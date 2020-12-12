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Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen aşıya bir onayda Meksika'dan!

BioNTech aşısı ülkeler tarafından yapılan testlerden geçmeye devam ederken son olarak aşının onay aldığı ülke Meksika oldu. Meksika Sağlık Bakanı Lopez-Gatell tarafından yapılan açıklamalarda aşının koruyuculuğunun kesinleştiği aktarıldı.

12 Aralık 2020 Cumartesi 21:44
Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen aşıya bir onayda Meksika'dan!
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Dünya genelinde etkisini göstermeye devam eden ancak Alman BiONTech ve Amerikan Pfizer firmaları tarafından geliştirilen aşı pek çok ülkeden onay almaya devam ediyor. Son olarak Meksika Tıbbi Güvenlik Konseyi tarafından yapılan incelemeler sonucunda BioNTech ve Pfizer’in ortak geliştirdiği aşıya acil kullanım için yetki verildiği açıklandı.

Meksika Sağlık Bakanı yardımcısı Hugo Lopez-Gatell tarafından yapılan açıklamalarda İngiltere, Kanada ve Bahreyn’de ki incelemelere dikkat çekilirken BioNTech aşısına onay veren 4. Ülke oldukları belirtildi.

250 bin doz aşı alınacak

Lopez-Gatell devam eden açıklamalarında onay süreci sonrasında 250 bin doz aşı alınacağı ve ilk etapta sağlık çalışanlarının aşılanacağı belirtildi.

Meksika’da toplamda 1,6 milyon sağlık personeli olduğunu belirten Lopez-Gatell ilk etapta sipariş edilen sayının eksik olduğunu ancak ilk etap aşının geldikten sonra yeni sözleşme imzalanarak tüm sağlık çalışanlarının aşılanacağının altını çizdi.

Meksika genelinde salgının başından beri 1 milyon 229 bin 379 kişi virüse yakalanırken koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 113 bin 13 kişi olarak açıklandı.

 



Son Güncelleme: 12.12.2020 21:44
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Anahtar Kelimeler:
Pfizer Biontech AşıMeksikaOnay Aldı
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