Saç dökülmesi neden olur? Saç dökülmesine iyi gelen öneriler

Birçok insanlar saçlarını çok fazla önemser. Hem sağlık için hem görünüm için önem arz eden saçlar, dönem dönem dökülürler. Saç dökülmesinin birçok nedeni vardır. Mevsim geçişleri olduğu gibi genetik faktörü de saç dökülmesinde önemli bir faktördür. Gün içerisinde 50 ve 100 tel arasında bir dökülme söz konusu ise bu normaldir ancak bu sayının üzerinde bir dökülmeniz var ise durum ciddi olabilir.

Saç dökülmesini, sağlıksız beslenme, cilt problemleri, genetik faktör, stres, doğum yapmak, hormonsal sorunlar, ilaç kullanmak, kemoterapi yapmak gibi faktörler etkilemektedir.

Saç dökülmenizi doğal yollarla düzeltebilirsiniz. Ancak en sağlıklısı bir doktora görünmeniz olacaktır. Eğer saçlarınıneksikliğinden döküldüğünü biliyorsanız doğal faktörler aracılığıyla dökülmeyi önleyebilirsiniz. Saç dökülmesine iyi gelenvardır ve bunlar; deniz ürünleri, ceviz, soğan, havuç, sarımsak, fasulye, tavuk, yoğurttur.

Besinler dışında aynı zamanda saç dökülmesine iyi gelen doğal yağlarda vardır bunlar ise şöyledir; çayağacı yağı, lavanta yağı, zeytinyağı ve dulavraotu yağıdır.