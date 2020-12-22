Saç neden erken beyazlar, nedenleri nelerdir?

Bizler yaşlandıkça vücut değişimleri yanı sıra saçlarımızda bir değişim olur bu değişimin en belirgin özelliği ise saçlarımızın beyazlamasıdır. Genç yaşlarda siyah, kahverengi ve sarı gibi saç renkleriniz varsa yaşlılık zamanı bunlar beyaz renge geçiş yapabiliyor. Bunun tek sebebi yaşlılık değil elbette. Ergenlerde ve gençlerde de beyazlanan saçlarla çok sık karşılaşıyoruz. Saç neden beyazlanır? Tek etkisi yaşlılık mı? Hangi sebeplerden dolayı saçlarda beyazlama olur gelin detayları haberimizde inceleyiniz…

Saçlarımız neden ve hangi sebeplerden beyazlar?

Doğal olarak ve ilk bilinen sebebi elbette ki yaşlanma sürecinden kaynaklıdır. Bunun sebebi saç renklerimizdeki pigmentlerin yani saç kökünden gelen hücrelerin üretim kapasitelerinin azalmış olması. Burada azalan koyu pigmentlerin yani ( melanin ) genetik olarak kodlanıyorlar ama zamanla bu üretim azalınca saçlarımızda beyazlama oluyor. Özellikle siyah kahverengi saçlarının daha çok beyazladığını görürüz bunun nedeni ise bu saç renklerinde koyu pigmentler fazladır.

Tramva ve üzüntü ile de beyazlar

Bir kişinin sağlıklı olması ruh hali ile de ilişkilidir. Ruh sağlığınız yerinde modunuz yüksek enerjiniz yerinde olur. Fakat ani gelen haberler istenmeyen ve birden gelişen olaylar sonucunda acı haberler alıp büyük üzüntülere kapılabiliriz. Aşırı üzüldüğümüz zaman, yaşadığımız şoklardan dolayı aniden gelişen olaylar sebebiyle de saçlarda beyazlama görülmesi mümkündür. Bir gecede saçlarım beyazladı sözü aslında olağan bir durumdur.

Troid bezlerinden dolayı

Kalp atış hızı, vücut sıcaklığı ve kan basıncını kontrol eden çeşitli hormonlar üreten troid bezlerdir. Bunlar vücudumuzdaki gıdaları da enerjiye dönüştürme işlevindedir. Troid bezleri fonksiyonlarını yerine getirmediği durumda saç beyazlaması, halsizlik ve saç dökülmeleri de görülebilir.

Genetik

Hepimizin ağzında dolaşır şu kelime “Genetik” zaten bizde. İşte saç beyazlamasında da genetik durum söz konusu olabilir. Annenizden veya babanızdan kaynaklanabilir. Hatta anneanne, babaanne ve dedelerden gelen erken yaşta saç beyazlaması olabilmektedir.

Aynı zamanda kalıtsal bir hastalık olan “Wener Sendromu” yani erken yaşlanma hastalığından dolayı saç dökülmesi ve beyazlaması sorunları çıkıyor. Bunlar dışında ise; stres, B12 eksikliği, sigara içme, hava kirliliği, kullanılan ilaçların yan etkileri, alkol kullanımı ve yetersiz beslenmeden dolayı erken yaşta saç beyazlaması görülüyor.

