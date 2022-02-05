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Ramazan ayında nasıl beslenilmeli? Oruç tutarken hangi besinler tercih edilmeli? Ramazan orucunda sağlıklı beslenme yolları neler?

Ramazanda nasıl beslenilmeli? Ramazanda oruç tutarken hangi besinlerle oruç açılmalı? Ramazan orucunda sağlıklı beslenme yolları neler? Ramazan ayının yaklaşmasıyla beraber oruç tutacak olan vatandaşlar Ramazanda hangi besinlerin tüketilmesi gerektiğiyle beraber nelere dikkat edilmesini merakla araştırıyorlar. İşte Ramazanda sağlıklı beslenme yolları...

05 Şubat 2022 Cumartesi 13:15
Ramazan ayında nasıl beslenilmeli? Oruç tutarken hangi besinler tercih edilmeli? Ramazan orucunda sağlıklı beslenme yolları neler?
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Ramazan ayının yaklaşmasıyla beraber, Müslüman alemine mensup vatandaşlar ramazan ayında nasıl beslenilmesini ve hangi besinlerin tercih edilmesiyle beraber ramazan orucunda sağlıklı beslenme yollarının neler olduğunu merakla araştırıyorlar.

Ramazanda nasıl beslenilmeli, oruçluyken hangi besinler tüketilmeli?

Bütün gün aç kalan vücudumuzda, iftarda 3-4 çeşit yemeği bir arada ve hızlı bir şekilde yersek, boş midemizde bir anda çok yüklenmiş oluruz. Bundan dolayı midemizde ağırlık, bulantı, gaz, yanma, reflü, kabızlık gibi pek çok sağlık problemi yaşayabiliriz. Bu gibi durumları engellemek için, iftarda su veya hurma ile orucumuzu açtıktan sonra, yağ oranı düşük olan iftariyeliklerden (1-2 dilim peynir, 1-2 adet zeytin, 2 parça ceviz, domates, salatalık, maydanoz ve yeşillik gibi) ve ardından bir kase çorba ile yanında 2-3 dilim kepekli ekmek, tam buğday veya çavdar ekmeği ile devam etmek gereklidir. bunların yedikten en az 10 veya 15 dakika sonra ana yemeğe geçmek gereklidir.

İftarda ise, ızgara haşlama veya fırında pişirilen et, tavuk veya zeytinyağlı sebze yemekleri, etli sebze yemekleri, kuru baklagilleri tercih etmek önemlidir. bu yiyecekleri yoğurt, ayran, cacık, kefir, bol yeşillikli salata, birkaç dilim tam buğday/kepekli/çavdar ekmeği ile tüketmek daha faydalıdır. Ağır hamur işleri, kızartma, kavurma, yağda kızartılmış şerbetli hamur tatlılarını tercih etmemeliyiz. İftar yapıldığı sırada tatlı türü şeyler tüketmemeye özen göstermek gereklidir.  Bolca yemekler yiyerek mide fesadı geçirmeniz kaçınılmaz bir durumdur. Kuru hurma, folik asit, potasyum, demir, fosfor, magnezyum, kalsiyum ve lif açısından çok iyi bir kaynaktır. 2-3 adet kuru hurma 1 porsiyon meyve yerine geçtiği için bunları tüketmek midenize daha faydalı olacaktır.



Son Güncelleme: 05.02.2022 13:15
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Ramazan AyıRamazan OrucuRamazanda Sağlıklı BeslenmeİftarSahur
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