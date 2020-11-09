Pfizer Koronavirüs aşısı ne zaman halk için kullanılacak?

En ünlü ilaç firmalarından birisi olan Pfizer, korona virüs aşısının geliştirildiğini açıklamıştı. 43 bin kadar kişide denemeler yapan ABD’li ilaç firması ile beraber Almanya’ya ait BioTech tarafından geliştirilen aşının %90 kadar etkili olmasının beklendiğini açıkladı.

Aşının yapıldığı insanlarda bir yıla kadar koruma sağlayacağı tahmin edilirken aşının yapılan hastaların %90’nın da olumlu sonuç yarattığı yalnızca %10’luk kesimde etki yaratmama ihtimali bulunuyor. Bilim dünyasını sevindirecek haber hakkında bu virüsün kontrol altına alınmasında büyük bir adım olduğu konuşuluyor.

Aşının ne zaman uygulanmaya başlayacağı ve fiyatı gibi bilgiler ise henüz belli değil. Aşının başarı oranı ve korona virüse ne kadar etkili olacağı aşının halka uygulanması ile beraber belli olacak.