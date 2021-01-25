Rus bilim insanları, mutasyona uğramış virüsün görüntülediler!

Tüm dünyanın etkisi altında olduğu koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıktığı ilk günden bu güne kadar 2 milyondan fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. geliştirilen aşı uygulamalarıyla toplum bağışıklığı kazandırılmaya çalışılırken son olarak İngiltere’de ortaya çıkan yeni mutasyonu tüm dünya ülkelerini bir anda alarma geçirdi.
Açıklamada ayrıca, virüsün varyantı ile yapısal özellikleri üzerinde başlatılan çalışmalar sırasında elde edilen görüntülerinin merkezde bulunan test sistemiyle gerçekleştirildiği ve son varyantıyla söz konusu virüsün mutasyon geçirmemiş diğer formlarından ayırt edilebildiği ifade edildi.
Son Güncelleme: 25.01.2021 14:23