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Rota virüsü nedir, rota virüsünden korunmanın yolları nelerdir?

Çocuklar üzerinde etkili olan rota virüsü bulaşıcılığı yüksek bir virüstür. Vatandaşlarımız bağırsakta oluşan enfeksiyon sırasında ortaya çıkan virüsten korunmanın yollarını arıyor. Rota virüsünün ne olduğu merak ediliyor.

21 Kasım 2020 Cumartesi 09:26
Rota virüsü nedir, rota virüsünden korunmanın yolları nelerdir?
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Çocuklar üzerinde oldukça etkili olan virüslerden biri de rota virüsüdür. Çocuklar üzerinde etkili olan rota virüsü bulaşıcılığı yüksek bir virüstür. Vatandaşlarımız bağırsakta oluşan enfeksiyon sırasında ortaya çıkan virüsten korunmanın yollarını arıyor. Rota virüsünün ne olduğu merak ediliyor.

Rota virüsü küçümsenecek bir virüs değildir. Bağırsakta iltihaba neden olmaktadır. Özellikle 5 yaşın altındaki çocuklarda etkisini daha bariz bir şekilde göstermektedir. Virüse yakalanan çocuklar büyük rahatsızlıklar çekmektedir. Bu virüsün bulaşıcılığı da oldukça yüksektir.

Rota Virüsü Nedir?


Rota virüsü bağırsakta meydana gelmektedir. Bağırsakta enfeksiyon oluşturarak şiddetli bir isale sebep olur. Dünya genelinde çocuklarda görülen bir virüstür. Bulaşıcılığı yüksektir. Kendisini isal ile göstermektedir. 5 yaşın altında olup isalden şikayetçi olan çocuklarda genellikle rota virüsü tespit edilmektedir. Bu virüs öksürük, dışkı veya kusmuk, virüslü çocukla temas üzerinden başkalarına bulaşmaktadır.

Rota Virüsü Belirtileri

  • Kusma
  • Ateş
  • Bol sulu ishal
  • Dışkıda kan ya da irin
  • Karın krampları
  • Gözlerde çökme
  • Aşırı huzursuzluk
  • Gözyaşının azalması
  • Az idrara çıkma
  • Derinin pörsümesi
  • Bıngıldakta çökme
  • Bitkinlik
  • Hızlı nefes alıp verme

Rota Virüsü Tespiti

Rota virüsünün 2-3 günlük kuluçka süresi vardır. Virüsü iyi takip edip sonrasında hızlı bir şekilde doktora gitmek gerekmektedir. Doktora gittiğinizde sizden dışkı talep edip ona göre test yapacaktır. Bu analizden sonra bebekte ya da çocukta virüs olup olmadığı ortaya çıkacaktır. Eğer virüs ortaya çıkarsa hasta kişi hemen tedavi altına alınır. Rota virüsü tespit edilen çocuklarda hastaneye yatış çok nadir verilir. Durumu ağırsa hastaneye yatırılır. Onun haricinde evde tedavi yapılır.

Rota Virüsü Tedavisi

Rota virüsünün kesinleşmiş bir tedavisi bulunmamaktadır. Ayrıca ilacı da yoktur. Bu virüse yakalanıldığı takdirde antibiyotik tedavisi uygulamayınız. Rota virüsü tedavisi olarak şunları sıralamak doğru olacaktır;

  • İshal kesici kullanmayınız.
  • Ateş düşürücü kullanınız.
  • Tuzlu ve şekerli sıvılar tüketin.
  • Pirinçli ve yoğurtlu çorbalar tüketin.
  • Muz ve patates yiyin. İshali düzeltir.
  • İnek sütünü azaltın.
  • Yağlı içecek tüketmeyiniz.
  • Çok fazla meyve suyu tüketmeyiniz.
  • Sıvı kaybını önleyiniz.
  • Çocuğu uzun süreli dinlendiriniz.
  • Kraker ya da tam tahıllı ekmek tüketin.
  • Yoğurt, meyve, sebze ve yağsız et tüketin.

Rota Virüsünden Korunma Yolları Nelerdir?

Rota virüsünden korunmak oldukça önemlidir. Rota virüsünün aşısı bulunmaktadır. Fakat aşının %100 koruduğunu söyleyemeyiz. Eller sık sık yıkanmalıdır. Çocukların bir arada bulunduğu kreş ve ana okulu gibi ortamların sık sık temizlenmesi gerekmektedir. Bebeğin altını değiştirdikten sonra mutlaka ellerinizi yıkamanız gerekiyor.



Son Güncelleme: 21.11.2020 09:26
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Anahtar Kelimeler:
Rota VirüsüEnfeksiyon
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