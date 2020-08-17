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Saç ekimi uzmanı nedir, ne iş yapar, hangi sertifikaları almalıdır?

Saç ekimi uzmanı nedir, ne iş yapar, hangi sertifikaları almalıdır? haberinin gündeme geldiği günden bu yana merak edilen birçok yeni ayrıntı basına aktarıldı. 17.08.2020’li haberimizi okuyarak, Saç ekimi uzmanı nedir, ne iş yapar, hangi sertifikaları almalıdır? konusunda merak ettiklerinizi hemen öğrenebilirsiniz.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 22:53
Saç ekimi uzmanı nedir, ne iş yapar, hangi sertifikaları almalıdır?
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Medikal estetik sürecinde en fazla talep gören uygulamalar içerisinde saç ekimi yer almaktadır. Türkiye’de de en fazla tercih edilen estetik işlemleri içerisinde saç ekimi bulunuyor. Sağlık turizminde Türkiye’ye tedavi olabilmek için gelenler içerisinde tüp bebek, plastik cerrahi, diş estetiğinin yanı sıra saç ekimi de öne çıkıyor.

Medikal estetik uygulamaları içerisinde en çok potansiyele sahip işlemler içerisinde saç ekimleri bulunuyor. Alanında uzman saç ekim uzmanlarına gereksinim artış göstermeye devam ediyor. Saç ekim sürecine dair talebin yükselmesiyle kariyerini saç ekim uzmanı olarak planlayanlar meslekle ilgili araştırma yapıyor.


Saç ekim uzmanı olarak istihdam edilebilmek için tıp fakültelerinde öğrenim görmüş veya Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif alanlarında uzmanlık yapılması gerekiyor. Öte yandan Dermatolog ve Medikal Estetik uzmanı olan bireyler de gerekli eğitimlere tabii tutularak saç ekim uzmanı olarak istihdam edilebiliyor.

Saç ekim işlemleri teknolojik ürünler ile farklı yöntemlerle yapılır. Saç ekim teknikleri çerçevesinde en çok FUE ile DHI yöntemleri uygulanmaktadır. Her iki yöntemde de donör bölgesinden alınan saç kökünde seyrelme olan veya kellik görülen bölgeye aktarma esas olmaktadır. Saç ekim sürecindeki uygulamalarda küçük farklar yöntemleri birbirlerinden ayırmaktadır.

Saç ekim uzmanları ne iş yapar?

Saç ekim uzmanları, saç ekimi yaptıracak hastanın sağlık durumunun saç ekimi için uygun olup olmadığını edinir ve deri – saç yapısını incelemeye başlar. Deri ve saç yapısı uygulanacak tedavide belirleyici unsur oluyor. Saçsız bölgenin genişliği saptanmak suretiyle saç çizgisi belirlenir ve saç kökünün dökülmeye uygun olup olmadığı araştırılır. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra saç ekim süreci ve sonrası hakkında müdahaleler yapılır.

Uygun görülen bir zamanda saç ekimi hijyenik şartlar altında yapılır. Operasyondan önce alkol kullanımının veya kan sulandırıcı ilaç kullanımının durdurulması öneriliyor. Saç ekim sonrasında hasta detaylı bir şekilde takip edilir.  



Son Güncelleme: 17.08.2020 22:53
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