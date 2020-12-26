Prednol krem nedir, ne için kullanılır?

Prednol Krem Nedir? Ne İçin Kullanılır? Kullanım Talimatları ve Güncel Satış Fiyatı..

Deri hastalıklarından muzdarip olan kişiler, özellikle de sedef ve egzama hastalar için doktorların son zamanlarda favori kremi olan Prednol Krem nedir ve ne için kullanılır? Güncel satış fiyatı ve diğer merak edilen her şey haberimizde..

Prednol Krem, deri rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılmaktadır. Deride görülen kaşıntı, döküntü, şişme ve iltihap toplama durumlarında bu krem doktorlar tarafından tedavide kullanılır. Damar daraltıcı ve alerji engelleyici özellikleri bulunanan bu krem, genital bölge ve anüs kaşıntı ve döküntü gibi rahahatsızlıklarında da kullanılır.

Prednol Hangi Rahatsızlıkların Tedavisinde Kullanılmaktadır?

Prednol Krem Nasıl Kullanılmaktadır?

Prednol Krem, Akut ve kronik egzamalarda, nöredermattitde, kontakt, kronik ve seboreik dermatitlerde, numuler dermatitde, kronik liken simpleks rahatsızlığında, hipertrofik liken planus rahatsızlığında, sedef hastalığında, anogenital kaşıntı rahatsızlığında ve yaşlılığa bağlı kaşıntı durumlarunda kullanılır.

Kremi kullanmadan önce kullanacağınız bölgeyi sabunla yıkayın ve kurulayın. Kremi ince bir tabaka halinde uygulayın. Bu işlemi günde iki kere tekrarlayın.

Kremin Güncel Satış Fiyatı

Prednol Kremin güncel satış fiyatı 12.11 tl’dir. İlacı eczanelerden temin edebilirsiniz.