İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İŞKUR, 70 bin işçi alımı yapılan ilanları yayınladı!
Son Dakika
İŞKUR, 70 bin işçi alımı...
Alişan ve Buse Varol çifti boşanıyor!
Son Dakika
Alişan ve Buse Varol çifti...
Elektrik ve doğal gazda hane başına 5 bin lira destek!
Son Dakika
Elektrik ve doğal gazda hane...
Oğulcan Engin ile Miray Daner evleniyor mu?
Son Dakika
Oğulcan Engin ile Miray Daner...

Saçlarımız neden dökülür? En iyi saç ektirme yöntemi nedir?

Yaşımız ilerledikçe vücudumuzdaki bazı minerallerin yok olması sebebiyle birtakım değişiklikler meydana gelebilir. Bunlardan biri de saçlarımızın dökülmesidir. Ama artık saç dökülmesi bir sorun olmaktan çıkıyor. Birçok saç ekim tedavi yöntemleriyle yeniden daha sağlıklı saçları kavuşabilme imkanı doğuyor. Saçlarımız neden dökülür? En iyi saç ektirme yöntemi nedir? Haberimizin detaylarında en iyi saç ekim yöntem ve teknikleri ve başarılı sonuçların yer verdik.

18 Şubat 2022 Cuma 10:05
Saçlarımız neden dökülür? En iyi saç ektirme yöntemi nedir?
Takip Et:

Daha çok erkeklerde yaşanan saç dökülmeleri özellikle 60 yaşına kadar olan erkeklerin üçte ikisinin kellik sorunu ile karşılaştığını gözlemlenmektedir. Eğer bu sorundan kurtulmak istiyorsanız en iyi yöntemlerden biri saç ektirmektir. Bu yöntemlerle tekrardan eski saçlarınızdan daha sağlıklı saçlara kavuşabilirsiniz.

Saçlarımız neden dökülür?

Vücutta bulunan minerallerin öneğin kolajen, biotin gibi maddeleri yaşlandıkça azalması sonucunda saç derisinin yıpranarak saç tellerine zarar vererek dökülmeleri meydana getirir. Saçların içinde oluşan saç folikülleri denen halk arasında keratin dediğimiz çok önemli bir madde daha vardır. Bu madde bizim gıdalardan aldığımız protein ile eşdeğerdir ve saçların asıl yeniden çıkmasına görünüm ve güzel bir görünüm vermesini sağlayan asıl madde olarak bilinir. Yeni bir saç hücresi üreten ince saç derisinde bulunan eski hücreler dışarı atılmaktadır. Fakat dökülen saçlar da ölü keratinlerin olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bir insanda ortalama 150.000 TL arasında saç bulunmaktadır. Bazen saç dökülmesinin normal karşılanabilir çünkü günde 100 TL kadar saç dökülmesi normal kabul edilmektedir. Bu rakamlara göre. Bunun yanı sıra saç dökülmeleri doğumdan ilaç tedavilerinden stres gibi nedenlerden dolayı da tetikler artabilmektedir.

Erkeklerde saç dökülmesi

Kadınlara göre erkeklerde saç dökülmeleri daha çok gözlemlenmektedir ülkemizde her 10 erkekten 6’ının saç dökülmesi sorunuyla karşı karşıya kaldığını söyleyebiliriz. Fakat bunun her şeyin sebebini hastalıklara bağlayamayız. Erkeklerde saçlar genetik bir yapı gereği dökülebildiği gibi erkeklik hormonları sebebiyle de dökülebilmektedir. Eğer erken fark edip doktorunuza başvurursunuz kısa süre içinde bu dökülmeleri durdurabilmek ihtimaliniz vardır.

Kadınlarda saç dökülmesi

Kadınlarda saç dökülmesine ülkemizde her 5 kadından da bir tanesinin saç dökülmesi sorunu ile karşılaştığı bilinmektedir. Bunda da yine birçok sebep gözler önüne serilebilmektedir. Kadınlar da erkekler gibi erken teşhislerde bu sorunlardan kurtulma ihtimali vardır. Kadınlarda ergenlik döneminde bir dökülme meydana gelir bu hormona sebeplerden dolayı yaşanmaktadır. Ya da uzun süre aç kalmak, aşırı strese maruz kalmak, dengesiz beslenmede saç dökülmesini sebep olan etkenlerdendir. Bunun yanı sıra vitamin eksikliği, ilaç kullanımı, kansızlık, adet düzensizliği, doğum, kullanılan saç ürünleri vesaire kadınların saç dökülmesini daha da çok arttıran sebeplere dayanır.

Saç dökülmesi için tedavi yöntemleri

Saç dökülmesini engelleyebilmek için ilk önce yapmanız şey stresten kaçınmalısınız. Daha sonra düzenli bir uyku biçimi benimsemelisiniz doktor kontrolü dışında düzenli beslenmek adına yanlış beslenmeye gidilip diyetten kaçınmalısınız. Protein miktarını da dikkat etmelisiniz. Eğer çok sıklıkla saç dökülmelerini oluyorsa mutlaka bir doktora başvurup farklı tedavi yöntemleri kullanmamalısınız. Beslenmeye dikkat edip hazır yiyeceklerden kaçınmalısınız. Sigara ve alkol de saç dökülmelerine sebebiyet veren etkenlerden biridir.

Saç dökülmesi için tedavi yöntemleri

Ameliyatsız saç ekimi

Bu yeni yöntemle ameliyat dışı yapılan bir uygulamaya gidiliyor.  foliküler ünite ekstraksiyonu olarak adlandırılan bu yöntem ile ensenin biraz üzerinde ve iki kulak arasında kalan bölümden bir miktar saç almaktadır. Bu saçları funt denilen bir aletle daha kolay bir şekilde alınması mümkün. Ameliyatsız saç ekimi yöntemi ile 100 ile 1540 arasında günlük olarak ekim yapılabilir. Biraz uzun süren fakat arka arkaya yapılmasında herhangi bir sakınca gözlenmeyen bir ekim tekniğindir. Seans sayıları saçta ki durumlara göre değişimi uğramaktadır.  Bu yöntem ile 5 günün sonunda 5000 tel saç ekimi yaparak saçlarını kavuşabilirsiniz.

Perkutan saç ekimi

Ameliyatla bir estetik operasyon olarak da bilinen bu yöntem yine ense kızlarından saç köklerini alınarak daha sonra minimal iğneler yardımıyla saç derisine yerleştirilmektedir. Doğal bir görünüm oluşturulan bu saç ekiminde büyük bir üst olarak saçlar kökü bırakma ihtimali de yaşanabilir.

Fakat eğer böyle bir durum gerçekleştiği takdirde kafanızda hiçbir sorun oluşmayıp 2-3 gün içerisinde saç ekim böylesi iyileşebilmektedir. Eğer saçlar deri tabanına beğenip kökleşmeye daha da sabit bir adım atarsa demek oluyor ki saçlarınız tutup daha sağlıklı saçlarla kavuşabilmeniz için bir adımı başarabilmişsiniz demektir. Diğer yöntemlere göre ödem peruktan tekniğinde yaşanmamaktadır. Ancak oldukça zahmetli işlemidir bir günde tamamlamak imkânsızdır.

Klasik saç ekim yöntemi

Bu yöntemde saçlar yine aynı yerden alınıp saçın üzerindeki deri mikrop reflor haline getirerek saçlara yerleştirilmektedir. Mikro reflor dediğimiz şey saçların minimal düzeyde deri tabanına yerleştirilmesidir. Bu işlemde biraz iz kalma gibi sorun gerçekleştirilebilir. Tek seansta 5000'den fazla saç ekimi yapılabilmektedir. Kısa süreli bir iyileşme görülerek saç ekimi gerçekleştirilir Tokat operasyon 2 saatten fazla sürmektedir ve sürekli yapılan bir operasyon değildir. Yarım sene ara ile 200 seans yapılabilir. Kesinliği kanıtlanmış en iyi saç yöntemlerinden biri özelliğini taşımaktadır. Kalıcı bir yöntem olarak uygulanan bu klasik yöntemde saçlar beni üzerinde tutunarak en etkili yöntemler arasında yer almaktadır. Ayrıca kendi saçınız olduğunuzdan dolayı renk farkı gözetilmemektedir.

DHI saç ekim tekniği

Bu teknik ile ameliyatsız bir saç ekim gerçekleştirebilirsiniz. Saçlarınızdan great haline getirilerek kimyasal uygulanmaktadır. Yani bunu dediğimiz ise saçların tek tek ince bir cımbız gibi çekilip toplu bir şekilde alım yapılmadan tekrar köklerini üretilerek bir iğne yöntemi ile saçları eklenmesidir. Diğer tekniklere göre süresi oldukça uzun süren bir işlemdi. Ancak kesim süzme almak isteyenler için en etkili uygulama biçimidir.

Mikro motor saç tekniği

Manuelpunç'un geliştirilmesi ile ortaya çıkmış bir saç tekniğidir. Yani burada da greft uygulaması ile mikromotor cihazı sayesinde greftler zarar görmeden birden fazla ucu sayesinde saçlar alınarak deri üzerinde açılan küçük küçük çukurlara tekrar yerleştirilerek bir saç ekim yöntemi oluşturmaktadır.

FUE saç ekim tekniği

En iyi saç ekim uygulamalarından bir olarak adlandırılır. Diğer saç ekimlerine göre avantajları yüksek bir operasyon biçimidir. Bu yöntem ile en etkili sebebi bir döner alanında iz bırakmıyor olmasıdır. Bir başka özenli nedeni ise aynı anda birden fazla kanal açılarak saçlarınızı alıp tekrar yeni hücreler eklenmesidir.

Diğer sağladığı avantajla da şu şekilde sıralayabiliriz:

Ekim işlemi sonrasında 100 adet saç kökünden yaklaşık 100 110 adet saç çıkabilmektedir.

Profesyonel bir biçimde saç kökleri alındığı için tekrar zarar görmeden hemen edilebilme durumu vardır.

Saçlar doğal yapısını ve saç rengini koruyor operasyon sonrasında gözler deşik oluşmamaktadır.

4- 5 günün sonunda eski saçlarınıza kavuşup normal hayatınıza devam edebilirsiniz.

Yöntemlere göre saç ekim fiyatları

Saçları saçtaki kellik miktarına göre ya da saç tellerinin hücrelerinin yapısına göre seanslar itibariyle fiyatlar değişim gösterebilmektedir. Ayrıca ülkemizde üretilmeyen bu saçta ki ekim aletleri yurt dışından geldiği için birazcık masraflı olmaktadır. Bu gibi durumlarda merkezlere saçlarınızı yollayarak bir fiyat tabii edilebilirsiniz. Bizim araştırmamız gereğince saç ekim fiyatları 4 bin TL civarında değişim gösterebilmektedir.

 



Son Güncelleme: 18.02.2022 10:05
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SaçekimKeratinSaçKellikSağlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Burun Estetiği fiyatları nekadar ?
Burun Estetiği fiyatları nekadar ?
Sıra beklemeden sağlık ocağından nasıl randevu alınır?
Sıra beklemeden sağlık ocağından nasıl randevu alınır?
Röntgen makinesi ne işe yarar? Röntgen makinesi ne zaman bulundu? Röntgen makinesi tarihi...
Röntgen makinesi ne işe yarar? Röntgen makinesi ne zaman bulundu? Röntgen makinesi tarihi...
Yumurta yemenin faydaları nelerdir?
Yumurta yemenin faydaları nelerdir?
Koronavirüsü atlattıktan sonra iyileşmek için neler yapılır?
Koronavirüsü atlattıktan sonra iyileşmek için neler yapılır?
Şeker C vitamini eksikliği mi yapıyor? C vitamini nelerde bulunur? C vitamini eksikliği nasıl giderilir?
Şeker C vitamini eksikliği mi yapıyor? C vitamini nelerde bulunur? C vitamini eksikliği nasıl giderilir?

Popüler Haberler

The Fear of 13 filminin konusu, yorumu ve incelemesi
TJK 18 Şubat 2022 Cuma at yarışı sonuçları
Ramazan ayında tutulan orucun hükmü ve hikmetleri nelerdir?
Them dizisinin konusu nedir? Başrolde kim var?
Saçlarımız neden dökülür? En iyi saç ektirme yöntemi nedir?
Din ve kültürlerdeki farklılıklar Allah’ın varlığına kanaat gösterebilir mi?
VGM'den açıklama geldi! İhtiyaç sahibi ailelere gıda ve para yardımı yapılacak!
Seni Çok Bekledim Zahide(Türkü Turan) kimdir, kaç yaşındadır?
EDHO Hızır'ın düşmanı Ercan kim?
Edho Hakan Kim? Ali Yerlikaya kimdir?
Sgk dosya kapatma işlemi nereden ve ne şekilde yapılmalı?
İşe başlandığı anda SGK işe giriş bildirgesi verilebilir mi?
Arıza dizisi Aslan kim? Mert Altınışık kim, kaç yaşında?
Hazal Kaya kimdir? Hazal Kaya kaç yaşında, nereli?
Arefe gününde edilmesi gereken dualar Arefe gününde yapılan dualar kabul olur mu?
Juliantina dizisinin incelemesi. Dizinin konusu ve IMDb puanıyla ilgili detaylar..
Bankalardan müjde! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank 10.000 TL kredi verecek!
Genç girişimcilere müjde! 3 yıl vergi ödemesi yok
Camdaki Kız Muzo karakteri kimdir? Enis Arıkan hakkında bilinmeyenler
Staj Sigortası nasıl sorgulanır? E-Devlet staj sorgulama işlemi
Gain platformu Hamlet dizisi oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.