Saç ekimi nedir? Saç ekimi ne zaman ve nasıl yapılır? Saç ekiminde dikkat edilmesi gerekenler

Saç ekimlerinde teknolojik olarak en sık kullanılan teknikler arasında DHİ saç ekimidir. Medchair Clinic DHİ saç ekim uygulamasını sıklıkla kullanmaktadır. Saç kaybı yaşayan kişiler saç ekimi yaptırarak kayıplardan kalıcı olarak kurtulabilmektedir. Dökülen noktaya transfer edilen saçlar hastanın kendi saçlarıdır ve bu nedenle kendi hücrelerden grefti alınması da saç ekiminin daha sağlıklı olmasını sağlamaktadır.

Saç ekimi uygulamasıyla kişinin dökülen saçlarının yeniden çıkması sağlanıyor. Hasta, saç ekimi yaptıracağı merkezde operasyon geçirdikten ortalama 1 yıl içerisinde saçlarına kavuşuyor. Ancak bu noktada doğru saç merkezinin bulunması ve işlemin uzman bir ekim tarafından yapılması büyük bir önem taşımaktadır.

Saç ekimi nedir?

Saç ekimi lokal anestezi ve sedasyon verilerek hastanın tercihine bağlı olarak yapılmaktadır. Operasyon sonrasında operasyonu geçiren kişinin baş bölgesine bandaj takılır ve birkaç saat dinlenme sonrasında taburcu edilir. Yaklaşık 3 gün evinde istirahat etmesi önerilen hasta daha sonra gündelik yaşantısına devam edebilir.

Saç ekimi nasıl yapılır?

Saç ekimleri belirli uygulamalarla yapılıyor. Donör bölgeden saç kökleri alınıp seyrekleşen bölgeye transfer edilir. Saç dökülmesini yoğun yaşayan hastaların ense bölgesinin üst bölümündeki saçlar sağlıklıdır. Bu bölgede dökülme yaşanmadığından saç ekim işleminde iki kulak arasındaki ense noktası greft uygulaması için uygundur.

Kimlere saç ekim operasyonu uygulanabilir?

Donör bölgeden saç dökülmesi oranına bağlı olarak kaç greft alınacağı hekim tarafından belirlenir. Hastanın saç seyrekliği yoğun saç dökülmesi yaşaması greft sayısında değişiklik gösteriyor. Donör bölgeden alınan greftler de seyrek noktaya transfer edilmek suretiyle işlem tamamlanır.

Saç ekim uygulamaları 18 yaşını dolduran, cinsiyet gözetmeksizin herkese uygulanabilir. Saç dökülmesi kişiden kişiye göre değişir ve bu noktada özellikle de erkekler saç dökülme sorunu yaşarlar. Genetik yatkınlığa bağlı olmak suretiyle yaşanan saç dökülmeleri kelliğe kadar varabiliyor.

Kadınlarda saç dökülmesi ise seyrek saç şeklinde olmaktadır. Kadınlarda donör bölge değişmez ve aynı bölgeden greft alınmak suretiyle transfer işlemi tamamlanır. Saç dökülmesine sebep olan durumlar ilk etapta hastayla konuşulur ve bazı tetkikler yapıldıktan sonra ilk olarak hastanın tedavi olması istenir.

Saç ekimi öncesinde neler yapılmalıdır?

Saç ektirme kararı alan hastanın ilk olarak merkez ve operasyonu yapacak hekimle diyalog kurması gerekir. Operasyon öncesinde kullanılan ilaçlar varsa bunlar hakkında bilgi verilmeli ve operasyon öncesinde kan sulandırıcı ilaç kullanılıyorsa kesilmesi istenir. Alkol ve sigara tüketen hastalarda operasyon öncesinde içki ve sigarayı bırakması talep edilir.

Saç ekimi sonrasında neler yapılmalıdır?

Saç ekimi tedavisi gören hastanın 2-3 gün evinde istirahat etmesi gerekir. Öte yandan hasta, 15 gün boyunca kafasını güneş ışınlarından ve yağmurdan korumalıdır. Yaklaşık 1 hafta sonra kafa derisinde kabuklanmalar geçer ve bu nedenle donör bölgedeki kesirler kendiliğinden geçer ve izler her geçen gün kaybolma eğilimi gösterir.

Saç ekimi fiyatları nelerdir?

Saç ekim uygulamasında ücretlendirme merkeze ve hekime göre değişiklik göstermesine karşın ABD ve Avrupa ülkelerine nazaran daha uygundur. Saç ekim fiyatlarını belirleyen en önemli faktör ise ne kadar alana saç ekileceği olmaktadır. Seyrek saçlı kişilere yapılan operasyon ücretiyle saçı tamamen dökülen kişilere uygulanan operasyonun maliyeti daha farklı olmaktadır.