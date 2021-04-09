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Ramazan ayında vaka sayısı azalacak mı?

Geçtiğimiz günlerde Ramazan ayında gerçekleşecek bazı kısıtlamalar açıklanmıştı. İnsanlar bu tedbirlerin yeterli olup olmadığını merak etmektedir. Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Necmi İlhan bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Ramazan ayında vakalar azalacak mı? İşte Bilim Kurulu Üyesi'nin açıklaması...

09 Nisan 2021 Cuma 19:30
Ramazan ayında vaka sayısı azalacak mı?
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Bilim Kurulu üyelerinden biri olan Prof. Dr. Necmi İlhan, vaka sayıları ile ilgili açıklama yaptı. Ramazan ayında gelecek kısıtlamalarla vaka sayıların azalabilme ihtimalinden bahsetti.

Ramazan ayı ile birlikte koronavirüs önlemleri kapsamında yeni önlemler uygulanmaya başlanacak. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Ramazan ayında insanların toplu şekilde iftar yapmamalarını söyledi. Bu hastalığın kontrol altına alınabilmesi için vatandaşların kalabalık alanlarda bulunmaması ve bir araya gelmemeleri gerektiğini dile getirdi.

Çok yüksek  riskli şehirlerde hafta sonları sokağa çıkma yasağı gelmişti. Ramazan ayı ile birlikte kafe,restoran ile lokantaların yalnızca paket servis yapacağı açıklanmıştı. İlhan , aşılama hız kazanırsa daha başarılı bir süreç olacağını söyledi.

Ramazan ayında alınacak tedbirler

Türkiye’nin tamamında hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Kafe,restoran ve lokantalar sadece paket servis hizmeti gerçekleştirecek.

Toplu sahur ve iftar programları ,etkinlikleri yasaktır.

Ayrıca teravih namazı bu yıl camilerde kılınmayacak. Herkes teravih namazını evde kılacak.

 




Son Güncelleme: 09.04.2021 19:30
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