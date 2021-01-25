Rus bilim insanları, mutasyona uğramış virüsün görüntülediler!

Tüm dünyanın etkisi altında olduğu koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıktığı ilk günden bu güne kadar 2 milyondan fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. geliştirilen aşı uygulamalarıyla toplum bağışıklığı kazandırılmaya çalışılırken son olarak İngiltere’de ortaya çıkan yeni mutasyonu tüm dünya ülkelerini bir anda alarma geçirdi.

Koronavirüs ile ilgili araştırmalar yapan Rus bilim insanları, İngiltere’de görülen yeni mutasyon virüsünün ilk mikroskop fotoğrafını çekmeyi başardılar. Söz konusu görüntülerle ilgili yapılan açıklamada Vektor Devlet Araştırma Merkezi'nde görevli bilim insanlarının yeni koronavirüs mutasyona dönmüş halini mikroskopta görüntüledikleri bildirildi.

Açıklamada ayrıca, virüsün varyantı ile yapısal özellikleri üzerinde başlatılan çalışmalar sırasında elde edilen görüntülerinin merkezde bulunan test sistemiyle gerçekleştirildiği ve son varyantıyla söz konusu virüsün mutasyon geçirmemiş diğer formlarından ayırt edilebildiği ifade edildi.