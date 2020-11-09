Saat 22’de kapanacak mekanlar nereler?

Ülke çapında Covid-19 vakalarının artış göstermesiyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kısıtlamalara dair bir açıklamada bulundu. Erdoğan’ın açıklamasına bakıldığında kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte yeni tedbirlerin de alındığını aktardı. Alınan tedbirler arasında bazı mekanların saat 22.00’dan sonra faaliyetlerine son verecekleri de yer aldı.

22.00’da Kapanacak Yerler

Bursa’da Kısıtlama

Yapılan açıklamaya göre Pazar ve market gibi kalabalık yerlerdeki denetimler artırılacak ve Berber kuaför, nikah salonu, yüzme, intenet kafe, halı saha, konser salonu vb. yeri tüm işyerlerinde saat 22.00’dan sonra faaliyetler durdurulacak.

Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklamaya bakıldığında, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra alınması gereken önlemlerin ayrı ayrı belirlendiği açıklandı. Açıklama kapsamında “İlimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatlerinde sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, bu saatler dışında kalan saatlerde sokağa çıkmalarının yasaklanmasına karar verilmiştir” denildi.