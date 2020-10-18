İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Ermenistan ve Azerbaycan'dan geçiçi ateşkes kararı geldi
Ermenistan ve Azerbaycan'dan geçiçi ateşkes...
Gaziantep'te bomba alarmı! Polisin dikkati faciayı önledi!
Gaziantep'te bomba alarmı! Polisin dikkati...
Instagram fenomenlerine kısıtlama kararı! Reklam olduğunu söylemeyen kısıtlanacak!
Son Dakika
Instagram fenomenlerine kısıtlama kararı! Reklam...
Google mırıldanarak şarkı ismini bulacak!
Son Dakika
Google mırıldanarak şarkı ismini bulacak!

Rahim kanseri hangi kan gruplarında risklidir?

Son günlerde gündemde tartışmalara neden olan Rahim kanseri hangi kan gruplarında risklidir? hakkında neler olup bittiğini birçok kişi merak ediyor. Rahim kanseri hangi kan gruplarında risklidir? ile ilgili olarak güncel bilgileri okurlarımızla 18.10.2020 tarihli haberimizde paylaştık.

18 Ekim 2020 Pazar 09:49
Rahim kanseri hangi kan gruplarında risklidir?
Takip Et:

İnsanlar farklı kan gruplarına sahiplerdir ve kan grupları hastalıklar konusunda da etkili olmaktadır. Kan gruplarına dair farklı hastalıklara sahip olunabiliyor. Kişiler kan gruplarına göre farklı hastalıklara yakalanabiliyorlar. Bu sebeple kan gruplarına göre hastalıklara yakalanma ihtimalinin yüksek olduğu söylenebiliyor.

Kan gruplarının hastalıklar üzerindeki etkisi nelerdir?

0 kan grubuna sahip kişilerin hastalıklara yakalanma ihtimali düşük,

A ve AB kan grubuna sahip kişilerin kanser türlerine yakalanma riski bulunmaktadır.

Kan grupları hangi kanser türlerine yakalanabilir?

Kan grupları bazı kanser türlerine daha yatkın olabilmektedir. Mide kanseri A, B ve AB kan gruplarına daha riskli olmaktadır. 0 kan gruplarıysa mide kanseri bakımından daha şanslı olabilmektedir.

Göğüs kanseri hangi kan gruplarında risklidir?

Göğüs kanserindeki en riskli grup A ve AB kan grubuna sahip olanlardır. 0 ve B kan grubuna sahip kadınların göğüs kanserinden kurtulma hızı ise daha yüksek olabilmektedir.

Beyin tümörleri hangi kan gruplarında risklidir?

Beyin tümörü ve sinir sistemi rahatsızlıklarına ilişkin kanser türleri en çok A ve AB grubu üzerinde risk oluşturuyor. Kan grubundaki bireyler tümör ve sinir sistemi kanserine yakalanabiliyorlar.

Rahim kanseri hangi kan gruplarında risklidir?


Rahim kanseri en fazla A ve AB kan gruplarında risk oluşturur. En çok B kan grubuna sahip olan bireyler rahim kanseri yaşayabiliyor.

Bağırsak kanseri hangi kan gruplarında risklidir?

Bağırsak kanserinde riskli kan grubu bulunmuyor. Bütün kan grupları bağırsak kanserine yakalanabilmektedir.

Mide kanseri hangi kan gruplarında risklidir?

Mide kanseri en çok A ve AB kan gruplarında görülebiliyor. Mide asidinin düşük olması kanser ihtimalini artırıyor.

Pankreas kanseri hangi kan gruplarında risklidir?

Pankreas kanseri en fazla A ve AB kan gruplarında risklidir. Pankreas, karaciğer, safra kesesi gibi kanserler son derece tehlikeli kanser türlerindendir. B kan grubu olan bireylerin sıkça kabuklu yemiş tüketmesi halinde kanser türüne yakalanma ihtimali artacaktır.

Lenf ve lösemi hangi kan grubunda risklidir?

Lenf ve lösemi 0 kan gruplarının en sık yakalandığı kanser çeşitleri arasında bulunuyor.

Deri ve kemik kanseri hangi kan gruplarında risklidir?

Deri ve kemik kanserleri 0 ve B kan grubuna sahip kişiler için tehlike arz etmektedir.

Mesane kanseri hangi kan gruplarında risklidir?

Mesane kanseri en çok A ve B kan gruplarında risk oluşturuyor. Söz konusu kanser türü aynı zamanda AB kan grubuna sahip kişiler için de tehlike arz etmektedir.



Son Güncelleme: 18.10.2020 09:49
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak?
Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak?
Evde kepek sorununu çözmenin yöntemleri
Evde kepek sorununu çözmenin yöntemleri
ABD’li ilaç üreticisi dev firma JandJ aşı çalışmalarını durdurdu!
ABD’li ilaç üreticisi dev firma JandJ aşı çalışmalarını durdurdu!
Koronavirüs 28 gün boyunca bulaştırıcılığını koruyor!
Koronavirüs 28 gün boyunca bulaştırıcılığını koruyor!
Muhittin Böcek'in uyandırıldığı haberlerine hastane yönetiminden yalanlama
Muhittin Böcek'in uyandırıldığı haberlerine hastane yönetiminden yalanlama
Sağlık Bakanı Koca 12 Ekim Covid-19 verilerini duyurdu!
Sağlık Bakanı Koca 12 Ekim Covid-19 verilerini duyurdu!

Popüler Haberler

Rahim kanseri hangi kan gruplarında risklidir?
Ölüm aylığı hangi hallerde eşlerden kesilir?
Müge Anlı Şiar Kılıç olayında son durum ne? 18 Ekim 2020 Pazar Müge Anlı Şiar Kılıç olayı son durum ve detaylar
Emanet dizisindeki Kiraz karakteri Kimdir? Gülderen Güler dizideki rolü ve hayatı
E-devlet ile kredi notu nasıl öğrenilir? 2020 Ekim Ücretsiz Kredi notu sorgulama işlemleri
Cibuti vizesi alınırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
İOKBS sınavı kazanan kişiler banka kartlarını nereden alacaklar? 2020
Açık Lise nasıl çabuk bitirilir? En hızlı kredi toplama nasıl olur?
Kanal D Arda'nın Mutfağı yeni sezon tarihi belli oldu mu, ne zaman başlıyor?
Doğum yardım parası e-devlet sorgulama işlemi
Bu hafta cuma namazı kılınacak mı? 27 Mart camilerde cemaatle cuma namazı kılınacak mı?
Dünya Sağlık Örğütü Türkiye'de korona virüsünü hangi şehirde gösteriyor? Coronavirus COVID-19 Küresel durumlar haritasına Türkiye 'deki vakanın yeri
Günlük burç yorumları 13 Haziran 2019 Perşembe - burcunuzun günlük hayatınızdaki etkileri
Hangi ülkede kaç kişi koronavirüsten öldü? Virüsün bulaştığı insan sayısı tablosu
Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank 10 Bin TL temel ihtiyaç destek kredisine aynı aileden 2 kişi başvuru yapabilir mi?
Aylık 40 TL ödeyerek nasıl erken emekli olunur? SGK uzmanlarından açıklamalar
Online emlak vergisi nasıl ödenir? 2020 E-devlet emlak vergisi sorgulama ve ödeme detayları
Askerde nakit para kullanmak yasak mı?
Koruyucu ailelere yapılan devlet yardımları 2020
E-Devlet ile Sosyal Yardım Parası başvurusu nasıl yapılır? 2020 Sosyal yardım maddi destek başvuru şartları
Arıza dizisi Şehmuz karakteri kimdir? Şekip Taşpınar'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.