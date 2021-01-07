PH değerlerine göre en kaliteli damacana su hangisidir? Damacana su markaların PH değeri nedir?

Damacana su fiyatları dolar hareketliliği bahanesiyle aşırı yükseldi. İstanbul Sucular ve Meşrubatçılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Turan Akkaya, su ana besin maddesi olduğu için satış fiyatının tarifeye bağlı olduğunu belirterek, su fiyatı artışlarından sonra aşırı satış artışlarını önlemek için yeni bir tarife hazırladıklarını ve satışların aşılmaması gerektiğini söyledi. Peki 2020 yılı damacana suyu fiyatları ne kadar? Hangi damacana su daha kaliteli? Bir damacanada ki su kalitesi nasıl anlaşılır?

Akkaya, yaz aylarında kur dalgalanmasının ardından su fiyatlarının %60 arttığını hatırlatarak, plastik su şişelerinin yükseldiğini iddia etti. O sırada yaptığı açıklamada Akkaya, zammın gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Araştırmalarımızda çok fahiş zamlar yapıldığını görmüştük. Tamam pet şişenin hammaddesi ithal ediliyor ama yüzde 60'lara varan zam söz konusu değildi." İfadelerine yer verdi.

Damacana su güncel fiyat listesi (2020)

2020 yılında damacana suyunun fiyatı arttı. Bazı şirketler yüzde 9, bazıları yüzde 10 arttırdı. Su markalarının neredeyse hiçbiri damacana için tavan fiyat uygulamasına uymadı. İşte 2020 yılı damacana su fiyatları:

Javsu 2020 güncel damacana fiyatları

19 Litre Javsu Damacana fiyatı 11,75 Türk Lirası

5 Litre Javsu dörtlü paket 14,50 Türk Lirası

1,5 Litre Javsu 12'li paket 14,50 Türk Lirası

Javsu Su Sipariş Hattı Telefon Numarası:

444 0 919

Ayrıca;

200 cc Bardak Su(60x200cc): 17,50 Türk Lirası

0,33 L Cam Şişe su (12x0,33L): 25,00 Türk Lirası

0,75 L Cam Şişe su (6x0,75L): 25,00 Türk Lirası

Saka su 2020 damacana fiyatı

19 litre Saka Su Damacana fiyatı 14 Türk Lirası

19 litre Saka Su depozit bedeli 15 Türk Lirası

Saka Su 6'lı 1,5 litrelik koli 19 Türk Lirası

Cam damacana satışı yoktur.

Sipariş hattı 444 72 52

Pınar su 2020 damacana fiyatı

2019 PH Değeri 7,27

19 litre Pınar Su Damacana fiyatı 15 Türk Lirası

15 litre Cam Damacana fiyatı 17 Türk Lirası

Depozito bedeli net değil.

Taşdelen su 2020 damacana fiyatı

19 litre Taşdelen Damacana fiyatı 13,50 Türk Lirası

Damacana depozit bedeli 25 Türk Lirası

Taşdelen 15 litre cam şişe su fiyatı 15,50 Türk Lirası

Cam şişe depozit bedeli 75 Türk Lirası

Fuska su 2020 damacana fiyatı

19 litre Fuska Damacana fiyatı 12 Türk Lirası

Buzdağı su 2020 damacana fiyatı

19 litre Buzdağı Damacana fiyatı 12 Türk Lirası

Depozito bedeli 19 Türk Lirası

Erikli damacana su fiyatı

19 Litre Erikli damacana fiyatı 15,50 Türk Lirası

Depozito bedeli 24 Türk Lirası

15 Litre Cam Damacana 17 Türk Lirası

Cam Damacana Depozito Bedeli 85 Türk Lirası

Hamidiye 2020 damacana su fiyatı

19 Litre Hamidiye Damacana fiyatı 11 Türk Lirası (4 Eylül 2019 tarihinde zam uygulandı. Daha önceki fiyatıysa 9 Türk Lirasıydı)

Depozito Bedeli başka markanın damacanası varsa onunla değiştirme şartı ile 5 Türk Lirası

19 Litre Hamidiye Pet Şişe 14 Türk Lirası

Abant su 2020 damacana fiyatı

19 Litre Abant Su Damacana 13 Türk Lirası

Depozito bedeli 31 Türk Lirası

Abant Su'da şu anda bir kampanyaya devam ediyor. Cam şişe alıcılarından depozito olarak 120 Türk Lirası yerine 60 Türk Lirası ödemeleri isteniyor. Yeni Abant Damacana Camı, eski boş cam şişesine sahip olanlara ücretsiz olarak verilmektedir. Normal tüp takanlar 50 Türk Lirasına cam tüp içinde verilmektedir. Öte yandan eski boş olanlardan plastik şişesi olanlara 31 Türk Lirası depozito olarak 18 Türk Lirası ödeme yapması isteniyor.

Taşkesti su 2020 fiyatları

Taşkesti damacana su 2020 İstanbul fiyatları şu şekildedir:

19 litre polikarbon damacana su 13,50 Türk Lirası

Depozit bedeli ise 25 Türk Lirası

15 litre Cam Damacana 16 Türk Lirası

Cam damacana depozit 95 Türk Lirası

Taşkesti sipariş hattı numarası: 0 (212) 232 03 36

2020 su fiyatları

Yeni tarife su fiyatları: "19 litre polikarbon damacana dönüşümlü 9,5 lira, 19 litre polikarbon damacana dönüşümsüz 11 lira, 10 litre pet su dönüşümsüz (2 adet) 12 lira, 5 litre pet su dönüşümsüz (4 adet) 12 lira, 1,5 litre pet su dönüşümsüz (12 adet) 12 lira, 0,33 litre pet su dönüşümsüz (24 adet) 12 lira, 0,5 litre pet su dönüşümsüz (24 adet) 12 lira, 0,33 litre cam şişe dönüşümsüz (12 adet) 17 lira, 0,75 litre cam şişe dönüşümsüz (6 adet) 15 lira, 180 cc bardak su (60 adet) 12 lira, 200 cc bardak su (60 adet) 12 lira, 250 cc bardak su (40 adet) 11 lira, 300 cc bardak su (40 adet) 11 lira. 20 şişe dönüşümsüz maden suyu 13 lira, 24 şişe dönüşümsüz maden suyu 15 lira."

Kaliteli su nasıl anlaşılır?

Su raporunda su markası, kaynağın bulunduğu şehir, suda asla bulunmaması gereken biyolojik, kimyasal, radyolojik değerler, suda olması gereken mineral değerleri ve suyun pH'ını gösteren değerlerden oluşmaktadır. Kırmızı bölüm suda asla bulunmaması gereken tehlikeli maddelerin yüzdesini gösterirken, yeşil bölüm mineral ve pH değerlerini gösterir.

Puanlama neye göre yapılıyor?

Su markasının 100 puan alabilmesi için PH değerinin 7-8,5 aralığında olması, suda biyolojik, kimyasal, radyolojik kirletici maddelerin olmaması ve minerallerin belirtilen aralıkta olması gerekmektedir. Bir marka maksimum 100 puan alabilse de eksi 25.000'e kadar düşebilir. Mineraller ve pH suyun değerini artıracak ve sabit değeri sıfır (0) olacaktır. Kirleticiler negatif değerlere neden olduğundan suyun değerini düşürürler.

Suyun ph değeri nedir?

PH değeri, suyun asidik, alkali veya doğal olup olmadığını gösterir. 1 ila 14 aralığında 7 doğal, 7'den az olanlar asidik ve 7'den fazla olanlar bazik veya alkalin olarak nitelendirilir.

Nötür su pH = 7

Asidik su pH

Evsel kullanım pH 6.5 – 8.5

2020 ambalajlı su markaları raporu

Gıda hareketi için yapılan basın duyurusunda "doğal mineralli kaynak suyu" nda 82,73 puan Buzdağı, "doğal kaynak suyu" nda 62, 80 puan Fuska, "içme suyu" nda 4,22 puan ile Erpınar aldığını söyledi. Üreticiler için şu açıklamalarda yapıldı:

“Firmalar kapsamlı analizler yaptırıp paylaşırsa, belki daha kaliteli ve daha temiz kaynaklarından da haberdar olabileceğiz. Bunun için de firmaları duyarlı olmaya ve verilerini paylaşmaya davet ediyoruz.”

4 Temmuz 2019 itibari ile her markanın su fiyatı puan raporu aşağıdaki gibidir:

Verileri dahil edilmeyen, analitik raporlara ulaşılamayan veya teslimatı reddedilen şirketler arasında tanınmış markaların olması dikkat çekti.

İşte verisi olmayan o firmaların bir kısmı:

Peki damacana ya da hazır su mu arıtma mı?

Damacana su fiyatlarının artması ve suyun pahalı bir içecek haline gelmesi, halkı altenatif yollara itiyor. Bunlardan biri arıtılmış su sisteminin kullanılmasıdır.

Ev arıtma cihazlarından endüstriyel arıtma cihazlarına kadar birçok arıtma cihazı birçok şekilde kullanılmaya başlandı. Geçmişte su arıtma cihazlarının sağlıklı olup olmadığını kanıtlamak için suya birçok madde eklenerek renk değişimi incelenirdi.

Renk değişimini kontrol etmek için suya ortoolidin, benzidin ve tetrametil gibi malzemeler ilave edilir. Renk değişikliği olduğunda suyun kirli olduğu ve olmadığı zaman berrak olduğu görüldü. Ancak bunun nedeni, bu klor reaktanlarının sonuç vermesiydi.

Şu anda, suyu sterilize etmek için klorlama yöntemi kullanılmaktadır. Suda bulunan zararlıları klorlama yöntemi ile temizlenir. Ters ozmoz yöntemi günümüzde arıtma cihazlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu yöntem sudan istenmeyen tat ve kokuyu giderir. Genellikle su, nitratlar, kalsiyum, magnezyum gibi mineraller gibi ağır, acı bir tat veren inorganik maddeler içerir. Ters ozmoz yönteminde bu mineraller sudan uzaklaştırılır ve ters ozmoz işlemi bir filtre ile suyu arındırır.

Arıtılmış suda potasyum ve sodyum kalır. Bu nedenle tadı yumuşar. Pek çok insan diğer mineralleri oluşturup sodyum seviyelerini yükseltirken, mineral dengesizliği konusunda soru işareti bırakıyor, gerçek şu ki içme suyu ve pişirme suyu olarak kullanılması gereken su, olası partikül veya patojenlerin arıtılmasını sağlamıyor.

Partikül ve zararlı maddelerden arındırılmış olması gereken suyun hijyenini sağlamak için partikül filtrasyonu ve sterilizasyonu gerekecektir. Ancak bu yeterli değildir. Tamamen arıtılmış içme suyu ile damacana suyu arıtma sistemleri çok daha gelişmiş olduğundan daha iyi hijyen demektir. Damacananın hijyeni sağlandığı takdirde damacana suyunun daha sağlıklı olduğu söylenebilir. Bu nedenle cam damacanalar çok sık kullanılmaktadır. Damacanalar yerine tek kullanımlık şişeleri tercih etmek daha sağlıklı bir yöntemdir.

Özellikle yerel su idareleri iyi koşullarda damacana hijyenini sağlamazsa, sağlıklı bir sonuç elde etmek mümkün olmayacaktır. Bu sebeple 1 ve 5 litre su ve cam tercih edilmelidir.

Uzmanlar ne diyor?

Hazır su mu, arıtılmış su mu, damacana mı, plastik mi yoksa cam damacana mı kullanılmalı? Uzmanlar bu konuda farklı görüşlere sahipler. İşte uzmanların görüşleri:

Arıtılmış şebeke suyu

Doç. Dr. Kenan Keskin (Memorial Şişli Hastanesi): Ben evimde yaklaşık 5 yıldan beri su arıtma sistemine sahibim. Şebeke suyunu bu sistemden geçirerek elde ettiğim suyu hem içmek için hem de çay ve yemeklerde gönül rahatlığı ile kullanıyorum. Zira suyun kalitesini istediğim zaman ölçerek de görebiliyorum. Tabii ki bu sistemin periyodik bakımlarının düzenli olarak yapılması ihmal edilmemelidir.

Musluk suyu ve cam şişe

Yard. Doç. Dr. Afet Erbay (Medical Park İzmir Hastanesi): Ben evimde musluk suyu ve cam şişe suyu tercih ediyorum. Tabii ki bir hekim olarak önerim, cam şişede depolanan içeceklerdir. Su ya da maden suyu; ne olursa olsun cam şişede tercih edilmelidir.

Telefonla su sipariş etmem

Selahattin Dönmez (Beslenme ve Diyet Uzmanı): Ben güvenilir marka şişelenmiş 5 litre olan büyük su ve şişede mineralli su kullanıyorum. Yemeklerde şişelenmiş, sofrada hem şişelenmiş hem mineralli su bulunduruyorum. Asla telefonla su istasyonlarından açıkta veya kendi şişeleme yöntemleri ile hazırlanmış su almam. Pet veya cam şişede bir kere kullanılıp atılan güvenilir marka su ve maden suyu (mineralli su) kullanmanızı öneririm. Böylece mikrobiyolojik olarak boşalan bir damacanaya yeniden su konulması riskini minimize etmiş oluyorsunuz.

Küçük şişe su tercih ediyorum

Emel Unutmaz Duman (Medical Park Beslenme ve Diyet Uzmanı): Ben Sağlık Bakanlığı kontrolünde olan daha küçük şişeleri tercih ediyorum. Evde yemek ve çay yapımında ise musluk suyu kullanıyorum. Benim önerim düzenlemeler gelene kadar daha küçük şişeler kullanılması. Suyun pH aralığının 7-7,5 arasında olmasını tercih etmekte fayda var. 7.5'e ne kadar yakınsa da o kadar iyi olur.

Arıtma cihazım var

Uzm. Dr. Ender Şaraç (Sağlıklı Yaşam Uzmanı): Şu an arıtma suyu içiyorum. Hem iş yerinde hem evimde arıtma cihazım var. Filtresini kontrol ediyorum. Bu konu netleşene kadar imkânı olanlar evlerine iyi ve güvenilir bir filtre cihazı taktırabilirler. Günde en az 2 şişe cam şişede maden suyu içilebilir. Maça gittiniz, arabayla yoldasınız, arabada oruç açacaksanız küçük pet şişeler kullanılabilir. Suların çok satıldığı, hızlı sürkülasyonun olduğu yerden pet şişe alın. Beklememiş, taze olsun.

Damacanadan cam şişeye

Şefike Aydın Selçuk (Memorial Ataşehir- Uzman Diyetisyen): Evimde damacana olarak aldığım suları, dışarıda ise cam şişe suları tercih ediyorum. Evde iyi bir arıtma cihazı varsa da sularınızı cam şişelerde saklayabilirsiniz ya da güvenilir bir markanın damacana sularını da öneriyorum.

Anne adaylarına plastik damacana uyarısı

Öte yandan plastik damacana üretiminde kullanılan bisfenol A'nın (BPA) anne ve bebekler için tehlikeli sonuçları olabileceği görülmüştür. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı op. Dr. Ayşe Solaroğlu, damacanaların yapımında kullanılan Bisphenol A (BPA)’nın anne adayları ve bebek için tehlikeli sonuçları olabileceğini söyledi. Doktor Solaroğlu “Anne adaylarının damacanalarda beklemiş suyu içmesini önermiyoruz. BPA rahim duvarı üzerindeki olumsuz etkileri sebebiyle kanlanmayı azaltıp bebeğin tutunmasını zorlaştırır. Hücre yapısını bozar. Bu da düşüklere ve erken doğuma yol açabilir. Yapılan araştırmalar BPA’nın fertilite ve otizm sebepleri arasında olabileceğini de gösteriyor.” İfadelerini kullandı

BPA'nın belirli sınırlar dahilinde insan sağlığına zarar vermediğini, ancak plastik ürünlerin kullanımının artması nedeniyle izin verilen günlük dozun aşıldığını belirten Dr. Ayşe Solaroğlu, bu aşırı dozun anne adayları ve doğmamış çocuk için tehlikeli olduğunu da vurguladı. Solaroğlu, “Özellikle bebeklerin karaciğeri bu doz aşımı ile mücadele edemez. Anne adayları hem kendi sağlıklarını hem de doğacak bebeklerinin sağlığını düşünmek zorunda. Damacana su alırken altında yazılan rakamlara mutlaka baksınlar. BPA içeren 3 ve 7 rakamları yazan damacanalardan uzak dursunlar” şeklinde konuştu.

Suyun anne ve bebek için çok önemli olduğunu vurgulayan Solaroğlu, hangi suyun içilmesi gerektiğini şu şekilde açıkladı: Hamilelik düşünüldüğü andan itibaren ya su arıtma cihazında geçen ya da cam şişede satılan suyu içsinler. Su arıtma cihazı alırken de içinde kullanılan plastik malzemenin BPA içerip içermediğine baksınlar. Özellikle bu konuda NSF sertifikası olan ürünleri alsınlar. Arıtma cihazından geçirdikleri suyu da cam şişe ya da sürahi dışında bir yerde bekletmesinler.