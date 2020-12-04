Pfizer, Moderna ve Çin'in korona virüs aşıları arasında fark var mı?

Koronavirüse karşı birçok ülke aşı çalışmalarına başladı. Bazı ülkeler koronavirüs karşı aşı geliştirdiklerini de açıklamıştı. Şu ana kadar Pfizer, Modana ve Çin aşıları virüse karşı üretilen ve en çok öne çıkan aşılar oldu. Birçok aşının üretilmesi akıllara aşıların arasında ne gibi farkların olduğunu getirdi.

Farmakoloji Uzmanı Prof. Dr. Yağız Üresin üretilen aşıların farklarının daha çok saklanmasıyla ilgili olduğuna vurgu yaparak, Pfizer, Modana ve Çin aşıları hakkında merak edilenleri yanıtladı. Prof. Dr. Üresin söz konusu üç koronavirüs aşısına ilişkin şu ifadeleri kullandı;

"Aşıdan aşıya fark var ama kullanıcı açısından bunların arasından biri seçmek yönünde bir fark yok. Çok net söyleyebilirim. Ben bir vatandaş olarak düşüncemi söyleyecek olursam önek olsun; bana göre zaten yeterli çalışma sonuçları olmadan bunların hiç biri kullanıma sunulmaz. Ben Çin aşısının da yeteri kadar verim ürettiğini düşünüyorum çünkü FAZ 1 FAZ 2 ülkemizde Brezilya'da Endonezya'da sürmekte olan çalışma var. Eminin ki bu çalışma ile ilgili de ön bilgiler edinilmiştir. Yani Pfizer ile Modana açıkladı. Ama onlar çalışmaları bitirdikleri için açıklamadılar ki… Erken dönemde belli sayıya ulaşınca bir kanaat oluştu. Hızlı onay verildi. Bu normalde yapılacak bir şey değil. Bu gibi acil şartlarda yapılan bir şey.

“Ben Çin aşısında da bu kadar veri biriktiğini düşünüyorum. Çünkü Çin aşısında bir taraftan da Çin'de bu kontrollü kullanıma sunuldu. Aslında 200 bin kişide neredeyse veri var, 200 bin kişi de baya güvenli olduğunu biliyoruz. Etkililikle ilgili de bu yakınlarda açıklama yapmalarını bekliyoruz. Dolayısıyla şu çok doğru değil; bu moden bir aşı.. Hani Almanya'nın hani araba alır gibi... 'Almanya'nın Amerika'nın aşısı bu Avrupa'dır' biz bunu alalım öteki Çin aşısıdır ona rağbet etmeyelim diye bir şey asla düşünülmemesi gerektiğini söylüyorum. Bakarsanız diğer taraftan Çin asışı daha iyidir diye söylemiyorum ama yani kalkıp da karşımıza Çin aşısı çıktığında 'ben bunu istemeyeyim de ötekini…' dedirtecek bir fark yok. İkisinin arasındaki farklar daha çok saklanması ile ilgili."