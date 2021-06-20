Retouch Body Clinic Saç Ekimi İle Seyreklik Problemi Ortadan Kalkar

Yaşanan saç kayıpları için en etkili yöntem ise saç ekimi olarak bilinir. Modern dünyanın baş döndürücü hızı nedeniyle beslenme alışkanlıklarının değişmesi saç kayıplarını hızlandırdı. Ancak saç dökülmeleri sadece beslenme ile sınırlanamayacak kadar faktörden etkilenir.

Retouch Body Clinic Kimdir?

Retouch body, İstanbul merkezli olarak faaliyet gösteren bir sağlık turizmi şirketidir. 2010 yılından bu yana uluslararası düzeyde faaliyetlerini sürdüren şirket, saç ekimi, plastik cerrahi, diş tedavileri, mide küçültme gibi operasyonlarda hizmet sunmaktadır.

Retouch body, Türkiye’de ve Dünya’da söz sahibi, alanında uzman cerrahlarla işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. İstanbul merkezli olarak uluslararası akrediteye sahip hastaneler ve doktorlarla operasyonların planlamasını yapmaktadır. Çeşitli sağlık ihtiyaçları için Dünya’nın dört bir yanından ve onlarca farklı ülkeden hastalara karşılıklı memnuniyet prensibiyle hizmet sunan Retouch body, sektörde yıllara dayanan bir tecrübeye sahiptir. Retouch body tarafından planlanan operasyonlarda binlerce ameliyat güven içerisinde başarılı sonuçlarla gerçekleştirilmiştir.

Retouch body, uygun fiyatlı ve kaliteli hizmet şiarıyla çalışmalarını İstanbul merkezli olarak sürdürmektedir. Alanında uzman cerrahları kadrosunda barındıran şirket, ihtiyaçlarınıza dönük olarak operasyon planlamaları yapmaktadır. Hastaların sağlığı, güvenliği ve gizliliği ön planda tutularak tedavi ve bakım süreci profesyonel şekilde şirketimizce yönetilmektedir. Hastalarımızın ihtiyaçları, talepleri ve önerileri doğrultusunda hazırlanan sağlık turizmi planlamasının her aşaması Retouch body’ın alanında uzman ekibinin kontrolündedir.

Sektörünün öncü firması olarak faaliyetlerine devam eden Retouch body; disiplinli ve dakik çalışma, hasta güvenliği ve ihtiyaçlarının tam karşılanması, en uygun fiyat prensibiyle çalışmaktadır.

Saç Ekimi

Saçlar görünüşü en çok etkileyen faktörlerin başında gelir. Bu nedenle inşalar saçlarına son derece özen gösterir. Ancak saçlar çeşitli sebeplere bağlı olarak dökülebilir. İnsanlar bu nedenle saç ekimi yöntemini tercih eder. Saç ekimi saç köklerinin sık bulunduğu bölgelerden seyrek bulunduğu bölgelere nakledilmesini sağlayan cerrahi işleme verilen isimdir.

Saç Ekimi Nasıl Yapılır?

Saç ekimi işlemi ilk olarak saç ekimi yapılacak olan bölgenin ve saçların incelenmesi ile başlar. Daha sonra elde edilen veriler ışığında greftlerin alınacağı bölgeler, alınacağı miktar ve saç ekim bölgesinin ne kadarlık bir alan olduğu belirlenir. Saç ekimi işlemini gerçekleştirecek olan plastik cerrah operasyon sonrası oluşabilecek olan saç çizgisini de yine bu safa da belirler. Saç ekimi işlemi sırasında lokal ya da sedasyon anestezi denilen anestezi yöntemi kullanılır. Bu sayede ağrısız ve acısız bir operasyon geçirilmesi sağlanır.

Saç ekimi işleminde saç köklerinin alınacağı donör bölgeler genellikle ense ve kulak arkası bölgeleridir. Çok nadir olmakla beraber zaruri durumlarda göğüs duvarı ve kollarda tercih edilebilir. Belirlenen bölgelerden özel cihazlardan yararlanılarak çıkartılır. Ardından bu alınan saç kökleri özel bir solüsyon içerisinde bekletilerek kaliteli bir hale getirilir. Ardından operasyon öncesinde belirlenmiş olan nakil bölgesine nakil işlemi gerçekleştirilir.

Saç Ekimi Kimlere Uygundur?

Çevresel faktörler, genetik faktörler, stres ve daha birçok neden ile saç kaybı yaşayan kişiler saç ektirme yöntemini tercih edebilir. Ancak saç ekim işlemi için kişide gerekli sayıda greft bulunması gerekir. Halk arasında köse olarak tabir edilen, doğuştan saçsız olan kişilerde saç ekimi yaptırabilir. Saç ekimi için her zaman yeterli sayıda greft baş bölgesinde bulunmayabilir. Bu durumda sırt, boyun, göğüs duvarı ve genital bölge gibi vücudun çeşitli yerlerinden alınacak olan greftler hastaya nakledilir.

Saç Ekimi Temel Aşamaları

Saç ekimi fiyatları aşamaları yapılan kan testi ile başlar. Kan testini saç analizi ve saçların tıraş edilmesi işlemi izler. Daha sonra ise planlama aşamasına geçilir. Bu aşamada nereye ne kadar greft ekilmesi gerektiği uzman doktor tarafından kararlaştırılır. Belirlenen bölgelerden greftler alınır. Greft alma işleminin ardından ise köklerin ekileceği kanallar açılır ve reftler bu kanallara ekilir.

Saç Ekimi Öncesi

Kişiler saç ekimi fiyatları işlemi yaptırmadan önce bu konu hakkında mutlaka detaylı bir şekilde bilgilenmelidir. Bu konuda uzman doktorlara danışmak en mantıklı seçenektir. Saç ekimi işlemini birçok faktörün etkileyebileceği unutulmamalıdır.

Bu faktörlere etken olarak ise kişinin greft kalitesi, dökülme, donör alanının yoğunluğu, yaş ve beslenme alışkanlıkları örnek olarak verilebilir. Bu alanda en etkili sonucun alınabilmesi için kişinin ilk yapması gereken şeylerin başında ne kadar saç ekimine ihtiyaç duyduğunu iyi bir şekilde belirlemesi gelir.

Saç Ekimi Sonrası

Saç ekimi işlemi genellikle kısa süreleri içerisinde tamamlanabilen bir işlemdir. Ancak bu işlemin başarılı olabilmesi için hastanın işlem tamamlandıktan sonra dikkat etmesi gereken noktalar bulunur. Hastanın işlem tamamlandıktan sonra ilk yapması gereken şey işlem uygulanan bölgeyi iyi bir şekilde korumak olacaktır.

Hastanın 3 gün boyunca sırt üstü uyumaması, cinsel ilişki ya da spordan uzak durması gerekir. Spor aktiviteleri ve cinsel ilişki ter salgısını artırır dolayısıyla terleme yapar ve bu durum hastanın yeni saç köklerine zarar verebilir. Bu 3 günlük sürecin içerisinde yüzmek kesinlikle yasaktır. Üç gün sonunda ilk yıkama işlemi gerçekleştirilir. İlk yıkama işleminin hastane ortamında yapılması da yine son derece önemlidir.

Saç Ekimi Fiyatları

Saç ekimi fiyatları ekilecek olan greft sayısına bağlı olarak belirlenir. Bir gerftin tanesi ise genel olarak 2 ila 3 lira bandında değişir. Saç ekimi yaptırmaya karar veren kişinin ilk olarak bu alanda uzman bir doktora muayene olması gerekir. Doktor ekilmesi gereken greft sayısını belirler ve buna bağlı olarak hastaya saç ekimi fiyatları listesi çıkartır.

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