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Reçete kaç gün geçerli olur? Tatil günleri reçete geçerlilik süresini etkiler mi?

Hastanelerde yazdırılan reçeteler, geçerlilik süresi geçtiği zaman tekrar yazdırılmak zorundadır. Belirli bir süresi bulunan bu reçetelerde yazılı olan ilaçlar eczanelerden, süresi geçmeden önce alınmalıdır. Süresi geçen reçeteler, tekrar yazdırılmak zorundadır. Tüm detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

01 Mart 2021 Pazartesi 19:28
Reçete kaç gün geçerli olur? Tatil günleri reçete geçerlilik süresini etkiler mi?
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Devlet ya da özel hastanelerde yazdırılan reçetelerin belirli bir geçerlilik süresi bulunmaktadır. Reçetedeki yazılı olan ilaçların eczaneden alınmaları için belirli bir süre zarfı vardır. Birden fazla kişi bu reçetelerdeki ilaçları daha sonra almak üzere ihmal etmekte ve süresini geçirmektedir. Aynı reçeteyi daha sonra yazdırmak zorunda kalmamak için belirli süre içerisinde bu reçeteleri kullanmak daha iyi olacaktır. 

Reçetelerin geçerlilik süreleri

Reçetenin yazıldığı tarihten itibaren en fazla 4 gün içinde bu ilaçlar eczaneden tedarik edilmelidir. Mesela reçeteniz pazartesi günü yazıldı ise, en geç cuma günü yazılı olan ilaçlar alınmalıdır. Yoksa daha sonra tekrar bu ilaçları yazdırmak durumunda kalabilirsiniz. Devlet hastaneleri ve özel hastanelerin yazmış olduğu reçetelerin geçerlilik süreleri aynıdır. Herhangi bir farklılık göstermemektedir. İlaçların alınmaması durumunda SGK herhangi bir ödeme talep etmemektedir. İlaç katkı payı kişinin maaşından kesilmemektedir. 

Gözlük reçete süresi

Diğer yazılan reçeteler gibi, 4 iş günü geçerlilik süresi bulunmaktadır. 

Kaybedildiğinde ne yapılmalı?

Yazdırdığınız reçete eğer kaybolduysa, barkod ve reçete numarasından hangi ilaçların size yazıldığı görülebilmektedir. E-barkod uygulaması sayesinde, reçeteniz kaybolsa bile eczanelerden barkod ve reçete numarası ile en son yazdırdığınız ilaçlar görülebilmektedir. 

E-Reçete nasıl alınır? 

E-nabız sistemi üzerinden kolay bir şekilde yazılı olan reçetelerinizi görebilirsiniz. E-nabız sistemini indirerek, E-devlet ve TC numarası ile kayıt olunabilmektedir. Bu sistem üzerinden aile hekiminizi de kolayca değiştirebilir ve belirlenen hastalıklarını da görüntüleyebilirsiniz. Kaybolan reçetelerinize bu sistem üzerinden kolayca ulaşım sağlayabilirsiniz. 

E-Nabız işlemleri 

Bu sisteme kayıt olduktan sonra belirli sağlık işlemlerinizi bu sistemden görebilirsiniz.

- Reçete bilgilerine ulaşma

- Aile hekimi değiştirme

- Tedavi bilgileri sorgulama

- Optik cam ve çerçeve bilgileri sorgulama

- Randevu alma

- Randevu takip etme

- Sağlık geçmişi öğrenme



Son Güncelleme: 01.03.2021 19:28
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Anahtar Kelimeler:
ReçeteGeçerlilik SüresiHastane
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