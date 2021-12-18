Pfizer, pandeminin biteceği tarihi açıkladı!

Dünyanın en yaygın kullanılan Kovid-19 aşısını üreten ABD merkezli Pfizer ilaç şirketi, pandemi sürecinin 2024 yılına kadar daha devam edebileceği açıkladı. Şirketin üst düzey yöneticileri tarafından yapılan açıklamada, 2024 yılı ve sonrasında Kovid-19'un pandemi evresinden endemi evresine dönüşeceği ve sadece bazı bölgelerde görüleceği belirtildi.

Güney Afrika'da ortaya çıkan ve kısa sürede tüm Avrupa ülkelerine yayılan Omicron varyantından önce ABD'deki pandemi sürecini yöneten Dr. Anthony Fauci, yaptığı bir açıklamada salgının 2022 yılında tamamen biteceği tahminini söylemişti. Pfizer ilaç şirketi de o sıralarda 2 ile 16 yaş arasında bulunan çocuklar için toplam 3 dozdan oluşan bir aşı uygulaması planı içerisine girdiklerini açıklamıştı.

Yetişkinler için uygulanan 3 dozluk Kovid-19 aşısının etkinlik ve korumasının iyi derecede gittiğini belirten Pfizer yetkilileri, bu sebepten dolayı çocuklara da daha önce planlanması yapılmış olan 2 doz serisi yerine toplamda 3 doz uygulanacak olan aşıların geliştirilme çalışmalarının yürütüldüğü aktarılmıştı.

Almanya'da merkezi bulunan BioNTech ilaç şirketiyle ortaklaşa koronavirüs aşısı geliştiren Pfizer, mevcut aşının Omicron varyantı ile savaşacak yeni versiyonunu geliştirmeye hazırlanıyor. Fakat bu aşının da henüz gerekli olup olmadığı konusu netleşmediğinden şirket, aşının klinik denemelerine Ocak ayında başlamayı planlıyor.