Prifzer sahibi kimdir, firma hangi ülkenin ilaç şirketi?

Koronavirüs aşısını bulduğunu açıklayan Pfizer’in sahibi araştırılmaya başlandı. Geniş öneklem grubunda yapılan çalışmada Pfizer’in geliştirmiş olduğu aşının korona virüs karşısında yüzde 90 etkili olduğu belirlendi. Dünya borsaları olumlu etkileyen haberden sonra Pfizer’in hangi ülkenin sorusu gündem oldu.

Pfizer hangi ülkenin?

Yıllık 53,6 milyar dolarlık geliriyle dünya ilaç firmaları arasında ilk sırada yer alan Pfizer, 63 yıldır Türkiye’ye yatırım yapmaktadır. 1000’e yakın personeliyle Türk tıbbına sunmuş olduğu 100’den fazla ürün formunun yüzde 75’i Türkiye’de üretilmektedir.

15 farklı tedavi alanında çeşitlendirilen global ürün portföyü olan Prfizer; beşeri ilaç, aşı, sağlık rüünü ve biyoteknoloji alanında faaliyet göstermektedir.

Her yıl Ar-Ge 8 milyar dolarlık yatırım yapan Pfizer, metabolik hastalık, nadir hastalık, onkoloji ve aşı gibi alanlarda hastalara yeni çözümler sunmaktadır.

Pfizer Türkiye

1849 yılında ABD’de kurulan ve 1000’e yakın personele sahip Pfizer, 2 milyar TL’nin üzerinde cirosuyla Türkiye’nin 3. büyük ilaç firmasıdır.