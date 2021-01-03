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Rusya'da 800 binden fazla kişinin Covid-19 aşısı yapıldığı aktarıldı

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ülkede 800 binin üzerinde yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı aşılanma aşamasının tamamlandığını bildirdi. Bakan Muraşko, yerli aşı hakkında bilgide verdi.

03 Ocak 2021 Pazar 01:58
Rusya'da 800 binden fazla kişinin Covid-19 aşısı yapıldığı aktarıldı
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Muraşko, Tver kentinde yapmış olduğu açıklamalarda, Covid-19'a karşı geliştirilen "Sputnik V" (GamKovidVak) aşısıyla ilgili bilgileri aktardı.

Ülkede toplu aşılama aşamasının halen devam ettiğini söyleyen Muraşko, "Tüm verilere göre 800 binden fazla kişi aşılandı." İfadelerini kullandı.

Rusya'da 60 yaş üstünde olanlara da aşılanmaya başladığını söyleyen Muraşko, 1,5 milyonun üstünde aşının ülkenin çeşitli bölgelerine verildiğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2 Aralık tarihinde Covid-19 için toplu aşılamanın başlaması için talimat vermişti. En başta 18-60 yaş arasında olanların katıldığı aşılama aşamasına 5 Aralık günü Moskova'da, diğer bölgelerdeyse 15 Aralık günü başlanmıştı.



Son Güncelleme: 03.01.2021 01:58
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AşıRusya
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