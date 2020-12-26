Prof. Dr. Uğur Şahin'den Covid-19 aşısı ile ilgili dikkat çeken açıklamalar!

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede bütün dünyaya yayılan Konavirüs aşı çalışmaları devam ediyor. Dünya genelinde 80 milyondan fazla insana bulaşan ve 1 milyon 750 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Covid-19 salgını aşısını bulan Şahin asıllı alman vatandaşı Prof. Dr. Uğur Şahin ilk defa röportaj verdi.

Aşı Türkiye’de üretilecek mi?

larında’ye ilk aşamada 550 bin aşı gönderileceğini belirten Dr. Şahin, 2021 yılında aşıların gönderimlerinin hız kazanacağını belirtti. 2021 mart ayına kadar 4,5 milyon doz aşının Türkiye’ye ulaşacağı açıklandı.

Aşının Türkiye’de üretilmesi için girişimlerinin olduğunu belirten Prof. Dr. Şahin, aşının Türkiye’de üretimine 2021 yılında başlanabilir dedi.

Aşı İngiltere’de ki mutasyondan etkilenir mi?

Pfizer ile üretilen Covid-19 aşısının mutasyona uğrayan virüs ile daha denenmediğini belirten Prof. Dr. Uğur Şahin 10 gün içerisinde İngiltere’de mutasyonlu virüsle denemelere başlayacaklarını açıkladı.

Eski hayata dönüş ne zaman?

Kış aylarının en riskli dönem olduğunu belirten Prof. Dr. Uğur Şahin özellikle yaşlı ve sağlık çalışanlarının aşılanması gerektiğini belirtti. 2021 yılının yaz aylarına doğru aşılamanın dünya genelinde önemli ölçüde uygulanması durumunda yıl sonunda yavaş yavaş normal yaşama dönülebilir açıklaması yaptı.