ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. İşte detaylar...

27 Eylül 2021 Pazartesi 14:09
Sağlık Bakanı açıkladı! Yeni tedbirler mi alınacak?
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Vaka sayılarında yaşanan artışlar sonrasında vatandaş yeni tedbirlerin alınıp alınmnayacağını merak etmeye başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayıları sonrasında yeniden tedbir alınıp alınmayacağı konusunda açıklama yaptı. 

Vaka sayıları neden artıyor?

Aşılama oranlarına ilaveten vaka sayılarındaki artış vatandaşları şaşırttı. Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Koca, pozitif vakalarının genelinin aşı olmayan kişiler olduğunu belirtti. Aynı zamanda yoğun bakımlardaki doluluk oranının da aşılamaların sonucunda azalış gösterdiğini söyledi. Bakan Koca ayrıca, aşı olmayanların varyantlı virüse daha çabuk yakalandığı bilgisini de verdi. 

Bakan Koca'dan tedbir açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şimdilik tam kapanma veya tedbirleri artırmak gibi bir düşüncelerinin olmadığını belirtti. Aynı zamanda vatandaşların maske ile sosyal mesafe kurallarına uymadıklarını, kurallara uyulmadığı için de vaka sayılarında artış olduğunu belirtti.

Bakan Koca vatandaşlara seslendi!

Aşılanan kişilerin oranının gün geçtikçe artış gösterdiğini belirten Bakan Koca, aşı olmayanlara seslenip herkesin aşı olması gerektiğini söyledi. Bakan Koca ayrıca, virüse karşı tek gücün aşı olduğuna da vurgu yaptı.


Son Güncelleme: 27.09.2021 14:09
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