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Saç dökülmesini önleyebilmek için uygulanabilecek çözümler

Saçlarının dökülmesinden şikayetçi olanlar bu duruma bir çare arıyor. Saç dökülmesi engellenebilir mi? Dökülmeyi engellemek için neler yapılabilir? Genetik faktörlerin yanında birçok sebep saç dökülmesinde etkilidir. Saç dökülmesini engellemek için yapılabileceklere haberimizde yer verdik...

25 Şubat 2021 Perşembe 23:02
Saç dökülmesini önleyebilmek için uygulanabilecek çözümler
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Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre saç dökülmesinin birden fazla sebebi olabilir. Bazı durumlarda dökülen saçları geri getirmenin yolları mümkündür. Stres, hamilelik, enfeksiyonlar saç dökülmesinin sebeplerinden yalnızca birkaçı. Çeşitli bitkisel tedaviler uygulayarak saç dökülmesi engellenebilir. Bitkisel tedavilere ek olarak tıbbi tedaviler de mevcuttur. Beslenme düzeni değiştirilebilir, destek olarak gıda takviyeleri alınabilir. Bu şekilde saç dökülmesini engelleyebilir ya da azaltabilirsiniz.

Beslenme faktörü

  1. Akdeniz tipi beslenme: çiğ sebze, taze otlar içeren beslenme düzeninin androjenik alopesi (kadın ya da erkek tipi kellik) riskini azaltabileceği bilinmektedir.
  2. Protein: Yapılan bir araştırmada, protein yapı taşları olarak bilinen amino asitlerin önemli olduğu kanıtlandı. Bu sebeple yumurta, fındık, fasulye, balık gibi protein içeren besinler tüketilebilir.
  3. A vitamini: A vitamini sebum üretilmesine yardımcı olmaktadır. Saç derisi için faydalıdır ve tüy tutmada etkilidir. Ispanak, tatlı patates ve biber A vitamini içerir.

Gıda takviyesi (Doktora danışılmalıdır)

  1. Multivitamin: Bilim insanlarına göre A, B, C, D, demir ve çinko saç hücreleri için oldukça önemlidir.
  2. D vitamini: Saçı besler ve koruma sağlar.
  3. Biotin: Biotin-H ve B7 yağ asidi sentezinde oldukça etkilidir. Bu işlem saç döngüsünde de etkilidir. Eksikliğinde saç dökülmesi problemiyle karşı karşıya kalınır.
  4. Saw Palmetto: Cüce çam ağaçlarının meyvelerinden elde edilen bir bitkidir. Erkeklerin testosteron seviyesi için oldukça etkilidir. Yapılan bir çalışmada, bu bitkiyi tüketen katılımcıların %60’ında saç büyümesi gözlenmiştir. Çalışmada kullanılan günlük dozaj ise 200 miligramdır.
  5. Ginseng: Saç büyümesini arttıran fıtokimyasallar içerir. Kullanırken doktora danışılmalıdır.

Saç bakımı

  1. Yıkamak: Saçlar iki günde bir yıkanmalıdır. Doğal içerikli şampuanlar tercih edilmelidir.
  2. Hindistan cevizi yağı: Saç tellerini ultraviyole ışığının zararlı etkilerinden korur.
  3. Zeytinyağı: Saçları kurumadan ve kırılmaktan korur. Genetik saç dökülmesini etkileyebilecek etkileri bulunur. Birkaç yemek kaşığı yağ direkt olarak saça uygulanmalı ve yıkamadan önce yarım saat bekletilmelidir.
  4. Saç şekillendirme: Sıkı örgü ve at kuyruğu modelleri tercih edilmemelidir. Saçlar kurutulmalıdır. Isılı şekillendiriciler tercih edilmemelidir. Maşa ve düzleştirici kullanımı saçları kırar ve yıpratır.

Tıbbi tedavi seçenekleri

  1. Lazer: Düşük seviyeli lazerler, genetik dökülme ya da kemoterapi sebebiyle saç kaybı yaşayanlar tarafından tercih edilebilir. Diğer ismi kırmızı ışık tedavisidir. Epidermal kök hücreler uyarılır.
  2. Trombosit zengin plazma: Saç derisine PRP enjekte edilir. Kan, santrifüjden geçer ve daha sonra enjekte edilir.


Son Güncelleme: 25.02.2021 23:02
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Anahtar Kelimeler:
Saç DökülmesiBitkisel çözümler
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