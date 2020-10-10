Sağlık Bakanı 10 Ekim’e ilişkin Covid-19 verilerini açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 10 Ekim tarihine ilişkin Covid-19 virüsü salgını kapsamındaki verileri açıkladı. Bakan Koca bugün toplamda 113.102 test yapıldığını ve bu testlerle birlikte yapılan toplam test sayısının 11.506.414 olduğunu ifade etti. Son 24 saat içinde ise yapılan testler sonucunda 1649 yeni vakanın tespit edildiğini böylelikle toplam hasta sayısının 334.031’e çıktığını belirtti. Ayrıca gün içinde 56 kişinin de virüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Yeni ölümler ile birlikte toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 8.778 oldu.

Verilere göre toplam iyileşenlerin sayısı 1391 kişi artış göstererek 293.145 oldu. Ağır hasta sayısının ise 1414 olarak hastalardaki zatürre oranının yüzde 6.2’ye ulaştığı aktarıldı.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında ağır hasta sayısının kontrol altında tutulması gerektiğini belirterek herkesin tedbirlere uymasını istedi.