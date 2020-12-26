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Prof. Dr. Uğur Şahin'den Covid-19 aşısı ile ilgili dikkat çeken açıklamalar!

BioNTech aşısı ile gündeme gelen Pro. Dr. Uğur Şahin ilk defa Türk televizyonlarına röportaj verdi. Açıklamalarında aşının Türkiye'de üretilmesi ve Türkiye'ye gönderilen aşı miktarı ile açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Uğur Şahin merak edilmeye devam ediyor.

26 Aralık 2020 Cumartesi 21:17
Prof. Dr. Uğur Şahin'den Covid-19 aşısı ile ilgili dikkat çeken açıklamalar!
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Geçtiğimiz yıl Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede bütün dünyaya yayılan Konavirüs aşı çalışmaları devam ediyor. Dünya genelinde 80 milyondan fazla insana bulaşan ve 1 milyon 750 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Covid-19 salgını aşısını bulan Şahin asıllı alman vatandaşı Prof. Dr. Uğur Şahin ilk defa röportaj verdi.

Açıklamalarında Türkiye’ye ilk aşamada 550 bin aşı gönderileceğini belirten Dr. Şahin, 2021 yılında aşıların gönderimlerinin hız kazanacağını belirtti. 2021 mart ayına kadar 4,5 milyon doz aşının Türkiye’ye ulaşacağı açıklandı.

Aşı Türkiye’de üretilecek mi?

Aşının Türkiye’de üretilmesi için girişimlerinin olduğunu belirten Prof. Dr. Şahin, aşının Türkiye’de üretimine 2021 yılında başlanabilir dedi.

Aşı İngiltere’de ki mutasyondan etkilenir mi?

Pfizer ile üretilen Covid-19 aşısının mutasyona uğrayan virüs ile daha denenmediğini belirten Prof. Dr. Uğur Şahin 10 gün içerisinde İngiltere’de mutasyonlu virüsle denemelere başlayacaklarını açıkladı.

Eski hayata dönüş ne zaman?

Kış aylarının en riskli dönem olduğunu belirten Prof. Dr. Uğur Şahin özellikle yaşlı ve sağlık çalışanlarının aşılanması gerektiğini belirtti. 2021 yılının yaz aylarına doğru aşılamanın dünya genelinde önemli ölçüde uygulanması durumunda yıl sonunda yavaş yavaş normal yaşama dönülebilir açıklaması yaptı.



Son Güncelleme: 26.12.2020 21:17
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BioNTechAşıTürkiyeUğur ŞahinAçıklama
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