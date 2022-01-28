İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türk Hava Yolları yönetim kurulunda İlker Aycı'nın yerine Ahmet Bolat atandı
Son Dakika
Türk Hava Yolları yönetim kurulunda...
Galatasaray, Atalay Babacan ve Yedlin ile yollarını ayırdıklarını açıkladı!
Son Dakika
Galatasaray, Atalay Babacan ve Yedlin...
Buz göletine devrilen iş makinesi operatörü hayatını kaybetti!
Son Dakika
Buz göletine devrilen iş makinesi...
Şener Şen ve İlyas Salman arasındaki küslük sona erdi!
Son Dakika
Şener Şen ve İlyas Salman...

Reglinin düzensiz olması ne demektir? Regl düzensizliği nasıl tedavi edilmektedir?

Her kadın da doğal bir döngü olarak var olan regl (halk arasında adet olarak da bilinir) bazen normal düzeninindin farklılaşma durumu doğabilir. Bu gibi durumlarda ilk olarak yapılması gereken bazı adımlar vardır. İşte bu adımları detaylı bir şekilde sizler için hazırlayıp sunmak istedik. Regl’ ın düzensiz olması ne demektir? Regl düzensizliği nasıl tedavi edilmektedir?

28 Ocak 2022 Cuma 17:07
Reglinin düzensiz olması ne demektir? Regl düzensizliği nasıl tedavi edilmektedir?
Takip Et:

Kadınların yaratılış nasibi olarak her ay belirli günlerde regl olurlar. Bu durum vücutlarındaki bulunan yumurtanın dışarı atılması demektir. Bu normal olan olunun zamanla farklı sebeplerden dolayı döngüsü bozulabilir. Tıpta bu durum kadın sağlık sorunu teşkil etmektedir. Pek tedavisi var mıdır? Nasıl düzelir? Neler normal regl düzenimizi bozar bu soruların cevaplarını sizler için hazırladık.

Kadınların üreme yapabilmesi için anneliğin başlangıcı regli olarak tanımlanmaktadır. Bu duruma hazırlanmak için kadınlar her ay düzen içinde yumurtalıklarını dışarıya atmaları lazımdır. Bu yumurtaların dışarıya atılımı kan şeklinde gerçekleşir.

Regl görmek nedir?

Doğal bir üreme biçiminin en temel yapı taşlarından olan regl, kadın içerisinde bulunan ve sadece kadınlarda salgılanan bir süreci ifade eder. Rahmin içindeki endometrium tabakasını kalınlaştırması ve kan damarlarını zenginleştirmesinin ardından bir gebelik durumu oluşmamasıyla birlikte artan bu kan seviyesini vücuttan atmak ve vücudu bir sonraki aya hazırlamak işlemidir.

Bir kadın hamile olmadığı sürece regl durumunu her yaşamaktadır. Bu döngü ayda birkaç gün sürebilmektedir. Bazen bu normal olan durum iç ya da dış etkenlerden sapmaya uğrayarak düzenini bozma durumu gerçekleşmesi muhtemeldir. Normal şartlarda bir kadının 21 – 35 gün arasında değişen sürelerde düzenli olarak adet olması gerekmektedir

Regl düzensiz olması durumu?

Normal bir regl döngüsü 21 – 35 gün arasında gerçekleşerek kendini tamamlar. Bu durum eğer 21 günün altında ya da 35 günün üzerinde olursa regli düzensiz bir hale girmiştir. Belirtilen durum kadınları için hormonsal bir sorunu teşkil eder. Aksi hal olarak da kişinin şiddetli bir şekilde kanın gelmesi veya ağrı çekmesi sorunu irdeleyen diğer sebepler olarak görülür. Endişeye mahal vermeden bir doktordan yardım almanız en iyi nokta olacaktır.

Reglinin düzensiz olmasının sebepleri nedir?

Reglinin düzensiz olmasının birçok sebebi olmaktadır. Önek olarak:

  • Endometrial dokunun olması gerekenden daha kalın bir hal alması (Adenomyozis)
  • Yumurtlama sürecinin eksik gelişmesi
  • Yumurtlamaya bağlı olarak farklı soruları bünyesinde barındırması
  • Miyom, polip ya da kist gibi yabancı cisimlerin rahimde yer alması.
  • Hormonal ilaçlarının kullanılması
  • Östrojen hormonunun gerekli miktarda üretilmemesi
  • Hormonal bozukluk yaşanması
  • Vücutta enfeksiyon gelişmesi
  • Rahim ve overlerin habis kistleri oluşarak regliyi engellemesi
  • Tiroit hormonunun fazla salgılanarak regliyi engellemesi
  • Yumurtalık kanseri olarak adlandırdığımız bir hastalığın oluşması
  • Dış gebelik yaşanması
  • Diyabet hastalarının
  • Erken menopoz olanların
  • Bazı kronik hastalıkları dolayısıyla adet döngüsü bozulabilir
  • Ağır egzersizler vücudu yorması durumu
  • Pıhtılaşma bozuklukları nedeniyle kanını gelmemesi
  • Hızlı kilo alıp vermek en çok etkileyen bir neden
  • Stres, kaygı, yoğun tempo

Regl düzensizliğine neden olan bozukluklar nelerdir?

Tıpta bu durum birçok şekilde nitelendirilmektedir. Önek olarak :

  • Hipermenore: reglinin kanasının normalinden çok gerçekleşmesi.
  • Hipomenore: reglinin kanamasının normal şartlardan az gerçekleşmesi,
  • Menometroraji: düzensiz bir şekilde gerçekleşilen kanamalar.
  • Menoraji: regl süresi normal halinden daha çok uzarsa.
  • Metroraji: regl düzensiz zamanlarda gerçekleştiyse.
  • Oligomenore: İki regl zamanının 35 günden fazla olması. Seyreltilmiş şekil.
  • Polimenore: İki regl zamanının 21 günden daha az olması. Sık olarak görmek.

Regl düzensizliği teşhisi neye göre konur?

Bazen insanın yapısı gereği de normal süreç dışında bir durum gerçekleşebilir. Bunun dışındaki sorunları en yakından ya da kulaktan dolma bilgilerle değil bir uzmana başvurmak sizleri en iyi sonuca ulaştırır. Kadın doğum uzmanları ya da Jinekologlar durumu daha açıklayıp tedavi sunabilirler.

Uzmanlar ultrason ya da kan yoluyla sorunu teşkil eden şeyi bulabilmeleri daha olanaktır.

 



Son Güncelleme: 28.01.2022 17:07
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ReglAdetKadınSancıDoğum
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
T.C numarası ile tahlil sonucu nasıl sorgulanır?
T.C numarası ile tahlil sonucu nasıl sorgulanır?
Evde diş beyazlatma yöntemleri nelerdir?
Evde diş beyazlatma yöntemleri nelerdir?
İnternet Üzerinden T.C kimlik numarası ile hastane tahlil sonuçları öğrenme - T.C ile patoloji sonucu öğrenme
İnternet Üzerinden T.C kimlik numarası ile hastane tahlil sonuçları öğrenme - T.C ile patoloji sonucu öğrenme
Devlet ve Özel'de ücretsiz olarak diş teli takan hastaneler nereler?
Devlet ve Özel'de ücretsiz olarak diş teli takan hastaneler nereler?
Özel hastanelerde burun estetik ameliyatları ne kadar?
Özel hastanelerde burun estetik ameliyatları ne kadar?
Reflü nedir? Reflüye iyi gelen 16 besin nelerdir ?
Reflü nedir? Reflüye iyi gelen 16 besin nelerdir ?

Popüler Haberler

Reglinin düzensiz olması ne demektir? Regl düzensizliği nasıl tedavi edilmektedir?
Plakadan araç sahibini öğrenmek mümkün müdür? E-Devlet sorgulama işlemi
Bizimkisi Bir Ah Hikayesi filminin konusu ve oyuncuları
İş Bankası bireysel emeklilik iptal işlemi nasıl yapılır ?
29 Ocak 2022 Cumartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 29 Ocak Cumartesi at yarışı programı
Kırmızı örümcekle nasıl mücadele edilir, kırmızı örümcek ilacı nedir?
Kod Adı: Kulüp dizisi oyuncuları ve konusu
TJK 28 Ocak 2022 Cuma at yarışı sonuçları
Kusursuz Öğrenci filminin analizi ve detaylar
Örümcek olmaması için ne yapmalı?
Lokanta ve restoran açmak için KOSGEB desteğine nasıl başvuru yapılır?
Rüyada buğday görmek ne demek? Rüyada buğday tarlası görmek neye işarettir?
Evde bakım parası almak için gereken şartlar nelerdir? Evde bakım maaşı ne kadar?
Rüyada saç taramak ne anlama gelir?
İşte Böyle Bir Kız filminin konusu nedir?İşte Böyle Bir Kız filminin oyuncu kadrosu
Ayşe Gülper Özdemir kimdir?
Annemle Yollarda filminin konusu nedir?
Hafta sonu 29 Ocak 2022 Cumartesi açık noter var mı? 29 Ocak 2022 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?
02162340093 Numarası ne için arıyor? Bu numara kime ait?
Get The Goat filminin konusu nedir?
Pınar Karaman kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.