Plasebo aşı nedir? Plasebo etkisi ne anlama gelmektedir?

Korona virüs aşısının ülkemize gelmesine günler kala plasebo etkisinin ne anlama geldiği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Plasebo Latinceden gelen bir kelime olarak karşımıza çıkıyor.

Plasebo Ne Demek?

Plasebo kelime anlamı olarak hoşnut etmek anlamına gelmektedir. İlaçlarda plasebo etkisi etkisi bulunmayan bir ilacın tedavi ediyor etki yaratmasıdır. Plasebo bir anlamda psikolojik olarak iyileşme anlamına gelir.

Plasebo Aşı Nedir?

Plasebo aşı, bir anlamda gerçek olmayan aşıdır. Bu aşının etkisi iyileştiren herhangi bir özelliği bulunmamasıdır. Buna rağmen plasebo aşı ile iyileşen kişiler olabilmektedir. İyileştirici özelliği olmamasına rağmen iyileştiren ilaçlara plasebo etkisi adı verilmektedir. Plasebo aşıda sağlığı etkileyecek herhangi bir içerik yoktur.