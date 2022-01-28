Reglinin düzensiz olması ne demektir? Regl düzensizliği nasıl tedavi edilmektedir?

Kadınların yaratılış nasibi olarak her ay belirli günlerde regl olurlar. Bu durum vücutlarındaki bulunan yumurtanın dışarı atılması demektir. Bu normal olan olunun zamanla farklı sebeplerden dolayı döngüsü bozulabilir. Tıpta bu durum kadın sağlık sorunu teşkil etmektedir. Pek tedavisi var mıdır? Nasıl düzelir? Neler normal regl düzenimizi bozar bu soruların cevaplarını sizler için hazırladık.

Kadınların üreme yapabilmesi için anneliğin başlangıcı regli olarak tanımlanmaktadır. Bu duruma hazırlanmak için kadınlar her ay düzen içinde yumurtalıklarını dışarıya atmaları lazımdır. Bu yumurtaların dışarıya atılımı kan şeklinde gerçekleşir.

Regl görmek nedir?

Doğal bir üreme biçiminin en temel yapı taşlarından olan regl, kadın içerisinde bulunan ve sadece kadınlarda salgılanan bir süreci ifade eder. Rahmin içindeki endometrium tabakasını kalınlaştırması ve kan damarlarını zenginleştirmesinin ardından bir gebelik durumu oluşmamasıyla birlikte artan bu kan seviyesini vücuttan atmak ve vücudu bir sonraki aya hazırlamak işlemidir.

Bir kadın hamile olmadığı sürece regl durumunu her yaşamaktadır. Bu döngü ayda birkaç gün sürebilmektedir. Bazen bu normal olan durum iç ya da dış etkenlerden sapmaya uğrayarak düzenini bozma durumu gerçekleşmesi muhtemeldir. Normal şartlarda bir kadının 21 – 35 gün arasında değişen sürelerde düzenli olarak adet olması gerekmektedir

Regl düzensiz olması durumu?

Normal bir regl döngüsü 21 – 35 gün arasında gerçekleşerek kendini tamamlar. Bu durum eğer 21 günün altında ya da 35 günün üzerinde olursa regli düzensiz bir hale girmiştir. Belirtilen durum kadınları için hormonsal bir sorunu teşkil eder. Aksi hal olarak da kişinin şiddetli bir şekilde kanın gelmesi veya ağrı çekmesi sorunu irdeleyen diğer sebepler olarak görülür. Endişeye mahal vermeden bir doktordan yardım almanız en iyi nokta olacaktır.

Reglinin düzensiz olmasının sebepleri nedir?

Reglinin düzensiz olmasının birçok sebebi olmaktadır. Önek olarak:

Endometrial dokunun olması gerekenden daha kalın bir hal alması (Adenomyozis)

Yumurtlama sürecinin eksik gelişmesi

Yumurtlamaya bağlı olarak farklı soruları bünyesinde barındırması

Miyom, polip ya da kist gibi yabancı cisimlerin rahimde yer alması.

Hormonal ilaçlarının kullanılması

Östrojen hormonunun gerekli miktarda üretilmemesi

Hormonal bozukluk yaşanması

Vücutta enfeksiyon gelişmesi

Rahim ve overlerin habis kistleri oluşarak regliyi engellemesi

Tiroit hormonunun fazla salgılanarak regliyi engellemesi

Yumurtalık kanseri olarak adlandırdığımız bir hastalığın oluşması

Dış gebelik yaşanması

Diyabet hastalarının

Erken menopoz olanların

Bazı kronik hastalıkları dolayısıyla adet döngüsü bozulabilir

Ağır egzersizler vücudu yorması durumu

Pıhtılaşma bozuklukları nedeniyle kanını gelmemesi

Hızlı kilo alıp vermek en çok etkileyen bir neden

Stres, kaygı, yoğun tempo

Regl düzensizliğine neden olan bozukluklar nelerdir?

Tıpta bu durum birçok şekilde nitelendirilmektedir. Önek olarak :

Hipermenore: reglinin kanasının normalinden çok gerçekleşmesi.

Hipomenore: reglinin kanamasının normal şartlardan az gerçekleşmesi,

Menometroraji: düzensiz bir şekilde gerçekleşilen kanamalar.

Menoraji: regl süresi normal halinden daha çok uzarsa.

Metroraji: regl düzensiz zamanlarda gerçekleştiyse.

Oligomenore: İki regl zamanının 35 günden fazla olması. Seyreltilmiş şekil.

Polimenore: İki regl zamanının 21 günden daha az olması. Sık olarak görmek.



Regl düzensizliği teşhisi neye göre konur?

Bazen insanın yapısı gereği de normal süreç dışında bir durum gerçekleşebilir. Bunun dışındaki sorunları en yakından ya da kulaktan dolma bilgilerle değil bir uzmana başvurmak sizleri en iyi sonuca ulaştırır. Kadın doğum uzmanları ya da Jinekologlar durumu daha açıklayıp tedavi sunabilirler.

Uzmanlar ultrason ya da kan yoluyla sorunu teşkil eden şeyi bulabilmeleri daha olanaktır.