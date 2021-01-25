İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan kişiler mutasyonlu virüsten tekrar hastalanabilir mi?
Son Dakika
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan...
Bakan Koca duyurdu! Aşıların ikinci partisi yarın geliyor
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Aşıların ikinci...
Diyarbakır'da mutasyonlu koronavirüs alarmı!
Diyarbakır'da mutasyonlu koronavirüs alarmı!
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek? Bilim kurulu üyesi açıkladı
Son Dakika
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman...

Rus bilim insanları, mutasyona uğramış virüsün görüntülediler!

Rusya'da koronavirüsle ilgili araştırma yapan bilim insanları mutasyona uğramış virüsü görüntülemeyi başardılar. İlk mikroskop fotoğrafını çeken bilim insanları bu görüntüleri kamuoyuna servis ettiler.

25 Ocak 2021 Pazartesi 14:23
Rus bilim insanları, mutasyona uğramış virüsün görüntülediler!
Takip Et:

Tüm dünyanın etkisi altında olduğu koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıktığı ilk günden bu güne kadar 2 milyondan fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. geliştirilen aşı uygulamalarıyla toplum bağışıklığı kazandırılmaya çalışılırken son olarak İngiltere’de ortaya çıkan yeni mutasyonu tüm dünya ülkelerini bir anda alarma geçirdi.

Koronavirüs ile ilgili araştırmalar yapan Rus bilim insanları, İngiltere’de görülen yeni mutasyon virüsünün ilk mikroskop fotoğrafını çekmeyi başardılar. Söz konusu görüntülerle ilgili yapılan açıklamada Vektor Devlet Araştırma Merkezi'nde görevli bilim insanlarının yeni koronavirüs mutasyona dönmüş halini mikroskopta görüntüledikleri bildirildi.

Açıklamada ayrıca, virüsün varyantı ile yapısal özellikleri üzerinde başlatılan çalışmalar sırasında elde edilen görüntülerinin merkezde bulunan test sistemiyle gerçekleştirildiği ve son varyantıyla söz konusu virüsün mutasyon geçirmemiş diğer formlarından ayırt edilebildiği ifade edildi.



Son Güncelleme: 25.01.2021 14:23
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsMutasyonlu VirüsYeni GörüntüMikroskop Görüntüsü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sinovac aşıları 80 yaş üzeri vatandaşlara uygulanmaya başlandı
Sinovac aşıları 80 yaş üzeri vatandaşlara uygulanmaya başlandı
Yeni aşılar yarın yola çıkıyor! 6 buçuk milyon doz aşı hazırlandı
Yeni aşılar yarın yola çıkıyor! 6 buçuk milyon doz aşı hazırlandı
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan kişiler mutasyonlu virüsten tekrar hastalanabilir mi?
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan kişiler mutasyonlu virüsten tekrar hastalanabilir mi?
Fahrettin Koca yayınladı! Şehirlere göre aşı sayıları
Fahrettin Koca yayınladı! Şehirlere göre aşı sayıları
Türk bilim insanlarının müthiş buluşu! Koronayı 1 dakikada öldürüyor!
Türk bilim insanlarının müthiş buluşu! Koronayı 1 dakikada öldürüyor!
Koronavirüs’ün şimdiye kadar en gerçek fotoğrafı çekildi
Koronavirüs’ün şimdiye kadar en gerçek fotoğrafı çekildi

Popüler Haberler

Kıdem tazminatı nasıl alınır? 2021 Kıdem tazminatı hesaplaması
Öğrencilere yapılan SED yardımına nasıl başvuru yapılır? Öğrencilere burs veren vakıflar hangileridir?
Emekliye eş ve çocuk desteği yardımı verilecek mi? Eş çocuk yardım miktarı ne kadar olacak?
İOKBS sınavı kazanan kişiler banka kartlarını nereden alacaklar? 2021
Emanet dizisinde Zuhal karakterini Hilal Yıldız canlandırıyor
Beyaz Show yayın tarihi belli oldu mu? 2021 Beyaz show hangi kanalda, ne zaman başlayacak?
KOSGEB e-ticaret destekleri nedir, hangi sektörlerde e-ticaret yapabilir?
Romanya’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2021
Bugün kimin maçı var? 25 Ocak 2021 Pazartesi TV'de spor ekranı, hangi maç hangi kanalda
Fox TV canlı yayın akışı 25 Ocak 2021 Pazartesi Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kosgeb nitelikli eleman desteği nedir, nasıl alınır?
Denizbank'tan emeklilere borç transfer kredisi imkanı!
Diyanet 11 Aralık 2020 Cuma hutbesi yayınlandı! Haftanın Cuma Hutbesinin konusu
Bugün Tv'de hangi dizi ve filmler var? ATV, FOX, Kanal D, Star, TV8 yayın akışları
Biyometrik fotoğraf nedir, hangi özelliklerde olmalı? Biyometrik fotoğraf fiyatları ne kadar?
100.000 tl ye alınabilecek en iyi araba
KOSGEB kredisi kimlere verilir? KOSGEB desteği için gerekli belgeler nelerdir?
ATV Beni Bırakma oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri
Seksenler Butik Ali kimdir? Hakan Bulut kimdir, nereli yaşı kaç?
Türk telekom 10 gb bedava internet nasıl yapılır? 2021
Ziraat Bankası sera kredisi başvuru şartları ve gerekli belgeler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.