Profesör Dr. Mehmet Ceyhan, Sinovac aşısı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu

Haber Global’de bir programda aşı için değerlendirmede bulunan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ceyhan, Endonezya’da en başta 60 yaş ve üzeri kişilerin Çinli şirket Sinovac’a ait olan aşısının uygulamamasının doğru bir karar bulduğunu aktardı.
‘Güvenilirlik’ vurgusu
Aşının 60 yaş üstü verisinin olmadığını belirten Prof. Dr. Ceyhan, şunları ekledi: “Aşılamayı başka türlü uygulama şemalarına bakarak ayarlamak güvenilir değil. Aşılar arasındaki doz aralığında da aynı şey söz konusu. Sinovac’ın ürettiği aşının bütün çalışmaları 18 ve 60 yaş arasında yapılıyor. Türkiye’de de böyle, Endonezya’da da… Çin’in sonuçları açıklaması lazım fakat Çin ısrarla hangi tarihte açıklayacağını söylemedi.
‘Yine de yaptırırım’
Bununla beraber, başka çarenin olmadığını söyleyen Prof. Dr. Ceyhan, şu ifadelere yer verdi: “Kendi adıma ‘Böyle bir durumda aşılama yaptırır mıyım’ diye baktığımda ‘Yine de yaptırırım’ diyorum. Çünkü hastalık kötü seyrediyor. Bizim artık aşının etkisizliğini göze alıp bu aşıyı yaptırmak dışında çaremiz yok.”