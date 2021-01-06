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Profesör Dr. Mehmet Ceyhan, Sinovac aşısı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu
Profesör Dr. Mehmet Ceyhan, Sinovac...

Profesör Dr. Mehmet Ceyhan, Sinovac aşısı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Türkiye’nin alımını yaptığı ve ilerleyen günlerde uygulanması planlanan Sinovac aşısı ile ilgili “60 yaşın üzerinde hiçbir verisi yok. Bu gruba aşıyı yapmak açıkçası tamamen bir kumar” ifadelerini kullandı.

06 Ocak 2021 Çarşamba 20:21
Profesör Dr. Mehmet Ceyhan, Sinovac aşısı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu
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Haber Global’de bir programda aşı için değerlendirmede bulunan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ceyhan, Endonezya’da en başta 60 yaş ve üzeri kişilerin Çinli şirket Sinovac’a ait olan aşısının uygulamamasının doğru bir karar bulduğunu aktardı.

‘Güvenilirlik’ vurgusu

Aşının 60 yaş üstü verisinin olmadığını belirten Prof. Dr. Ceyhan, şunları ekledi: “Aşılamayı başka türlü uygulama şemalarına bakarak ayarlamak güvenilir değil. Aşılar arasındaki doz aralığında da aynı şey söz konusu. Sinovac’ın ürettiği aşının bütün çalışmaları 18 ve 60 yaş arasında yapılıyor. Türkiye’de de böyle, Endonezya’da da… Çin’in sonuçları açıklaması lazım fakat Çin ısrarla hangi tarihte açıklayacağını söylemedi.

Elimizde bizim 18-60 yaş arasında sadece Türkiye’de 1322 vaka veriye dayanarak karar veriliyor. Bu rakam aşı için ancak Faz-2 denilebilecek bir rakam. 7 bin 100’ün altında denek sayısı ile söylenen hiçbir lafın bilimsel güvenilirliği yok. Bu çalışmayla biz aşıya hazırlanıyoruz. ‘Acaba sonuçlar beklendiği gibi çıkmadı, onun için mi açıklanmıyor’ diye şüpheler de doğuyor. 60 yaşın üzerinde hiçbir verisi yok bunun. Bu gruba bu aşıyı yapmak açıkçası tamamen bir kumar. ‘Tutarsa tutar’ diye düşünülebilir. Sadece tek başına Çin aşısı alan biz varız. Çin’in bile ikisi hazır, biri de devam eden üç aşısı var. Buna rağmen Çin, diğer ülkelerde üretilen aşılardan da ısmarladı kendisine.”

‘Yine de yaptırırım’

Bununla beraber, başka çarenin olmadığını söyleyen Prof. Dr. Ceyhan, şu ifadelere yer verdi: “Kendi adıma ‘Böyle bir durumda aşılama yaptırır mıyım’ diye baktığımda ‘Yine de yaptırırım’ diyorum. Çünkü hastalık kötü seyrediyor. Bizim artık aşının etkisizliğini göze alıp bu aşıyı yaptırmak dışında çaremiz yok.”



Son Güncelleme: 06.01.2021 20:21
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Anahtar Kelimeler:
MehmetCeylanÇinAşısıSinovac
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