Saçlarımız neden dökülür? En iyi saç ektirme yöntemi nedir?

Daha çok erkeklerde yaşanan saç dökülmeleri özellikle 60 yaşına kadar olan erkeklerin üçte ikisinin kellik sorunu ile karşılaştığını gözlemlenmektedir. Eğer bu sorundan kurtulmak istiyorsanız en iyi yöntemlerden biri saç ektirmektir. Bu yöntemlerle tekrardan eski saçlarınızdan daha sağlıklı saçlara kavuşabilirsiniz.

Saçlarımız neden dökülür?

Vücutta bulunan minerallerin öneğin kolajen, biotin gibi maddeleri yaşlandıkça azalması sonucunda saç derisinin yıpranarak saç tellerine zarar vererek dökülmeleri meydana getirir. Saçların içinde oluşan saç folikülleri denen halk arasında keratin dediğimiz çok önemli bir madde daha vardır. Bu madde bizim gıdalardan aldığımız protein ile eşdeğerdir ve saçların asıl yeniden çıkmasına görünüm ve güzel bir görünüm vermesini sağlayan asıl madde olarak bilinir. Yeni bir saç hücresi üreten ince saç derisinde bulunan eski hücreler dışarı atılmaktadır. Fakat dökülen saçlar da ölü keratinlerin olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bir insanda ortalama 150.000 TL arasında saç bulunmaktadır. Bazen saç dökülmesinin normal karşılanabilir çünkü günde 100 TL kadar saç dökülmesi normal kabul edilmektedir. Bu rakamlara göre. Bunun yanı sıra saç dökülmeleri doğumdan ilaç tedavilerinden stres gibi nedenlerden dolayı da tetikler artabilmektedir.

Erkeklerde saç dökülmesi

Kadınlara göre erkeklerde saç dökülmeleri daha çok gözlemlenmektedir ülkemizde her 10 erkekten 6’ının saç dökülmesi sorunuyla karşı karşıya kaldığını söyleyebiliriz. Fakat bunun her şeyin sebebini hastalıklara bağlayamayız. Erkeklerde saçlar genetik bir yapı gereği dökülebildiği gibi erkeklik hormonları sebebiyle de dökülebilmektedir. Eğer erken fark edip doktorunuza başvurursunuz kısa süre içinde bu dökülmeleri durdurabilmek ihtimaliniz vardır.

Kadınlarda saç dökülmesi

Kadınlarda saç dökülmesine ülkemizde her 5 kadından da bir tanesinin saç dökülmesi sorunu ile karşılaştığı bilinmektedir. Bunda da yine birçok sebep gözler önüne serilebilmektedir. Kadınlar da erkekler gibi erken teşhislerde bu sorunlardan kurtulma ihtimali vardır. Kadınlarda ergenlik döneminde bir dökülme meydana gelir bu hormona sebeplerden dolayı yaşanmaktadır. Ya da uzun süre aç kalmak, aşırı strese maruz kalmak, dengesiz beslenmede saç dökülmesini sebep olan etkenlerdendir. Bunun yanı sıra vitamin eksikliği, ilaç kullanımı, kansızlık, adet düzensizliği, doğum, kullanılan saç ürünleri vesaire kadınların saç dökülmesini daha da çok arttıran sebeplere dayanır.

Saç dökülmesi için tedavi yöntemleri

Saç dökülmesini engelleyebilmek için ilk önce yapmanız şey stresten kaçınmalısınız. Daha sonra düzenli bir uyku biçimi benimsemelisiniz doktor kontrolü dışında düzenli beslenmek adına yanlış beslenmeye gidilip diyetten kaçınmalısınız. Protein miktarını da dikkat etmelisiniz. Eğer çok sıklıkla saç dökülmelerini oluyorsa mutlaka bir doktora başvurup farklı tedavi yöntemleri kullanmamalısınız. Beslenmeye dikkat edip hazır yiyeceklerden kaçınmalısınız. Sigara ve alkol de saç dökülmelerine sebebiyet veren etkenlerden biridir.

Saç dökülmesi için tedavi yöntemleri

Ameliyatsız saç ekimi

Bu yeni yöntemle ameliyat dışı yapılan bir uygulamaya gidiliyor. foliküler ünite ekstraksiyonu olarak adlandırılan bu yöntem ile ensenin biraz üzerinde ve iki kulak arasında kalan bölümden bir miktar saç almaktadır. Bu saçları funt denilen bir aletle daha kolay bir şekilde alınması mümkün. Ameliyatsız saç ekimi yöntemi ile 100 ile 1540 arasında günlük olarak ekim yapılabilir. Biraz uzun süren fakat arka arkaya yapılmasında herhangi bir sakınca gözlenmeyen bir ekim tekniğindir. Seans sayıları saçta ki durumlara göre değişimi uğramaktadır. Bu yöntem ile 5 günün sonunda 5000 tel saç ekimi yaparak saçlarını kavuşabilirsiniz.

Perkutan saç ekimi

Ameliyatla bir estetik operasyon olarak da bilinen bu yöntem yine ense kızlarından saç köklerini alınarak daha sonra minimal iğneler yardımıyla saç derisine yerleştirilmektedir. Doğal bir görünüm oluşturulan bu saç ekiminde büyük bir üst olarak saçlar kökü bırakma ihtimali de yaşanabilir.

Fakat eğer böyle bir durum gerçekleştiği takdirde kafanızda hiçbir sorun oluşmayıp 2-3 gün içerisinde saç ekim böylesi iyileşebilmektedir. Eğer saçlar deri tabanına beğenip kökleşmeye daha da sabit bir adım atarsa demek oluyor ki saçlarınız tutup daha sağlıklı saçlarla kavuşabilmeniz için bir adımı başarabilmişsiniz demektir. Diğer yöntemlere göre ödem peruktan tekniğinde yaşanmamaktadır. Ancak oldukça zahmetli işlemidir bir günde tamamlamak imkânsızdır.

Klasik saç ekim yöntemi

Bu yöntemde saçlar yine aynı yerden alınıp saçın üzerindeki deri mikrop reflor haline getirerek saçlara yerleştirilmektedir. Mikro reflor dediğimiz şey saçların minimal düzeyde deri tabanına yerleştirilmesidir. Bu işlemde biraz iz kalma gibi sorun gerçekleştirilebilir. Tek seansta 5000'den fazla saç ekimi yapılabilmektedir. Kısa süreli bir iyileşme görülerek saç ekimi gerçekleştirilir Tokat operasyon 2 saatten fazla sürmektedir ve sürekli yapılan bir operasyon değildir. Yarım sene ara ile 200 seans yapılabilir. Kesinliği kanıtlanmış en iyi saç yöntemlerinden biri özelliğini taşımaktadır. Kalıcı bir yöntem olarak uygulanan bu klasik yöntemde saçlar beni üzerinde tutunarak en etkili yöntemler arasında yer almaktadır. Ayrıca kendi saçınız olduğunuzdan dolayı renk farkı gözetilmemektedir.

DHI saç ekim tekniği

Bu teknik ile ameliyatsız bir saç ekim gerçekleştirebilirsiniz. Saçlarınızdan great haline getirilerek kimyasal uygulanmaktadır. Yani bunu dediğimiz ise saçların tek tek ince bir cımbız gibi çekilip toplu bir şekilde alım yapılmadan tekrar köklerini üretilerek bir iğne yöntemi ile saçları eklenmesidir. Diğer tekniklere göre süresi oldukça uzun süren bir işlemdi. Ancak kesim süzme almak isteyenler için en etkili uygulama biçimidir.

Mikro motor saç tekniği

FUE saç ekim tekniği

Manuelpunç'un geliştirilmesi ile ortaya çıkmış bir saç tekniğidir. Yani burada da greft uygulaması ile mikromotor cihazı sayesinde greftler zarar görmeden birden fazla ucu sayesinde saçlar alınarak deri üzerinde açılan küçük küçük çukurlara tekrar yerleştirilerek bir saç ekim yöntemi oluşturmaktadır.

En iyi saç ekim uygulamalarından bir olarak adlandırılır. Diğer saç ekimlerine göre avantajları yüksek bir operasyon biçimidir. Bu yöntem ile en etkili sebebi bir döner alanında iz bırakmıyor olmasıdır. Bir başka özenli nedeni ise aynı anda birden fazla kanal açılarak saçlarınızı alıp tekrar yeni hücreler eklenmesidir.

Diğer sağladığı avantajla da şu şekilde sıralayabiliriz:

Ekim işlemi sonrasında 100 adet saç kökünden yaklaşık 100 110 adet saç çıkabilmektedir.

Profesyonel bir biçimde saç kökleri alındığı için tekrar zarar görmeden hemen edilebilme durumu vardır.

Saçlar doğal yapısını ve saç rengini koruyor operasyon sonrasında gözler deşik oluşmamaktadır.

4- 5 günün sonunda eski saçlarınıza kavuşup normal hayatınıza devam edebilirsiniz.

Yöntemlere göre saç ekim fiyatları

Saçları saçtaki kellik miktarına göre ya da saç tellerinin hücrelerinin yapısına göre seanslar itibariyle fiyatlar değişim gösterebilmektedir. Ayrıca ülkemizde üretilmeyen bu saçta ki ekim aletleri yurt dışından geldiği için birazcık masraflı olmaktadır. Bu gibi durumlarda merkezlere saçlarınızı yollayarak bir fiyat tabii edilebilirsiniz. Bizim araştırmamız gereğince saç ekim fiyatları 4 bin TL civarında değişim gösterebilmektedir.