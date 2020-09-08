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Reçetede ki ilaçları kaç gün içerisinde almamız lazım?

Reçetenin geçerli olduğu gün sayısı ne kadar? Toplam geçerlilik süresi nasıl hesaplanmaktadır? Sağlık ocağında aile hekiminizin verdiği reçetelerin geçerlilik süresi ne kadar? E-reçete numarasını hangi sistem üzerinden nasıl alınmaktadır?

08 Eylül 2020 Salı 02:25
Reçetede ki ilaçları kaç gün içerisinde almamız lazım?
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Reçete Geçerlilik Süresi Nasıl Hesaplanır?

Reçetenin geçerli olduğu süre zarfı doktorun yazdığı ve onayladığı gün sonrasından başlar. Reçete hesabı iş süresine göre hesaplanır.

E Reçete Kaç Gün Geçerlidir?

Reçetenin geçerli olduğu gün sayısı 4 iş günü olmaktadır. Reçetenin alındığı gün itibariyle süre başlamaktadır. Buna göre Cumartesi ve Pazar günleri harici gün sayımı yapılmaktadır.

Gözlük Reçeteleri Kaç Gün Geçerli?


Gözlük reçetelerinde de aynı gün sayısı geçerlidir. 4 iş günü içinde gözlüğünüzü alabilirsiniz.

Sağlık Ocaklarından Verilen Reçete Kaç Gün Geçerli?

Aile hekiminizin vermiş olduğu reçeteleri de 4 iş günü içerisinde alabilmektesiniz. Geçerli süre zarfı boyunca almazsanız reçeteniz iptal edilecektir.

Reçetede ki İlaçları Almazsak Ne Olur?

Eğer reçetedekileri almaz iseniz herhangi bir ücret size yansımayacaktır. Sadece yazılmış olan ilaçlar iptal edilecektir. Reçetede yazan ilaçların hepsini alma zorunluluğunuz da yoktur. Mevcut ilaçlarınız var ise onları almak zorunda değilsiniz.­

E-Reçete Numarası Nasıl Alınır?

E-Reçete numarası alabilmek için E-devlet şifrenizi E-nabız sistemi üzerine girerek alabilirsiniz.



Son Güncelleme: 08.09.2020 02:25
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Anahtar Kelimeler:
E-ReçeteDoktor
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