Pfizer Koronavirüs aşısı ne zaman halk için kullanılacak?

En ünlü ilaç firmalarından birisi olan Pfizer, korona virüs aşısının geliştirildiğini açıklamıştı. 43 bin kadar kişide denemeler yapan ABD’li ilaç firması ile beraber Almanya’ya ait BioTech tarafından geliştirilen aşının %90 kadar etkili olmasının beklendiğini açıkladı.
Aşının ne zaman uygulanmaya başlayacağı ve fiyatı gibi bilgiler ise henüz belli değil. Aşının başarı oranı ve korona virüse ne kadar etkili olacağı aşının halka uygulanması ile beraber belli olacak.
Son Güncelleme: 09.11.2020 21:09