Prof. Dr. İbrahim Benter kimdir? Koronavirüs için ilaç bulduğunu açıklayan İbrahim Benter'in hayatı

Korona virüs için kullanılan aşıyı bulması ile gündeme gelen prof. Dr. İbrahim benterin hayatı merakla dikkat çekmekte. Bütün dünyanın bir umutla aşıyı beklemesinin üzerine Almanya da üretilen ve aşı İbrahim benter tarafından bulundu ve hastalığa karşı önleyici bir aşı olarak üretime geçtiği bilinmekte.

ABD de 34 yıl araştırma yaparak vaktini geçiren ve 2020 şubat ayında yaptığı açıklamada ACE2/angiotensin –(1-7) isimli sistem ile covıd-19 aşısının yapılmasının mümkün olduğunu belirtmişti. Yapılan açıklamaların ardından İbrahim Benterin hayatı ve yaptığı başarılar araştırılmakta.

Prof. Dr. İbrahim Benter, koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Uğur Şahin ile eşi Özlem Türeci’nin ardından, Covid 19'a umut oldu. Türk bilim insanı Benter, ilacı bulmasının ardından merak edilen isimler arasında yer aldı. ABD’de uzun yıllar tıp alanında araştırmalar yürüten KKTC Vakıflar İdaresi Genel Müdürlüğü yapan farmakoloji profesörü İbrahim Benter, kalp ve damar problemlerinin tedavisine ilişkin yaptığı eğitim ve araştırmaları dolayısıyla birçok ödüle layık görüldü.

PROF.DR İBRAHİM BENTER KİMDİR?

58 yaşında olan Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim F. Benter 1962 yılında Lefkoşada doğdu. Annesi ve babası Baflıdırlar. Türk Maarif Kolejinde okudu.

1980-2000 yıllarında ABD’de bulundu, 1985’de Florida Üniversitesi Kimya Fakültesinden mezun oldu. New York Tıp Fakültesinde okudu ve Ohio State Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1991’de doktora aldı.

Cleveland Clinic Foundation da Beyin ve Damar Bölümünde ihtisas yaptı. Wake Forest Üniversitesi Tıp Fakültesinde Hipertansiyon Araştırma Bölümünde araştırmacı olarak çalıştı. 1994’da Memphis de Tennessee Üniversitesi Tıp Fakültesinde ve Göz Fakültesinde önce Yardımcı Doçent ve sonra Doçent olarak çalıştı.