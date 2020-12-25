İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını kaldırdı
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını...
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Müge Anlı izleyicilerini şok eden...
Bakan Koca duyurdu! Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Ev içi...
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve İstanbul Başsavcılarını atadı
Son Dakika
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve...

Plasebo aşı nedir? Plasebo etkisi ne anlama gelmektedir?

Plasebo aşının ne olduğu vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer almaktadır. Aşının gelmesine günler kala plasebo etkisi ve plasebo aşı merak edilmektedir. Plasebo aşı sahte aşı anlamına gelmektedir.

25 Aralık 2020 Cuma 00:02
Plasebo aşı nedir? Plasebo etkisi ne anlama gelmektedir?
Takip Et:

Korona virüs aşısının ülkemize gelmesine günler kala plasebo etkisinin ne anlama geldiği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Plasebo Latinceden gelen bir kelime olarak karşımıza çıkıyor.

Plasebo Ne Demek?

Plasebo kelime anlamı olarak hoşnut etmek anlamına gelmektedir. İlaçlarda plasebo etkisi etkisi bulunmayan bir ilacın tedavi ediyor etki yaratmasıdır. Plasebo bir anlamda psikolojik olarak iyileşme anlamına gelir.

Plasebo Aşı Nedir?

Plasebo aşı, bir anlamda gerçek olmayan aşıdır. Bu aşının etkisi iyileştiren herhangi bir özelliği bulunmamasıdır. Buna rağmen plasebo aşı ile iyileşen kişiler olabilmektedir. İyileştirici özelliği olmamasına rağmen iyileştiren ilaçlara plasebo etkisi adı verilmektedir. Plasebo aşıda sağlığı etkileyecek herhangi bir içerik yoktur.



Son Güncelleme: 25.12.2020 00:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
PlaseboEtkisiAşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aşı, koronavirüsün daha hızlı bulaşan türüne karşı etkili mi? Beklenen açıklama geldi
Aşı, koronavirüsün daha hızlı bulaşan türüne karşı etkili mi? Beklenen açıklama geldi
Stres nedir, belirtileri nelerdir? Strese bağlı hastalıklar ve belirtileri
Stres nedir, belirtileri nelerdir? Strese bağlı hastalıklar ve belirtileri
Koronavirüs ev içinde nasıl bulaşır? Covid için evde nelere dikkat etmeli?
Koronavirüs ev içinde nasıl bulaşır? Covid için evde nelere dikkat etmeli?
Pfizer-BioNTech aşısının ismi belli oldu!
Pfizer-BioNTech aşısının ismi belli oldu!
Mutasyona uğrayan virüs Avrupa'da ne durumda? Acil durum görüşmeleri başladı!
Mutasyona uğrayan virüs Avrupa'da ne durumda? Acil durum görüşmeleri başladı!
Yeni Koronavirüsün mutasyon haline dair açıklanan şok bilgiler!
Yeni Koronavirüsün mutasyon haline dair açıklanan şok bilgiler!

Popüler Haberler

Altın ne kadar oldu? 25 Aralık 2020 Cuma Güncel altın fiyatları 25 Aralık 2020 Cuma – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 25 Aralık 2020 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim indirimli ürünler kataloğu 25 Aralık 2020 Cuma indirim fırsatları
Güncel gümüş fiyatları 25 Aralık 2020 Cuma – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 25 Aralık 2020 Cuma E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 25 Aralık 2020 Cuma Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA Tv ders tekrarı saati 25 Aralık 2020 Cuma
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 25 Aralık 2020 Cuma
Bankaların güncel kredi faiz oranları 25 Aralık 2020 Cuma
Nöbetçi Noter 26 Aralık 2020 Cumartesi açık noterler listesi - 26 Aralık 2020 Cumartesi günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Açık Kapı Yardım başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Açık kapı yardım başvuru sonucu sorgulama
Kanalların yayın akışları 4 Ekim Cuma- ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
KOSGEB girişimcilik kursuna nasıl başvurulur? İnternet üzerinden başvuru yapılabilir mi?
PTT personel alımları ne zaman başlayacak? KPSS şartı olacak mı? Yaş sınırı kaç?
Survivor 34.Bölüm fragmanı 1 Nisan Çarşamba 2020
BluTV 2021 yılbaşı programında neler var?
Uber Türkiye'de yeniden hizmet verecek mi, geri mi dönüyor?
Doya doya Kemal Doğulu neden yok, bıraktı mı? Kemal Doğulu yeni programı Büyük Değişim ne zaman başlayacak?
TV8 canlı yayın akışı 25 Aralık 2020 Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Sol Yanım dizisi Selim kimdir? Tolga Mendi'nin yer aldığı diziler
Alev Alev dizisi izlendi mi? Dizi nasıl? İzleyici görüşleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.