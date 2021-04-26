Portakal Kabuğu Yağının Saça faydaları ve saça uygulama aşaması

Portakalı herkes severek tüketmektedir. Portakalın içerisinde bolca C vitamini bulunur. Portakal özellikle kış aylarında tüketilir. Hem bağışıklık sistemini korurken hem de cilt ve saçların bakımı için sık sık kullanılır. Özellikle portakal kabuğunun yağının saçlar için oldukça faydalı olduğu da bilinmektedir.

Portakal kabuğu yağı ve saç

Portakal kabuğu yağı ,saçlar için çok faydalıdır. Hassas ve kırılgan saçların bakımında kullanılır. Portakal kabuğu yağının saçlara faydası şu şekildedir;

Portakal kabuğu yağı özellikle saç kırılmasını engellemektedir. Bu yağı haftada 2 defa saçlara uygulayarak ,kırıkların oluşmasını engelleyebilirsiniz.

Portakal kabuğu yağı zarar gören saçları da onarmaktadır. Bazı işlemlerden sonra saç zarar görür. Zarar gören saça ,portakal kabuğu yağı uygulayarak eski sağlığına kavuşturabilirsiniz.

Portakak kabuğu yağı saç derisini rahatlatmaktadır. Saç bakım ürünleri, bir süre sonra saça ve saç derisine zarar vermektedir. Bu yağı haftada 2 defa kullanarak saç derisini rahatlatabilirsiniz.

Portak kabuğu yağı saçlara hacim kazandırmaktadır. Saçlarımız bazen zayıf ve cansız gözükebilir. Doğru yöntemlerle saç canlı gözükmeye başlayabilir. Bu yöntemlerden biri olan portakal kabuğu yağıyla saç daha güçlü olacak ve hacim kazanacaktır.

Portakal kabuğu yağı saçın doğal nem dengesini korumaktadır. Saçın doğal nem dengesi bozulduğunda, saçlar hasar görmektedir. Bu yağ düzenli kullanıldığı zaman saçların doğal nem dengesi korunmaktadır.

Portakal kabuğu yağı nasıl uygulanmaktadır?

Portakal kabuğu yağı maskesi yapmak için 1 adet muz ve 1-2 damla portakal kabuğu yağı gerekmektedir.

Muz ilk olarak iyice ezilmelidir. Ezdiğiniz muzun üstüne yağı ilave edin. Karışım maske haline getirilir. Maske haline getirildikten sonra 15 dakika beklenmelidir. 15 dakikanın ardından saçlarınızı hafif şampuanla yıkayabilirsiniz.