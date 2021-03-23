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Risk haritasındaki kriterlerde değişime gidiliyor: Artık 100'den başlamayacak!

Türkiye'nin koronavirüs salgınında var olan vakaların bilgilendirilmesinin yapıldığı risk haritasında kriterlerin değişmesi ile ilgili bir çalışma başlatılacağı öğrenildi. Kırımız kategorinin 100'den başlamayacağının belirtildiği çalışmanın bilim kurulunun gündeminde olacağı belirtildi.

23 Mart 2021 Salı 11:26
Risk haritasındaki kriterlerde değişime gidiliyor: Artık 100'den başlamayacak!
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Türkiye genelinde illere göre koronavirüs vakalarını gösteren risk haritası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından haftalık olarak açıklanıyor. Kategorilere ayrılarak renklendirilen illerde vaka sayıları 100 binden hesaplanarak yansıtılıyor. 

Edinilen son bilgilere göre ise vaka sayılarında görülen artışlar nedeniyle risk haritasında kriter değişimiyle ilgili yeni bir çalışma yapılacağı öğrenildi. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun gündeminde yer alacak olan bu değişimde vaka sayılarının kırmızı kategoride yer alan illerde 100'den başlamayacağı belirtildi.

'Kırmızı' kategoride olan illerin yeniden değerlendirmeye alınacağı ile ilgili çalışmaların başlatılması öncesinde ise, günlük olarak yayınlanan koronavirüs vaka sayılarında ne kadar artış yaşansa da aşılama uygulamaları nedeniyle hastane ve yoğun bakımlar için yapılan başvuru oranlarında ciddi oranda düşüş olduğu belirtildi. Buna istinaden vakalar da görülen artış ile birlikte virüsün zatürreye dönüştürme ve yoğun bakıma yatırma gibi durumları gerçekleştirmediği ve ölümcül etkisinde görülen azalma nedeniyle de kriterlerin değişime gidilmesi gündemini yarattı.



Son Güncelleme: 23.03.2021 11:26
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Koronavirüs Risk HaritasıVaka SayılarıYeni Risk HaritasıYeni KriterKırımızı Kategori
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