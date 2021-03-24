Pfizer'den koronavirüs salgınına karşı yeni ilaç!

Amerikan ilaç şirketi Pfizer, koronavirüs salgına karşı yeni bir ilaç geliştirme çalışması başlattı. İlacın erken aşamaları ile ilgili denemelere ABD'de başlanıldığını bildiren Pfizer şirketi, ilacın hastalar için oral yoldan alınabilecek bir ilaç türü olduğunu söyledi.
Geliştirilen ilacın aynı zamanda HIV ve Hepatit C gibi diğer patojen hastalıkların tedavisinde de etkili olacağını ifade eden Pfizer şirket yetkilileri, koronavirüste de devam eden hastalık durumlarında ağız yoluyla tedavi olan intravenöz adaylarının aşılanmasını tamamlayıcı nitelikte bir tedavi paradigması yaratacağını söylediler.
Son Güncelleme: 24.03.2021 15:21