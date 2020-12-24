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Plasebo nedir, plasebo aşı ne zaman yapılır?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Çin aşısı hakkında açıklamalarda bulundu. Çin'den gelen aşının Pazar günü ülkemizde olacağını bildiren Koca, Konuşma esnasında plasebo kelimesini söylemesi pek çok insanın ilgisini çekti. Çoğu vatandaş plasebo'nun ne olduğunu merak etmeye başladı.

24 Aralık 2020 Perşembe 22:49
Plasebo nedir, plasebo aşı ne zaman yapılır?
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Plasebonun ne olduğu merak konusu oldu? Sağlık Bakanı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pazar günü aşının Türkiye'de olacak olan Çin aşısı hakkında bilgileri son dakika basın toplantısında duyurdu. Bilim Kurulu ile yapılan basın toplantısında gerçekleşen plasebo aşısı açıklamaları, birçok vatandaşın ilgisini çekti.

Plasebo aşı ne demek?

Plasebo Latince bir kelimedir. "hoşnut etmek" anlamına gelen plasebo, etkisiz olan bir ilacın telkine dayalı bir etkisinin ortaya çıkması olarak tanımlanabilir. Yani vücuda ağızdan, burundan veya enjeksiyon yoluyla verilebilen bu ilacın onu fiziksel olarak iyileştirme gücü yoktur.

Plasebo aşı nedir?

Plasebo, "gerçek" bir tıbbi tedavi gibi görünen ancak gerçek olmayan herhangi bir şeydir. Haplar, iğneler ya da diğer çeşit "sahte" tedaviler olabilir. Tüm plaseboların ortak özelliği, sağlığı etkileyebilecek aktif maddeler içermemesidir.

Bazen bir kişi bir plaseboya tepki verebilir. Cevap olumlu ya da olumsuz olabilmektedir. Öneğin kişinin semptomları iyileşmeye başlayabilir. Veya kişi tedavinin yan etkilerinden muzdarip olabilir. Bu tepkilere "plasebo" denir.



Son Güncelleme: 24.12.2020 22:49
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Anahtar Kelimeler:
PlaseboAşı
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