Rapunzel Sendromu nedir? Saç yeme hastalığı nasıl tedavi edilir?

Saç yeme hastalığı olarak bilinen Rapunzel hastalığı merak edilmeye başlandı. Son derece nadir görülen bu hastalık Rapunzel masalında anlatıldığı kadar eğlenceli bir hastalık değildir. Rapunzel hastalığının görüldüğü kişiler kendi saçlarını yemeye başlarlar. Bu durum eğer kontrol altına alınamazsa kişinin hayati riskleri artmaktadır.

Rapunzel sendromu neden olur?

Hastaların %85’i kadınlardan oluşmaktadır. Konu hakkında uzman olan doktorlar bu durumun kadınların saçlarının uzun olmasından kaynaklandığını belirtmektedir. Saçlarını ağızlarına götürme ile başlayan Rapunzel sendromu ilerleyen süreçlerde saçları koparmak ve kopardığı saçları yemeye kadar gidebilmektedir.

Zihinsel engel veya psikolojik sıkıntıları olan kadınlarda sıklıkla görünen bu hastalık trikotillomani ve pika sendromu olan kişilerde çok sık görülmektedir.

Trikotillomani nedir?

Bu hastalık sahibi kişiler kaş, kirpik ve saçlarını karşı koyamayacakları şekilde koparma iç güdüsüne sahiptir. Kesin nedeni bilinmeyen bu hastalıkta kişilerin kafalarında deri kopmaları yaşanabilmektedir.

Pika sendromu nedir?

Yabancı maddeleri yeme hastalığı olarak bilinen pika sendromu ağırlıklı olarak çocuklarda rastlanmaktadır. Toprak, tebeşir, sabun, deterjan gibi maddelerin yenmesi ile başlayan bu hastalık kontrol altına alınmazsa hayati risk olabilmektedir. Yapılan araştırmalarda bu hastalığın yetersiz beslenme nedeni ile yaşandığı görülmektedir.

Aynı zamanda hamile kadınlarda sıklıkla görülen Pika sendromu hamile kadının bebeğini kaybetmesi sonuçlanabilir.

Saç yeme hastalığı riskleri nelerdir?

Son derece nadir görülen saç yeme hastalığı ile ilgili vakalar dikkat çekmektedir. Hayati riski olan bu hastalık ile ilgili son kayıt 16 yaşında ki bir kız çocuğunun hayatını kaybetmesi ile sonuçlandı. 38 yaşında ki bir kadında görülen hastalıkta midede, ince bağırsağın üst kısımlarından ameliyat ile saç topakları çıkarıldı. 25 yaşında ki bir genç kadında ise 1.5 kilogram ağırlığında saç çıkarıldı.

Hastalar ciddi karın ağrıları ve mide bulantısı şikayetleri ile hastaneye başvurduktan sonra yapılan incelemeler sonucunda operasyona alındılar. Bilindiği üzere insan saçı yapısı itibari ile mide tarafından sindirilemiyor. Birkaç saç parçası çok sorun olmasa da sindirilemeyen saçı sürekli yemek midede bu saçların topaklanmasına neden oluyor.

Rapunzel Sendromu nasıl tedavi edilir?

Mide ağrısı, mide bulantısı, kusma hatta kilo kaybı bu hastalığın yaygın sonuçlarıdır. Bu şikayetler sonucunda hastaneye başvuran kişilere yapılan muayeneler sonucunda operasyona alınmalarına karar verilir. Öte yandan lazer ile saç eritme veya kimyasal yollarla topak açma ve saç eritme işlemleri uygulansa da en yaygın yöntem direkt olarak ameliyata alınmaktır.

Çoğunlukla bu hastalığa sahip kişiler saç yediklerinin farkında değildir. Birçoğu utangaçlık nedeni ile saç yemeye başlasa da hastaneye şikayetler nedeni ile başvuru yapılmadığı sürece bu hastalık anlaşılamamaktadır.