İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile eşleşti
Son Dakika
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag...
Çağatay Ulusoy son hali görenleri şaşkına çevirdi!
Son Dakika
Çağatay Ulusoy son hali görenleri...
İtalyan şef Danilo Zanna'nın 9 yıllık evliliği 20 dakikada bitti!
Son Dakika
İtalyan şef Danilo Zanna'nın 9...
Serenay Sarıkaya'nın ayaklarındaki detay sosyal medyada gündem oldu!
Son Dakika
Serenay Sarıkaya'nın ayaklarındaki detay sosyal...

Pfizer, pandeminin biteceği tarihi açıkladı!

ABD'li ilaç şirketi Pfizer'den şok edici bir açıklama geldi. Şirket yetkilileri, pandeminin 2024 yılına sürebileceği söylediler. Bu tahmine göre 2024 yılı sonrası pandemi endemiye dönüşecek ve sadece bölgesel ölçekte devam edecek.

18 Aralık 2021 Cumartesi 14:31
Pfizer, pandeminin biteceği tarihi açıkladı!
Takip Et:

Dünyanın en yaygın kullanılan Kovid-19 aşısını üreten ABD merkezli Pfizer ilaç şirketi, pandemi sürecinin 2024 yılına kadar daha devam edebileceği açıkladı. Şirketin üst düzey yöneticileri tarafından yapılan açıklamada, 2024 yılı ve sonrasında Kovid-19'un pandemi evresinden endemi evresine dönüşeceği ve sadece bazı bölgelerde görüleceği belirtildi.

Güney Afrika'da ortaya çıkan ve kısa sürede tüm Avrupa ülkelerine yayılan Omicron varyantından önce ABD'deki pandemi sürecini yöneten Dr. Anthony Fauci, yaptığı bir açıklamada salgının 2022 yılında tamamen biteceği tahminini söylemişti. Pfizer ilaç şirketi de o sıralarda 2 ile 16 yaş arasında bulunan çocuklar için toplam 3 dozdan oluşan bir aşı uygulaması planı içerisine girdiklerini açıklamıştı.

Yetişkinler için uygulanan 3 dozluk Kovid-19 aşısının etkinlik ve korumasının iyi derecede gittiğini belirten Pfizer yetkilileri, bu sebepten dolayı çocuklara da daha önce planlanması yapılmış olan 2 doz serisi yerine toplamda 3 doz uygulanacak olan aşıların geliştirilme çalışmalarının yürütüldüğü aktarılmıştı.

Almanya'da merkezi bulunan BioNTech ilaç şirketiyle ortaklaşa koronavirüs aşısı geliştiren Pfizer, mevcut aşının Omicron varyantı ile savaşacak yeni versiyonunu geliştirmeye hazırlanıyor. Fakat bu aşının da henüz gerekli olup olmadığı konusu netleşmediğinden şirket, aşının klinik denemelerine Ocak ayında başlamayı planlıyor.


Son Güncelleme: 18.12.2021 14:31
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
PfizerPandeminin Biteceği Tarih2024
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özel hastane MR ücretleri ne kadar? Özel hastanelerdeki MR ücretleri belli oldu
Özel hastane MR ücretleri ne kadar? Özel hastanelerdeki MR ücretleri belli oldu
Menenjit belirtileri nelerdir? Menenjit nasıl tedavi edilir?
Menenjit belirtileri nelerdir? Menenjit nasıl tedavi edilir?
Devlet hastanelerinde 18 yaş altı diş teli fiyatları ne kadar? Diş teli takan devlet hastaneleri hangileri?
Devlet hastanelerinde 18 yaş altı diş teli fiyatları ne kadar? Diş teli takan devlet hastaneleri hangileri?
Sarı nokta hastalığı nedir? Sarı nokta hastalığı nasıl belirtileri nelerdir ?
Sarı nokta hastalığı nedir? Sarı nokta hastalığı nasıl belirtileri nelerdir ?
Su içmek vücudumuza ne gibi faydalar sağlar?
Su içmek vücudumuza ne gibi faydalar sağlar?
Norovirüs nedir? Norovirüs belirtileri nelerdir?
Norovirüs nedir? Norovirüs belirtileri nelerdir?

Popüler Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Kalp sağlığını olumsuz etkileyen yiyecek ve içecekler nelerdir?
Microsoft Windows 10X projesini durdurduğunu açıkladı
Şeker pancarı yetiştiriciliği hakkında merak edilenler
Burgan Bank'tan nasıl kredi başvurusu nasıl yapılır ?
19 Aralık 2021 Pazar TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 19 Aralık Pazar at yarışı programı
Can Çıkar Huy Çıkmaz filminin konusu nedir?
TJK 18 Aralık 2021 Cumartesi at yarışı sonuçları
Emekli maaşları ne zaman yatıyor? Emekli maaşları hafta sonu yatar mı?
Netflix'in Vinterviken filminin konusu nedir? Filmin oyuncuları ve karakterleri
TRT 1 neden şifreli, neden açılmıyor? TRT 4K yayını şifreli mi oldu, şifresiz izlenir mi?
Fox TV Yalancılar ve Mumları Engin gerçekte kim? Fox TV Yalancılar ve Mumları karakterlerinden Engin izleyenlerin merak konusu oldu
Altın ve gümüş kuyumcu maaşı ne kadar? Altın ve gümüş kuyumcu ne iş yapar?
Yeşil Kalkınma Devrimi nedir, kapsamı ne?
Kauçuk Mamuller Montaj İşçisi ne iş yapar? Kauçuk Mamuller Montaj İşçisi maaşları ne kadardır?
Deceit dizisinin konusu nedir? Dizinin konusu ve yorumu
İstanbulkart nerelerde kullanılmaktadır?
BAĞ-KUR'lu olan biri sigortalı olarak çalışabilir mi?
1 Bitcoin kaç TL, kaç Dolar ediyor? 17 Aralık 2021 Cuma Bitcoin ne kadar oldu?
Hangi illerde evde bakım parası yattı? 18 Aralık 2021 Cumartesi evde bakım maaşlarının yatırıldığı şehirler listesi
Borsa İstanbul, küçük yatırımcıların gözdesi olmaktan çıkıyor mu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.