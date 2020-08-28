Prof. Dr. Bülent Ertuğrul Covid-19 hakkında halkı uyardı!

Uzman isim vatandaşı uyardı! Eylül ve Ekim ayları içerisinde grip aşılarınızı yaptırın! Enfeksiyon Hastalıkları ve Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul canlı yayın sırasında halkımızın belirtilen aylar içerisinde grip aşılarını yaptırmalarını önerdi. Bağışıklık düzeyini bu yöntemle arttırarak sadece covid-19 ile uğraşalım diyen Ertuğrul canlı yayında ise dikkat çekecek açıklamalarda bulundu.

Sonbahar Ayları Yeni Dalga Ayları!

Yaptığı açıklamalarda mevcut sayıyı indirebilirsek sonbahar aylarını daha rahat bir şekilde geçirebilme düşüncesinde olduğunu söyledi. Mevcut vaka sayısını azaltamazsak sonbahar aylarında ikinci bir dalganın bizleri beklediğini iddia etti. Normalleşme sürecinin çok hızlı ilerlediğini söyleyen Prof. Ertuğrul bu şekilde davranılmasaydı tablonun daha iç açıcı bir halde olacağını beyan etti.

Sonbahar aylarında yeni dalga gelecek! Prof. Dr. Ertuğrul açıklamasına şöyle devam etti: Sanırım insanlarımız şu şekilde bir algıya düştü; Türkiye olarak biz bu işi oldukça iyi başardık, tedavi süreçlerinde de iyiye gidiyoruz, o vakit Mart ayı öncesine oldukça rahat dönebiliriz. Bu algının asla oluşmaması gerekirdi. Sayıları biraz daha azaltırsak sonbahara daha rahat girebiliriz diyen Ertuğrul, bu şekilde yapmazsak sonbahar aylarında yeni bir dalganın gelebileceğini belirtiyor.

Uzman doktor yaşlı insanların grip aşılarını zamanında yaptırmalarını söyledi. yoksa kış aylarına doğru yoğun bakım ünitelerinin yeniden dolmasının kaçınılmaz olacağını beyan etti. Bunun yanı sıra zatürre aşılarına da dikkat çeken doktor tez vakit zatürre aşılarını da yaptırmaları için halkı uyardı.