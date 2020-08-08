Portekiz’de üretilen maske 1 saat sonra virüsün etkisini yüzde 99 azaltıyor

Son dönemde dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca kişi kendilerini izole ortamlarda tutmak durumunda kaldılar. İlk olarak Çin’de görülen ve sonrasında diğer ülkelere yayılan virüs için herkes elinden gelen önlemi almaya başladı. Diğer yandan virüse yakalananları tedavi etmek için de farklı yöntemler kullanılmaya başlandı.

Maske 1 Saat Sonra Virüsün Etkisini %99 Azaltıyor

Virüsün halen etkisini devam ettirdiği bu dönem içinde Portekiz’den güzel haber geldi. Elde edilen bilgilere göre bilim merkezleri ve firmaların ortak çalışmaları sonucunda virüsü etkisizleştiren maske üretildi. Lizbon’daki Joao Antunes Moleküler Tıp Enstitüsü’nün yaptığı açıklama kapsamında Nisan ayından itibaren satılan maskelere yapılan testler sonucunda virüsü etkisizleştirdiği sonucuna varıldığı ifade edildi.

Yapılan testler sonucunda enstitü kapsamında görev yapmakta olan Pedro Simas, maskede kullanılan kumaş ve koruyucu malzemenin, virüslü solisyona temas etmesi ardından belli bir zaman aralığında virüsün etkisini azalttığını aktardı. Maskenin virüs ile temas sonrasında 1 saat sonra %99 oranında etkisini yitirdiği belirtildi.

Ayrıca Fransa’nın Lille bölgesinde Pasteur Enstitüsü de maskede kullanılan malzemelerin H1N1, Koronatype ve Rota virüsleri üzerinde de etkili olduğunu açıkladı. Maskenin su geçirmezlik ve tekrar kullanma özelliği olduğu da aktarılanlar arasında yer aldı.