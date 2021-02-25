Saç dökülmesini önleyebilmek için uygulanabilecek çözümler

Beslenme faktörü
- Akdeniz tipi beslenme: çiğ sebze, taze otlar içeren beslenme düzeninin androjenik alopesi (kadın ya da erkek tipi kellik) riskini azaltabileceği bilinmektedir.
- Protein: Yapılan bir araştırmada, protein yapı taşları olarak bilinen amino asitlerin önemli olduğu kanıtlandı. Bu sebeple yumurta, fındık, fasulye, balık gibi protein içeren besinler tüketilebilir.
- A vitamini: A vitamini sebum üretilmesine yardımcı olmaktadır. Saç derisi için faydalıdır ve tüy tutmada etkilidir. Ispanak, tatlı patates ve biber A vitamini içerir.
Gıda takviyesi (Doktora danışılmalıdır)
- Multivitamin: Bilim insanlarına göre A, B, C, D, demir ve çinko saç hücreleri için oldukça önemlidir.
- D vitamini: Saçı besler ve koruma sağlar.
- Biotin: Biotin-H ve B7 yağ asidi sentezinde oldukça etkilidir. Bu işlem saç döngüsünde de etkilidir. Eksikliğinde saç dökülmesi problemiyle karşı karşıya kalınır.
- Saw Palmetto: Cüce çam ağaçlarının meyvelerinden elde edilen bir bitkidir. Erkeklerin testosteron seviyesi için oldukça etkilidir. Yapılan bir çalışmada, bu bitkiyi tüketen katılımcıların %60’ında saç büyümesi gözlenmiştir. Çalışmada kullanılan günlük dozaj ise 200 miligramdır.
- Ginseng: Saç büyümesini arttıran fıtokimyasallar içerir. Kullanırken doktora danışılmalıdır.
Saç bakımı
- Yıkamak: Saçlar iki günde bir yıkanmalıdır. Doğal içerikli şampuanlar tercih edilmelidir.
- Hindistan cevizi yağı: Saç tellerini ultraviyole ışığının zararlı etkilerinden korur.
- Zeytinyağı: Saçları kurumadan ve kırılmaktan korur. Genetik saç dökülmesini etkileyebilecek etkileri bulunur. Birkaç yemek kaşığı yağ direkt olarak saça uygulanmalı ve yıkamadan önce yarım saat bekletilmelidir.
- Saç şekillendirme: Sıkı örgü ve at kuyruğu modelleri tercih edilmemelidir. Saçlar kurutulmalıdır. Isılı şekillendiriciler tercih edilmemelidir. Maşa ve düzleştirici kullanımı saçları kırar ve yıpratır.
Tıbbi tedavi seçenekleri
- Lazer: Düşük seviyeli lazerler, genetik dökülme ya da kemoterapi sebebiyle saç kaybı yaşayanlar tarafından tercih edilebilir. Diğer ismi kırmızı ışık tedavisidir. Epidermal kök hücreler uyarılır.
- Trombosit zengin plazma: Saç derisine PRP enjekte edilir. Kan, santrifüjden geçer ve daha sonra enjekte edilir.
Son Güncelleme: 25.02.2021 23:02