Plasebo nedir, plasebo aşı ne zaman yapılır?

Plasebonun ne olduğu merak konusu oldu? Sağlık Bakanı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pazar günü aşının Türkiye'de olacak olan Çin aşısı hakkında bilgileri son dakika basın toplantısında duyurdu. Bilim Kurulu ile yapılan basın toplantısında gerçekleşen plasebo aşısı açıklamaları, birçok vatandaşın ilgisini çekti.

Plasebo aşı ne demek?

Plasebo aşı nedir?

Plasebo Latince bir kelimedir. "hoşnut etmek" anlamına gelen plasebo, etkisiz olan bir ilacın telkine dayalı bir etkisinin ortaya çıkması olarak tanımlanabilir. Yani vücuda ağızdan, burundan veya enjeksiyon yoluyla verilebilen bu ilacın onu fiziksel olarak iyileştirme gücü yoktur.

Plasebo, "gerçek" bir tıbbi tedavi gibi görünen ancak gerçek olmayan herhangi bir şeydir. Haplar, iğneler ya da diğer çeşit "sahte" tedaviler olabilir. Tüm plaseboların ortak özelliği, sağlığı etkileyebilecek aktif maddeler içermemesidir.

Bazen bir kişi bir plaseboya tepki verebilir. Cevap olumlu ya da olumsuz olabilmektedir. Öneğin kişinin semptomları iyileşmeye başlayabilir. Veya kişi tedavinin yan etkilerinden muzdarip olabilir. Bu tepkilere "plasebo" denir.