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Risk haritası alarm verdi! 8 il için yeni kısıtlamalar geliyor..
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Risk haritası alarm verdi! 8 il için yeni kısıtlamalar geliyor..

Koronavirüs salgınında il bazlarında haftalık vaka sayılarını gösteren risk haritasında renklerin değişmesi yetkilileri harekete geçirdi. Sağlık Bakanı koca, açıklamasında kırmızı kategoriye çıkan 8 ilin renk değiştirmemesi durumunda yeni kısıtlamaların gelebileceğini söyledi.

08 Mart 2021 Pazartesi 10:49
Risk haritası alarm verdi! 8 il için yeni kısıtlamalar geliyor..
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Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde haftalık vaka sayılarını gösteren risk haritasını paylaştı. İstanbul'un da içinde olduğu 8 ilin renklerinin turuncudan kırmızıya dönmesi yeni kısıtlama ve yasakların gelme ihtimalini getirdi.

8 il genelinde vaka sayılarının haftalık 100 bin kişiden 100'ün üzerine bir rakama çıkarak yüksek risk grubundan çok yüksek risk grubuna geçiş yapıldığının görüldüğü haritada şayet söz konusu 8 ilde 15 Mart tarihine kadar vaka sayılarında herhangi bir düşüş görülmediği takdirde restoran, kafe gibi alanların yeniden kapatılacağı belirtildi.

27 Şubat ile 5 Mart tarihleri arasını gösteren risk haritasında turuncudan kırmızıya dönen illerin İstanbul, Çanakkale,  Tekirdağ, Kocaeli, Kırklareli, Yalova, Mersin ve Kilis olduğu kaydedilirken, bu illerde bir alt kategoriye inilmezse kapanmanın tekrar başlayacağı ifade edildi. 

Diğer taraftan düşük risk grubundaki olan illerin sayısının da da bir önceki haftaya göre azalma görülürken bu illerin Muş, Bitlis, Iğdır ve Ağrı olduğu ifade edildi. Bu illerde haftalık vaka sayılarının 100 bin kişide 20 kişinin üzerine çıktığı görüldü. 



Son Güncelleme: 08.03.2021 10:49
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