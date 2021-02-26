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Saç dökülmelerine karşı etkili olan şampuanlar

Güzel olmak her kişinin istediği bir olgudur. Bu olgunun başlangıcıysa herkesin özen gösterdiği saçlardan başlamaktadır. Saçlarımıza gerektiğince bakım gösterirken farlı ürünlere yoğunlaşırız ve bu durum saçlarımızda olumsuz etkiyle buluşturup D vitamini eksikliğinden yaşatır. Bunun en büyük sonucuysa elbette saç dökülmeleriyle karşılaşmak olur. Haberimizin detaylarında saç dökülmelerinize yardımcı olacak önerileri siz okuyucularımız için derledik.

26 Şubat 2021 Cuma 02:29
Saç dökülmelerine karşı etkili olan şampuanlar
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Kadın erkek genç yaşlı demeden herkesin önem verdiği saçlarımız görünümümüz açısından oldukça önemli olmakta. Bu önemliliğin artması sonucu olarak da çok fazla ürün kullanılmaktadır. Ne yazık ki içeriğini bilmediğimiz bu her ürün farklı sonuçlan ile karşılaştırıp saç dökülmeleri gibi sonuçlar doğurmaktadır. Hayatımızı etkileyecek bu durum bazen de genetiksel bir durum gözeterek bir çeşit hastalıklar yoluyla dökülmelere sebebiyet vermektedir. Araştırmalara göre B12, magnezyum, çinko ve demir eksiklikleri saç dökülmelerini arttırma sebeplerinden biridir.

Bu durumlara karşı önlem olarak öncelikle şampuan değişikliği yapılmalı. Siz okuyucularımız için tereddütsüzce kullanabileceğiniz şampuanlar;

1-Bioxcin Quantum Şampuan 

Bioxcin quantum şampuanı 300 ml şişelerde içerisinde Bio-Activ bulunmaktadır. Bu sayede saç dökülmesini önlerken aynı zamanda kepeklerin azalmasını sağlıyor. Fiyatı 30 TL olup oldukça uygundur.Mat, kuru ve yıpranmış saçların onarılmasına yardımcı oluyor. Çift ekili içeriği sayesinde saç derisini yeniler ve saçların güçlü şekilde çıkmasını sağlar.

2-L’oreal Professionnel Şampuan 

Tüm saç tiplerinin kullanabileceği, saç dökülmesini gözle görülür şekilde azaltır. Fransız uzmanlar tarafından üretilen bu şampuan 500 ml şişelerin içerisinde bulunup etkisi oldukça fazladır. Fiyatıysa 89.90 küsür TL’dir. 

3-Tresan Isırgan Otu Şampuanı 

Birçok olgun insanların bildiği ısırgan otu saçların yeniden çıkmasını sağlayan ve dökülmeyi durduran bir bitkidir. Tresan marka olan bu şampuanın içerisinde ısırgan otu özleri bulunmaktadır. Böylelikle hızlı etki gösterdiği ve saç dökülmesini azalttığı gözlemlenmektedir. Fiyatı 30 tl olup çok makbul bir şampuandır.

4-SemaMed Saç Dökülmesi Durdurucu Şampuan / 66,90 TL

Yıllardır hayatımız da farklı ürünler ile yer eden SemaMed markası ürettiği şampuanla da oldukça iyi başarılara imza attı. . İçerdiği bitkisel özler sayesinde saçları güçlendirerek koparak dökülmesini önlüyor. Fiyatı 67 TL’dir.



Son Güncelleme: 26.02.2021 02:29
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Anahtar Kelimeler:
VitaminSaçDökülmeşampuan
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