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Saç dökülmesine neler sebep oluyor?

Saç dökülmesi hem erkek hem de kadınların en büyük sorunlarından birisi şüphesiz ki saç dökülmesidir. Peki saç dökülmesine neler sebep oluyor? İşte saç dökülmenin nedenleri…

27 Aralık 2021 Pazartesi 02:05
Saç dökülmesine neler sebep oluyor?
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Saç dökülmesi, birçok insanın canını sıkan konulardan birisidir. Bu durumun nedeni kişiden kişiye farklılık gösterebiliyor. Genetik, bakım ve hatta beslenme bile saç dökülmesinin nedenleri arasında gösterilebilir. Peki saç dökülmesinin nedenleri nelerdir?

Bilim insanları günümüzde saç dökülmesinin 9 ana nedeni olduğunu belirtiyorlar. İşte o nedenler:

- Genetik Faktörler

- Deri Problemleri

- Düzensiz Beslenme

- Vitamin ve Mineral Eksikliği

- Hormonal Sorunlar

- İç Hastalıkları ve İlaç Kullanımı

- Doğum ve Kemoterapi Süreci

- Kozmetik Ürünler

- Stres ve Depresyon

Genetik Faktörler Nedenli Saç Dökülmesi

Saç dökülmesine en çok neden olan faktörlerden bir tanesi de genetikliktir. İnsanların hemen hemen yarısında genetiğe bağlı olarak saç dökülmesi yaşanmaktadır. Bu sorun kadınlarda daha az görülürken erkeklerde daha fazla görülmektedir. Kronik bir sorun olan bu durum yaş ilerledikçe etkisini arttırmaktadır.

Deri Problemi Nedenli Saç Dökülmesi

Saç dökülmesinin bir nedeni de deri problemleridir. İnsanların saçlarına bakım yapmak amacıyla kullandığı bazı ürünler derinin saçları tutma gücünü zayıflatmaktadır. Egzama, sedef, sivilce, liden hastalığı, yağlanma ve mantar sorunları da saç dökülmesine yol açmaktadır. Deri sorunlarının çözülmesi için sağlıklı ürünlerle saça bakım uygulanması ve sağlıklı beslenme uygulanması etkili olacaktır.

Düzensiz Beslenme Nedenli Saç Dökülmesi

Düzensiz beslenme insanın genel vücuduna etki ettiği gibi saç derisine de olumsuz etki yapmaktadır. Kişinin aldığı besinler derinin güçlü kalması adına oldukça büyük önem arz etmektedir. Sağlıksız beslenme, tek tip ürünlerle beslenme, aşırı karbonhidrat tüketimi ve endüstriyel yağlı ürünleri tüketmek saçların sağlığını olumsuz etkilemektedir. Bu durumun engellenmesi için doğru ve düzenli beslenme yeterlilik sağlayacaktır.

Vitamin ve Mineral Eksikliği Nedenli Saç Dökülmesi

İnsanların vücutlarına gerekli vitamin ve mineralleri almaması da saç dökülmesinin nedenleri arasında gösterilmektedir. B12, biotin, demir, folik asit, çinko ve D vitamininin alınmaması halinde saç dökülme ihtimali yükselmektedir. Gerekli vitamin ve minerallerin alınması saç dökülmesine karşı olumlu etki gösterecektir.

Hormonal Sorunlardan Kaynaklı Saç Dökülmesi

Hormonal sorunlar çoğu insanlarda görülen bir durumdur. Kilo fazlalığı, aşırı sivilce oluşumu, adet zamanındaki gecikme, adet günlerinin düzensizliği, saç dökülmesi ve aşırı tüylenme gibi sorunlar hormonal sorunlar nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Tam teşekküllü bir hastaneye giderek kan testi verilmesi ve sonrasında uzman bir dermatoloğa giderek tedavi yöntemleri öğrenilebilir.

İç Hastalıklar ve İlaç Kullanımı Nedenli Saç Dökülmesi

Sık sık görülen saç dökülme nedenleri arasında iç hastalıklar ve yanlış ilaç kullanımı da bulunuyor. Tiroit bezi hastalığı, böbrek üstü bezi hastalığı, insülin direnci gibi sorunlar yaşayan kişilerde saç dökülmesi görülebiliyor. Ayrıca romatizma, hormonal sorunlar, zayıflama ve doğum kontrol için kullanılan ilaçlar da saç dökülmesine neden olan etmenler arasında gösteriliyor. Bu tür nedenlere bağlı olarak görülen saç dökülmesinin engellenmesi için uzman bir doktora gidilerek muayene olmak ve yapılan tetkiklere göre tedavi olunmasında fayda var.

Doğum ve Kemoterapi Nedenli Saç Dökülmesi

Doğum ve Kemoterapi sürecinde olan uzunluk, saç dökülmesinin en çok görüldüğü nedenler arasında yer almaktadır. Doğum sürecinin sona ermesinden yaklaşık 2-3 ay sonra görülen saç dökülmesi geçici bir durumdur. Kadınlar hamile oldukları süre boyunca dökmesi gereken saçlarını dökmezler. Bu nedenle doğum sonrasında biriken bu durum bir anda çoklu saç dökülmesi olarak ortaya çıktığından dolayı endişe edilse de bu durumun 1-2 ay içerisinde tekrar toparlayacağı uzmanlar tarafından bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Genellikle kanser tedavilerinde karşımıza çıkan kemoterapide ise sürecin uzunluğu saçların dökülüp dökülmeyeceğini ortaya çıkaracaktır. Kemoterapinin neden olduğu saç dökülmesi de geçici bir durumdur ve sürecin sona ermesi ile beraber kişinin dökülen saçları tekrar toparlanacak ve eski haline dönecektir.

Kozmetik Ürünler Nedenli Saç Dökülmesi

Günlük hayatta saçlara uygulanan bazı kozmetik ürünler saç dökülme sürecini hızlandırdığı gibi ani saç dökülmelerine de sebep olabilmektedir. Bu tür kozmetik ürünlerde bulunan bazı kimyasal maddeler saç derisinde zayıflamaya sebep olabilir. Bunun dışında saçları aşırı sıkı bağlamak, iç bonenin takılması, saç ve fön düzleştiricileri gereğinden fazla kullanmak, saç rengini değiştiren saç boyalarının çok fazla kullanılması, intenetteki kalitesiz kozmetik ürünlerin kullanılması gibi birçok uygulama saç dökülmesinin nedenleri arasında yer almaktadır. Uzmanlar bu tür nedenlerle ortaya çıkan saç dökülmelerine karşı olarak düzenli saç bakımının yapılmasını ve sağlıklı saç bakım ürünlerinin tercih edilmesini tavsiye ediyor.

Stres ve Depresyon Nedenli Saç Dökülmesi

Stres ve depresyon gibi psikolojik sorunlar da saç dökülmelerine sebep olabilmektedir. Özellikle koronavirüs salgını nedeniyle artış gösteren bu gibi durumlar için alınan ilaçlar da saç dökülmelerine sebep olmaktadır. Stres, depresyon, anksiyete gibi durumların tedavisi hayatın kendi içerisinde yer almaktadır. Bu tür sorunların tedavisiyle beraber saç dökülmesi de ortadan kalkacaktır.


Son Güncelleme: 27.12.2021 02:05
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Saç DökülmesiSaç Dökülmesinin Nedenleri
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