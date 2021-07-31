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Retouch Body Clinic - Yağ Aldırma Yöntemleri

Bazı vücut bölgelerinde yağların erimesi daha zor olduğundan dolayı liposuctionyöntemleri kullanılır. Bu yöntem esas olarak vücut yağlarının sıvılaştırılarak vücuttan atılmasını ifade eder. Aynı zamanda bu yöntemin uygulanması aşamasında bel, karın ya da basen bölgelerinde incelme sağlanabilir. Bu nedenle estetik amaçlar için de tercih edilen bir yöntem olarak karşımıza çıkar. Bu aşamada kullanılan farklı teknikler olmakla birlikte bu tekniklerin esasında vücut yağlarının sıvılaştırılarak uzaklaştırılması gelir.

31 Temmuz 2021 Cumartesi 00:46
Retouch Body Clinic - Yağ Aldırma Yöntemleri
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Retouch Body Clinic - Yağ Aldırma Yöntemleri

Bazı vücut bölgelerinde yağların erimesi daha zor olduğundan dolayı liposuctionyöntemleri kullanılır. Bu yöntem esas olarak vücut yağlarının sıvılaştırılarak vücuttan atılmasını ifade eder.

Aynı zamanda bu yöntemin uygulanması aşamasında bel, karın ya da basen bölgelerinde incelme sağlanabilir. Bu nedenle estetik amaçlar için de tercih edilen bir yöntem olarak karşımıza çıkar.

Bu aşamada kullanılan farklı teknikler olmakla birlikte bu tekniklerin esasında vücut yağlarının sıvılaştırılarak uzaklaştırılması gelir.

Aynı zamanda bu yöntemin uygulanması ile birlikte hastalarda etkin bir tedavinin temini mümkündür. Son zamanlarda özellikle bayanların incelme ihtiyaçlarını karşılayan bir işlemdir.

Liposuction Nedir?

Halk arasında yağ aldırma olarak bilinen liposuctionyönteminin uygulanması aşamasında hastaların farklı beklentileri bulunabilir. Genellikle yağ aldırma işlemleri bel ya da karın bölgelerinde bulunan yağların eritilmesi için tercih edilmekle birlikte kilo vermek isteyen bazı hastalarda da bu yönteme başvurulur.

Aynı zamanda bu yöntemin uygulanması aşamasında dikkat çeken çözümlerin temini aşamasında vaser yöntemi gibi farklı yöntemler de kullanılır.

Bunların dışında ortaya çıkan sıvılaşmış yağların uzaklaştırılması aşamasında hastaların genellikle vakum ile yağlardan uzaklaştırılması temin edilir. Sonuç olarak ülkemizde bu tür tekniklerin kullanılması ile birlikte çeşitli bölgelerde bulunan inatçı yağlardan kurtulmak temin edilmiş olur.

Liposuction Ameliyatı     

Yöntemin uygulanması aşamasında ilk önce hastanın yağ alınacak bölgesinde küçük delikler açılarak ısıtma ya da lazer yöntemleri ile yağların sıvı hale getirilmesi temin edilir. Bunun dışında hastalarda etkin bir tedavi sağlanması amacı ile yeni tekniklerin de tercihi önemlidir.

Son zamanlarda bu aşamada ses dalgalarının kullanılması ile birlikte liposuctionyönteminin artılarından faydalanmak sağlanabilir.

Liposuction Fiyatları

Sağlık merkezlerinde hastanelerde uygun fiyatlar ile bu işlemden yararlanabilirsiniz. Son zamanlarda birçok estetik merkezinde de kullanılan bu yöntemin fiyatlandırılması aşamasında hastanın beklentilerinin yanı sıra aynı zamanda sağlık merkezinin uyguladığı yöntemler de önem taşır.

Sonuç olarak hastanın özelliklerine göre değişiklik gösteren bir yöntem olduğundan dolayı yağ aldırma fiyatlarıda değişiklik gösterebilir.

Ülkemizde bu yöntemin uygulanması aşamasında farklı sağlık merkezlerini karşılaştırarak çözüm elde etmek yerinde olur.

Karın Germe Ameliyatı Nedir?

Bu tür yağ aldırma işlemlerinin aynı zamanda estetik görünüm adına da artıları bulunur. Başta gelen artıları arasında karın bölgesinde ortaya çıkan yağ bazlı şişliklerin giderilmesi gelir. Bunun dışında hastalarda uygulanan bu yöntem sayesinde insanların daha düz bir karına sahip olması amaçlanır.

Bu tür nedenlerden dolayı karın germe işlemleri aşamasında yağ alma yöntemlerinden yararlanmak da mümkündür.

Karın Germe Ameliyatı Kimlere Yapılır?

Bu ameliyatın yapılması işlemlerinin genellikle farklı insanlara uygulanması mümkündür. Bu aşamada özellikle hastaların tedavisi aşamasında ön plana çıkan teknikler bulunmakla birlikte karın germeişlemlerinin gerçekleştirilmesi aşamasında yağ aldırma dışında karın kaslarının daha sıkı hale getirilmesi de vardır.

Son zamanlarda bu tür yöntemlerin kullanılması ile birlikte daha düz bir karın yapısı ortaya çıktığından dolayı tercih edilir.

İnsanların estetik beklentilerini yansıtan bu tür çözümlerin temini aşamasında aynı zamanda bu işlemler sayesinde gebelik sonrası ortaya çıkan karın şekil bozuklukları da ortadan kaldırılmış olur.

Günümüzde bu tür işlemlerin gerçekleştirilmesi ile birlikte siz de ihtiyaç duyulan çözümlerden kolay bir şekilde yararlanabilirsiniz.

Karın Germe Ameliyatı Fiyatları

Fiyatlandırma aşamasında sağlık merkezlerinin fiyatlandırmaları farklılık arz eder. Sonuç olarak ülkemizde güvenle kullanılan bir yöntem olan bu yöntem sayesinde karın bölgesinde daha sıkı ve formda bir görünüm elde edilir.

Hastalar gereken şartlara uydukları takdirde bu tür işlemleri kullanarak da hizmet alabilirler. Bu nedenle birçok sağlık merkezinde karın germe hizmetlerini temin edebilirsiniz.

https://www.retouchbody.com/tr/karin-germe-ameliyati/hakkında bilgi için hemen tıklayın.


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