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Pfizer'den koronavirüs salgınına karşı yeni ilaç!

Pfizer şirketi tarafından yapılan bir açıklamada koronavirüs salgına yakalanan hastalar için oral yoldan kullanılabilecek bir antiviral ilaç geliştirme çalışmalarına başlanıldığı bildirildi.

24 Mart 2021 Çarşamba 15:21
Pfizer'den koronavirüs salgınına karşı yeni ilaç!
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Amerikan ilaç şirketi Pfizer, koronavirüs salgına karşı yeni bir ilaç geliştirme çalışması başlattı. İlacın erken aşamaları ile ilgili denemelere ABD'de başlanıldığını bildiren Pfizer şirketi, ilacın hastalar için oral yoldan alınabilecek bir ilaç türü olduğunu söyledi.

Koronavirüs haricine diğer virüslere karşı yeni aşı geliştirmek için mRNA teknolojisinin geliştirmesi planlayan Pfizer, koronavirüse salgınına karşı da geliştirdikleri ve ağız yoluyla kullanılacak olan antiviral etkileşimli ilaç üzerinde klinik denemelerine başladıklarını bildirdi. PF-07321332 ismini verdikleri ilaç adayının  içerisinde şuan için koronavirüsün hücrelerde çoğalmasını önlemeye yarayan bir proteaz inhibitörü yer aldığı belirtildi.

Geliştirilen ilacın aynı zamanda HIV ve Hepatit C gibi diğer patojen hastalıkların tedavisinde de etkili olacağını ifade eden Pfizer şirket yetkilileri, koronavirüste de devam eden hastalık durumlarında ağız yoluyla tedavi olan intravenöz adaylarının aşılanmasını tamamlayıcı nitelikte bir tedavi paradigması yaratacağını söylediler.



Son Güncelleme: 24.03.2021 15:21
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Anahtar Kelimeler:
PfizerKoronavirüsYeni Ilaç
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