Sadece 3 günde ciğerlerinizi tertemiz yapıyor!

Pandemi dönemiyle birlikte bağışıklığı güçlendirmek adına birçok karışım öne çıktı. Özellikle sigara kullanan kişilerin akciğerlerini temizlemek adına birçok karışım ve ürün sık sık gündeme geliyor. Piyasa sürülen ancak hiçbir tıbbi dayanağı olmayan ürünlere karşın, doğal karışımlar daha çok tercih ediliyor. Son olarak doğal ürünleri kullanarak üç gün içinde akciğerleri temizlemek için tüketilmesi önerilen ürünleri sizler için derledik.

Sarımsak

Sarımsak birçok hastalığı iyi gelmesiyle bilinen ürünlerin başında gelmektedir. Sarımsak tüketimi aşırıya kaçılmamak kaydıyla akciğerleri temizlemektedir.

Zeytinyağı

Mutfakların vazgeçilmezi olan zeytinyağı da akciğerlerin temizlenmesi ve hücrelerin yenilenmesine yardım olmaktadır.

Domates

Yoğurt

Domates içerisindeki antioksidan kaynağı nedeniyle akciğerleri temizleme konusunda ve kandaki enfeksiyonları ortadan kaldırma konusunda en yardımcı sebze olarak görülüyor.

Kalsiyum ve B vitamini kaynağı olan yoğurt kemikleri güçlendirmenin yanı sıra akciğerleri temizlemektedir. Özellikle KOAH hastalarının tüketmesi önerilir.

Pazı

Ispanakla karıştırılan pazı, aslında çok farklı bir sebzedir. Pazı bağışıklığı güçlendirmenin yanı sıra virüs ve enfeksiyonlara karşı koruma sağlar.

Muz

Potasyum kaynağı olarak görülen muz akciğerlerin potasyum ihtiyacını en hızlı şekilde karşılayan besindir.