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Saç ekimi yaptırırken nelere dikkat etmeli?

Artık çağımızın en büyük sorunu olan kellik saç ekimi ile son buluyor. Saç ekimi yaptırmak isteyen herkes nasıl ve neler yapıldığını merak ediyor. Saç ekimi yaparken öncesi ve sonrası neler olacağı ilgilenen herkes tarafından araştırılıyor.

26 Kasım 2020 Perşembe 01:37
Saç ekimi yaptırırken nelere dikkat etmeli?
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Saç dökülmesi günümüzde erkekler ve kadınların  büyük sorunlarından biri haline geldi. Saç dökülmesinin sebepleri, "Yetersiz beslenmeden tutun da genetik yapı, stres veya hormon bozukluklarına kadar birçok sebepten dolayı saç dökülmesi görülmektedir. Ülkemizde erkeklerin yüzde 40’ı, kadınların ise yaklaşık yüzde 10’u bu sorun ile karşı karşıyadır. Tek ve etkin tedavi ise saç ekimidir.


Saç ekimi işlem yapıldıktan sonra iki hafta çok dikkat etmeliyiz.  Operasyon uygulanan bölgeye on gün boyunca dokunmamak gerekir, aksi takdirde kökler yerinden çıkabilir. Saç ekim uygulamasından iki gün sonra  saçlara yıkama işlemi yapmak gerekir. İşlem yapıldıktan sonra on gün boyunca her gün yıkanmalıdır. Son yıkama işlemin de eklen bölgedeki bütün kabuklar dökülmelidir. Bu dökülme sonrası ekim yaptıran kişi her gün saçını yıkayabilir, ama her gün şampuan yada sabun kullanmamalıdır. 

Her gün kullanılan şampuan yada sabun vücudun yağ salgılanmasını artıracak olup bu durum olmaması gerekir. Saç ekiminden sonra iki hafta hamam, deniz, sauna, havuz ve güneş yada yağmurdan uzak durulmalıdır. İki hafta sonra bunlar yapılabilir. Donör alanına on gün sonra makine traşı yapılabilir ama ekim bölgesine üç ay makine tıraşı yapılmamalıdır. Ekilen köklerin ucundaki kıllar ilk bir ay içerisinde dökülecektir; hastaların endişe etmesine gerek yoktur. Ekilen saçlar 3. aydan itibaren çıkmaya başlar. Tamamının çıkması ise 1. yılın sonunda olacaktır. Saç boyatmak isteyen hastalar 6 hafta sonra saçlarını boyatabilirler. Hastalarımız ekimden sonra çeşitli saç tedavileri ile saç ekimine destek tedavisi yaptırırlarsa operasyon sonucunu çok daha olumlu etkileyecek



Son Güncelleme: 26.11.2020 01:37
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Anahtar Kelimeler:
Saç EkimiSaçIşlem
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