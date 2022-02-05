Röntgen makinesi ne işe yarar? Röntgen makinesi ne zaman bulundu? Röntgen makinesi tarihi...

Conrad Roentgen tarafından icat edien “X” ışınları sayesinde yine onun tarafından geliştirilen canlı varlıkların özellikle iç organlarının filimlerini çekmeye yarayan aygıt. Günümüzde tıp, fizik, kimya ve çeşitli endüstri alanlarında yararlanılan X ışınlan moden fiziğin en önemli buluşlarından biridir. Röntgen X ışınları dalga uzunluğu en kısa olan ışınlardandır. Görülebilen ışığın dalga uzunluğu, santimetrenin on milyonda biri kadar olduğu halde röntgen ışınları santimetrenin iki milyarda biri kadardır. Röntgen ışınları, cam ve kurşun hariç, insan vücudu, tahta, kauçuk, plastik ve birçok madenlerden kolayca geçebilme özelliğine sahiptir. Fotoğraf filmlerine etki yapar.

Genellikle röntgen ışınları “Yumuşak” ve “Sert” olmak üzere iki çeşittir. Yumuşak X ışınları, düşük voltajda elde edilen X ışınlarıdır. Madenlerden kolayca geçer. Endüstride kullanılan X ışınları sert ışınlar olup 1.5 2 milyon voltluk elektrik akımı ile elde edilir ve her maddeden geçebilir röntgen ışınları X ışınları tüpü ve yüksek voltajlı elektrik akımı sayesinde elde edilir. Havası boşaltılmış olan tüpte iki kutup bulunmaktadır. Negatif kutba Katot, pozitif kutba da Anot adı verilir. Bu tüpten yüksek voltajlı elektrik akımı geçirildiği zaman katot ucu akkor haline gelerek elektron akımlarını yaymaya başlar. Bu elektron akımına katot ışınları adı verilir.

Bu ışınlar pozitif elektrik yüklü Anot kutbu ucundaki Tungsten madeninden yapılmış hedefe çarpınca X ışınları yayılmaya başlar. Günümüzde röntgen ışınları ile vücutta bir organın iç yapısı durumunu görmek (Radyoskopi veya Radyografi filmini çekebilmek). Böylece iç organlara da birçok hastalıkları daha başlangıcında teşhis ederek tedavisine gitmek mümkün olmaktadır.