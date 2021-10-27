Saç dökülmesine iyi gelen vitamin hangisidir?

D vitamini eksikliği saç dökülmesinde etkili olan unsurlardan birisidir. D vitamini eksikliği özellikle kadınlarda saç dökülmesinin nedenlerinden biridir. Ayrıca D vitamini içeren yiyecekleri bolca yemelisiniz. Saç köklerinize nüfuz ederek saçlarınızın iyileşmesine yardımcı olan ve saç dökülmesini durduran günlük almanız gereken bir vitamindir.

Saç dökülmesini önlemek için D vitamini kullanılmalıdır. Vitaminler ve diyet takviyeleri çeşitli sağlık problemlerini çözmek için kullanılabilir. Vücutta vitamin eksikliği sorunlara neden olabilir. Yediğiniz besinlerden yeterince vitamin alamıyorsanız, takviye almanız gerekir. Vitamin eksikliğine neden olan sorunlardan biri de saç dökülmesidir. Saç dökülmesi probleminiz varsa ve yediğiniz besinlerden yeterince vitamin alamıyorsanız, takviye almak yardımcı olabilir. Peki, saç dökülmesini önlemek için en iyi vitaminler nelerdir?

Saç dökülmesi üzerinde en etkili olan vitamin D vitaminidir. D vitamini eksikliği olan kişilerde saç dökülmesi yaygındır. D vitamininin saç üretiminde önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir. D vitamini cildimizdeki keratinositler tarafından metabolize edilir. Keratinositler, saçımızdaki, tınaklarımızdaki ve cildimizdeki keratin proteinini işleyen hücrelerdir. Metabolizmamız için yeterli D vitamini yokluğunda saç köklerimizdeki keratinositler saç büyümesini etkiler ve saç dökülmesi problemleri bulur.

Saç dökülmesi ve D vitamini arasındaki ilişkiye odaklanan bir araştırma sonucu, D vitamininin kalsiyum ve kemik metabolizması üzerinde de çok büyük bir etkiye sahip olduğu bulundu. D3 vitamininin biyolojik etkileri, epidermal hücre proliferasyonunun düzenlenmesini kapsamaktadır. Bu etkiler, alopesi (erkek tipi alopesi), yani saç dökülmesi tedavisinde D vitamininin etkinliğini göstermektedir. Saç kökleri hormonlar konusunda hassaslık gösteren kısımlardan birisidir. D vitamini, bağışıklık düzenlemesinde ve hücre çoğalmasında önemli rol oynayan bir hormondur.

D vitamininin topikal uygulaması saç dökülmesi fonksiyon bozukluğunu düzenleyebilir ve saç dökülmesini önleyebilir. 2017 yılında D vitamini üzerine yapılan bir çalışmada, D vitamini düzeyi düşük olan kişilerin aşırı saç dökülmesi, alopesi ve kadın tipi saç dökülmesi gibi problemlere maruz kaldığı bulundu. D vitamini eksiklikleri zamanla saç dökülmesini kötüleştirir. Ayrıca genç kadınlarda saç dökülmesinin D vitamini eksikliği olan kadınlarda daha sık görüldüğü tespit edildi.

D vitamini yeni saç köklerinin oluşumunda önemli bir rol oynar. Saç kökleri, yeni saçların çıkmasına izin veren küçük gözeneklerdir. Yeni saç kökleri saç kalınlığının korunmasına yardımcı olur ve erken saç dökülmesini önler. Bu nedenle yeterli D vitamini almak hem saç büyümesine hem de yeniden çıkmasına yardımcı olur. Takviyeler ve yiyecekler yoluyla alabilirsiniz.

D vitaminini arttırmak için hangi besinleri tüketmemiz gerekmektedir?

D vitaminini arttırmak ve düzenli bir seviyeye getirmek adına tüketilebilecek besinler arasında balık çeşitleri yer almaktadır. Somon, ringa balığı ve sardalyanın D vitamini açısından zengin olduğu söylenmektedir. Aynı zamanda Morina balığı karaciğer yağı, konserve ton balığı gibi balık çeşitleri de D vitamini açısından zengindir. Bunun dışında, yumurta sarısı ve mantar da D vitaminini arttırmak için tüketilebilir.

