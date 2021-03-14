RBC nedir? Kan tahlili RBC değeri kaç olmalıdır?

Kan tahlili yaptıran kişilerin merak ettiği değerlerden birisi de RBC’dir. RBC değeri eritrosit ismi verilen kan hücrelerin miktarını belirten değere denilmektedir. RBC yüksekliği kırmızı kan hücresi üretiminin artması ile yükselme göstermektedir.

RBC değeri nedir?

Vücutta bulunan oksijen ve karbondioksiti akciğere ileten RBC hücrelerinin fazla olması sebebi ile RBC değeri yükselmektedir. Organ ve dokulara yeterince oksijen gitmemesi durumunda RBC değeri de yükselmektedir. RBC değerinin yükselmesi ile beraber baş ağrısı, tansiyon ve görmede bozulma gibi belirtilerle karşılaşılmaktadır.

RBC değeri kaç olmalıdır?

Sağlıklı kişilerde RBC değeri kadınlar için 4.2 ile 5.4 arasındadır. Erkeklerde ise bu değer 4.7 ile 5.4 arasında değişmektedir. Çocuklarda ise normal değerler 4 ile 5.5 arasıdır.

RBC yüksekliğin sebepleri nelerdir?

RBC yüksekliği belirtileri nelerdir?

RBC değerinin yüksek olmasının başlıca nedeni sigara içmektir. Akciğerler arasında oksijen ve karbondioksit aktarı sağlayan hücrelerin üretiminin artması ile değer de yükselmektedir. Böbrek kanseri, kalp rahatsızlığı, uyku apnesi, böbrek hastalıkları, kemik iliği hastalıkları ve bazı antibiyotikler RBC değerinin yükselmesine neden olur.

Ciltte kaşıntı, nefes darlığı, uyku sorunu, yorgunluk ve halsizlik, eklem rahatsızlıkları ve el ayak içlerinde fazla hassasiyet RBC yüksekliği belirtileridir.

RBC düşüklüğünün sebepleri nelerdir?

Gebe kalmak, kemik iliği yetmezliği, iç ve dış kanamalar, bazı ilaçların kullanılması, kemoterapi ilaçları, B 12, folik asit ve B 6 eksiklikleri, lösemi, sağlıksız beslenme ve anemi gibi hastalıklar RBC değerinin düşmesine neden olmaktadır.

RBC düşüklüğü belirtileri nelerdir?

Yorgunluk ve halsizlik, baş dönmesi, düzensiz solunum, cilt renginde solukluk ve bozulmalar, baş ağrısı ve aşırı sinir